【高敏感人士】討厭Open Office、肚餓就嬲？你不奇怪　只是個HSP

你是個對周遭環境和他人情緒敏感的人嗎？小時候他人給你的評語常常是內向害羞嗎？那麼，你很有可能是所謂的「高敏感人士」(Highly Sensitive Person, HSP)，這種特質在社會上很普遍，但直到現在仍很少人真的深入了解。

HSP在聽到聲音、與人互動和經歷情緒波動上比一般人強烈。（Jason Rosewell/Unsplash）

情緒感知較常人強烈

美國心理學家艾融博士(Dr Elain Aron)從久以前就開始研究「高敏感人士」(Highly Sensitive Person, HSP)，並且用核磁共振攝影來掃描HSP的大腦。艾融博士發現，HSP在聽到聲音、與人互動和經歷情緒波動上比一般人強烈。

高敏感≠內向

目前，全球大約有 15-20%的人口屬於HSP，而有許多人會將HSP和內向畫上等號，但其實這兩者並不是同一件事，因為HSP不是一種性格類型，不僅僅是內向可以表述。

艾融博士說：「高敏感和基因有關，我們有 20%的人口天生高敏感，而且高敏感對不同性別的影響相同。」

高敏感不等於內向（Helena Lopes/Unsplash）

容易被環境帶著走

身為一名HSP，代表有和常人不同、高度敏感的神經系統，因此非常容易就會被挑起情緒的事物給淹沒，像是很容易感到心情不好，或是同情心氾濫等。

除了心理層面，HSP對外在物理環境也非常敏感，像是光線、聲音、溫度、布料等都會引起他們的注意。

何謂高敏感？艾融博士表示她可以用DOES這四個字母來解釋（點圖瀏覽）↓↓↓

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每個HSP都不一樣

然而，並非所有HSP都會出現上述特徵。

《高敏感人士生存指南》(暫譯，The Highly Sensitive Person’s Survival Guide)一書的作者澤夫博士(Dr Ted Zeff)說：「每個HSP都不一樣，需要牢記在心的是，某些人有HSP的特質，像是同理心等，但他們並不是HSP。」

每個HSP會出現的特徵都不一樣（Markus Spiske/Unsplash）

HSP是天生的

在科學上，HSP的正式科學名稱為「感官處理靈敏度」(sensory-processing sensitivity, SPS)，HSP是天生而非後天學習而來。

HSP小時候可能會被評價為壓抑或害羞，長大後可能被人家說是個內向的人，但其實每個HSP的狀況都不同。艾融博士說：「舉例來說，我們知道大概有 30%的HSP其實是外向者而非內向者，但大部分的人都以為他們是內向者。」

HSP小時候可能會被評價為壓抑或害羞，長大後可能被人家說是個內向的人，但其實每個HSP的狀況都不同。 （Gabby Orcutt/Unsplash）

看看HSP的大腦

從造成HSP的原因來看，HSP的大腦在接收資訊時和其他人不同，他們的神經系統高度敏感，接收到的資訊很容易就驅動HSP的生理和心理，讓他們對周遭環境的風吹草動異常敏感。

HSP的大腦在接收資訊時和其他人不同。（Robina Weermeijer/Unsplash）

痛覺、飢餓、咖啡因

此外，從宏觀的角度來看，HSP的特質和大腦掌管同理心的區域高度重疊。再者，HSP的大腦島葉(insula)高度活躍，因此他們對內在情緒和身體的波動很有感覺，這也解釋了為什麼他們對痛覺、飢餓和咖啡因反應比一般人強烈。

和情緒憂鬱有連結

最近更有證據指出，HSP的特質和惡名昭彰的血清素運送基因- 5羥色胺(serotonin transporter gene, 5-HTT)有關聯，這種基因和許多心理狀況有連結，像是情緒憂鬱等。

HSP八大特徵

想知道你是不是HSP嗎？從艾融博士的HSP量表中，可以歸納出HSP的八大特徵：（點圖瀏覽）↓↓↓

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較有創意和良心 但也很容易倦怠

根據研究，HSP對環境和他人情緒的敏感，讓他們成為比較有創意和比較有良心的人，許多藝術家、詩人都屬於HSP。但是，這類人士同時也是憂鬱症和精神疾病的高危險族群。

再者，他們也很容易倦怠(burnout)，因為他們常常被接二連三出現的任務搞得昏頭轉向，這也是為什麼知道自己是不是HSP這麼重要，確認後才可以找到和自己相處最輕鬆的方法。

HSP很容易倦怠(burnout)，因為他們常常被接二連三出現的任務搞得昏頭轉向。 （Tonny Tran/Unsplash）

沒必要「治療」自己

澤夫博士表示，HSP沒有必要「治療」自己，他說：「如果你是個HSP，你千萬不要想『治療』自己。這就是你啊，在特定社會當一個高度敏感的人被視為是一件正向的事。研究發現，在泰國和印度，高度敏感男性很少被嘲笑，但如果場景換到北美就不一樣了。」

年紀漸長 越知道該怎麼做

所以，如果HSP不需要被治療，那麼他們要如何管理自己的身心，讓自己不要常常手足無措呢？

澤夫博士說：「大部分的HSP年紀漸長變得更成熟後，都會發展出一套對應的機制。所以當 21歲的HSP可能會覺得基於同儕壓力，不得不和朋友一起去吵鬧的夜店，一名 41歲的HSP會知道他們該如何處理這種情況，還有避免自己處理不了的情況。」

大部分的HSP年紀漸長變得更成熟後，都會發展出一套對應的機制。（Paola Aguilar/Unsplash）

降低環境刺激 不要一心好幾用

加州州立大學心理學與人類發展學教授阿札巴(Marwa Azab)建議，HSP可以想辦法降低環境中的刺激物，手頭上不要同時處理太多事。當發現自己不安時，記得停下來避免倦怠。如果覺得腦袋塞太多事情，不妨把自己的思緒寫下來。此外，HSP也可以試試冥想，幫助大腦放鬆。

成為更好的自己

最後，阿札巴教授建議HSP多想想高度敏感特質帶來的好處，珍惜自己與眾不同的特質，成為更好的自己。

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【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】