去失爭取升職加薪、求突破動力？　14句消極藉口該放下｜自我管理

本質上，該沒人喜歡在工作上得不到成功感或進步，然而事實上，很多打工仔卻是滿天把各式各樣的藉口掛在嘴邊，阻礙自己走向成功的路途。是甚麼原因令打工仔那團火熄掉，不再追求升職、加薪甚至是突破自己的機會呢？以下14個令人心酸無奈的藉口，也是你的口頭禪嗎？

農夫很多歌曲都唱出年輕人及打工仔的心聲。（資料圖片）

【同一個鐘數又上班 / 同一套西裝與襯衫 / 同一串工作與帳單 / 早半生已充滿遺憾天天仿佛影印】

農夫的《重新找到你》，唱出很多打工仔周而復始的生活實況。庸碌地工作，不求進步，到老時很多人都會覺得光陰虛度。的確，現實世界有很多阻礙打工仔成長與進步的原因，但從另一角度想，「自己」會否也是其中一個拖着我們後腿的絆腳石呢？

以下14個藉口，你常掛在口邊嗎？

14個不求突破的藉口（按圖放大）

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愛說藉口有原因

以上的藉口其實只是打工仔常說一少部份，不過卻已足夠令人睇到人眼都濕埋⋯⋯香港地，做人難，做個食物鏈最低層的打工仔更難。到底為甚麼打工仔會容許自己有這麼多藉口？相信不外乎4個原因。

第一，懶。

第二，攰。平日已經長時間工作，沒私人時間，如果再投放更多時間於工作上，豈不是攰上加攰？

第三，公司結構問題。公司沒晉升空間，做得再多都是任由那些沒有才能、只懂擦鞋上位的上司霸着個位，做完得個吉，誰還會投放心機做更多？

第四，看見太多失敗例子。嘗試的人很多，成功的人很少。看過身邊朋友為公司賣命，人到中年還是升不到理想職位，而該職位總是被靠關係、靠擦鞋、靠身材上位的同事坐了，很多人都會心灰意冷。

人家「使橫手」阻止你獲得成功，叫卑鄙；用藉口阻礙自己上進，卻是「墮落」。前者，人家會為你抱不平；後者，人家只會說你是自找、抵死。（Shutterstock）

4個方法克服心理

儘管，現實很多時候就是這樣，但往積極一面看的話，以上的原因都是一種框框，把自己的能力與機會框着的界限，也是令大家在未嘗試過就為結果下定論的原因。

現實雖然很殘酷，但人總需要有一股「阿Q精神」保持希望，以下4個方法可以幫你趕走「藉口」，讓你重新出發，突破自己！

1.學習巴菲特5/25策略制定計劃

若生活中有太多事情霸佔你的時間（包括玩社交媒體、煲劇等），不妨學習「股神」巴菲特5/25策略訂立目標。

巴菲特建議先列出25項人生中的目標，再把其中最想實現的5項願望圈起來，在完成該5項目標前，其餘20項都不要管。這樣，你就知道應該如何分配每天的時間，不再給予自己藉口。

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2. 想清楚自己為什麼而做

如果公司對你太「好」，好到令你沒有動力為它多做半點事，就想清楚自己是為了甚麼而更努力。為了給予所愛的人更好的生活？為了挑戰自己、個人榮耀？為了讓自己不再活得像一條「鹹魚」？無論是甚麼，最重要是記得自己為什麼而更努力。轉換想法，用小技倆騙自己的腦袋才能激勵自己。

3. 把理想的生活貼在當眼處

把你理想的生活寫下來，貼在辦公室桌子的當眼處，激勵自己對準目標，為了理想的生活努力，不要再被藉口拖後腿。同時，你可以在桌子上放上所愛的人的照片，激勵自己為了給家人、愛人更好的生活而更加努力！

4. 與別人打賭

把目標告訴別人，成功機會會更大，因為為了顧全臉子，人多少也會為目標付出努力。把目標告訴你的家人或好友，你在一段時間後要達到甚麼目標，請他們鞭策自己。甚至可以與他們打賭，如果自己在限期內達不到目標就請他們吃大餐或奉上一疊厚厚的鈔票！激勵自己告別藉口，繼續在職場上奮鬥！

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