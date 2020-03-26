【新冠肺炎】尿在地上、不洗澡上班　45項習慣挑戰打工仔衛生尺度

香港近日的新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診個案急速攀升，令大眾時刻關心個人與周遭環境的衛生狀況。 別以為這是驚弓之鳥或過度誇張的反應，因為早前一調查發現，打工仔的個人衛生習慣可能是大家意想不到的差勁。以為大家都是文明人，都懂得保持個人及公共衛生嗎？看過這個調查的結果你可能也會質疑自己的固有想法。

三藩市招聘平台Joblist早前就打工仔在職場的個人衛生狀況為調查主題，收集1,000名打工仔的意見。以為在文明社會生活的打工仔，衛生意識都很高嗎？這就錯了，因為常人都明白、以為是理想當然不過的習慣，原來正是很多人都不會或沒有做的事情。不信？看看有關的調查結果便知！

雖然此調查是以美國的打工仔為對象，但其實當中很多項目都很「全球化」，是任何地方打工仔都可能在日常遇見、甚至自己就是當事人的事情。（Shutterstock）

不洗澡便上班

4項個人整潔狀況（按圖了解）：

回家便沖涼，算是一個常識吧！但據是次調查發現，原來有50%受訪者指他們在過去一個曾試過最少1次沒有洗澡便上班。另外，也有超過半數受訪者表示他們在過去1個月曾穿上沒清洗的衣服上班。如此習慣，等於把沾在身體表面的細菌與病毒養着，教人不反感才怪！

評語：個人衛生應從家中做起，連涼也不沖，想必在辦公室的行為也不怎衛生吧！

不衛生行為一籮籮

15項職場不衛生行為（按圖了解）：

+ 12 + 11 + 10

很多人們以為理所當然的衛生習慣，其實都是大家不懂或忽略的。據調查指，簡單如進食前先洗手，便已有半數人做不到，也有近半數人會把枱上的碎屑直接掃到地上，而不是丟進垃圾桶。還有咳嗽時沒掩口、挖鼻、咬筆及亂放骯髒碗碟等不良衛生習慣，調查發現這些都是為數不少的常見行為。

評語：原來有近2成人會沒洗手便享用共同分享的食物，即是同一包薯片或朱古力，可能沾了一個（甚至多個）同事手上的細菌與病毒……想到這裏就甚麼胃口都沒有了！

勤觸摸疏清潔

8項公司物清潔次數（每月）（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

調查指，普遍來說女士會較男士較常清潔公司物品，而水杯更是男女皆最常清潔的東西（女士每月9.9次，男士每月6.7次），但無論是男或女，清潔其他物品的次數卻顯著的少，例如：滑鼠、鍵盤、座枱電話及匙卡。

評語：不常清潔物品會使手部骯髒，然後邋遢的手又再四處碰工作用的物品，惡性循環由此而起！

如廁習慣大災難

8項公司如廁壞習慣（按圖了解：）

+ 5 + 4 + 3

打工仔在公司如廁，是將一件本應是私密的事情提升至公共衛生層面。

除習慣一邊使用手提電話一邊在公司大解外，調查亦發現2成男士會在沒翻起座廁廁板便小解（嘔心），超過3成受訪者表示他們曾在公司洗手間內看見沒有沖廁的座廁（非常嘔心），2成半男士更承認試過意外地把小便射在公司洗手間的地上（極度嘔心）！

評語：這樣上廁所的人，可能就是每天在身旁一起說笑的同事，你接受到嗎？

無視不適賣力工作

10項帶病上班壞習慣（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

調查指，有超過7成受訪者曾在感到不適時堅持上班；超過6成人士就算感不適也會參考公司的會議；近5成人士曾在不適時與同事有緊密接觸，如與同事作近距離交談。

打工仔帶病返工，這不是盡責而是自私的行為，一個不小心令疾病傳來傳去，同事與上司實在「多得你唔少」。

評語：都市傳說：很多辦公室都流傳着一個恐怖疾病，這病的名稱叫「輪住嚟病」……

做好衛生為己為人

認真去數的話，打工仔不衛生的行為又怎會只得45項？問題其中一個癥結，是很多人都因已習慣或求方便而忽略了在個人及公共衛生方面的考慮。

其實，一個人有多重視衛生，也可看出他為人有多少責任感與同理心，特別在最近新冠肺炎疫情正急速蔓延，打工仔要是在這非常時期也不關注衛生，更是不負責。為己為人，做好防疫及衛生的工夫吧，始終保持公司環境健康理想，對自己是有百利而無一害的。

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+ 5 + 4 + 3

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