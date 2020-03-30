【搵工】轉工、失業該如何選工作？　精選24個求職平台助覓好工

受新型冠狀病毒肺炎COVID-19影響，香港就業市場近月趨於疲弱，有些企業更得藉裁員解僱來削減營運成本。 失業令人㥬惶，唯有盡快找到新的工作，生活才會重獲保障。以下整理了24個網上求職平台的連結，希望方便有需要搵工的打工仔尋找工作機會。

市場上的搵工求職平台選擇多樣，求職者要一時三刻找個適合自己的搵工網並不容易。本文將為打工仔們整理24個較適合年輕打工仔使用的搵工網推介，方便大家更易搵工。

逆市下搵工不易，要「退伍」離開失業大軍，一定要更加努力。（資料圖片）

1. Google「職缺搜尋」功能

Google於早前推出「職缺搜尋」功能，打工仔只需在Google上輸入「一個職業/職位」及「工作（或職缺）」兩組關鍵字並作搜尋，便可立即看到各大求職平台（包括Facebook與LinkedIn等）的求職資訊，並於搜尋結果的頁數顯示出來。

另外，在Google職缺專頁內還可設有進階搜尋功能，將求職過程進一步簡化。

Google「職缺搜尋」功能簡介（按圖了解）：

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2. LinkedIn

LinkedIn對很多打工仔來說並不陌生，因它不僅是一個職場社交平台，內裏的搜尋職缺功能更是令搵工這回事變得更具人性化。在LinkedIn搵工，更可利用「LinkedIn功能」查看自己與人脈網有連繫的招聘，方便大家判斷是否適合遞交申請。

LinkedIn功能簡介（按圖了解）：

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另外，要在LinkedIn應徵工作，一定要先整理好自己在平台上的履歷及自我介紹，以下是一些基本而實用的教學，不妨參考：

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3. 公務員招聘平台

市道不景，工作較穩定及有保障的政府工自然更受打工仔歡迎。要掌握公務員及合約制政府工職位的招聘動態，可於「公務員事務局」網頁或下載流動應用程式「政府職位空缺」了解更多。

4. 勞工處

勞工處向來有為多個行業及不同背景人士（包括年輕人及中高齡人士）提供求職服務，例如服務對象為年輕人的talent.gov.hk，便有為多個行業的職位提供職涯規劃、進修及招聘資訊，值得參考。

talent.gov.hk服務簡介（按圖了解）：

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5. 大型招聘平台

求職市場裏有很多大型招聘平台，它們的優點在於能提供大量行業的招聘廣告，基本上，所有從事主流行業的打工仔都適合在那裏尋找工作機會。以下是其中一些打工仔較常使用的平台：

JobsDB：按此

Indeed：按此

Vanna：按此

HKGoodjobs：按此

6. 新式招聘平台

若嫌傳統平台的求職過程太單向或被動，大家可使用一些強調互動，容許求職者在過程中有更多參與機會的新試招聘平台會是另一選擇。如可在見工前先到公司參觀的Wantedly及鼓勵用戶互相「推薦」的Wanted，皆是較應合年輕人搵工取態的搵工平台。

部份新式招聘平台：

Wantedly：按此

Wanted：按此

W Hub：按此

AngelList：按此

Moovup：按此

初創工作的工作模式與氣氛跟中小企及大公司不一樣，因此揀選人才的方法或亦有所不同。（資料圖片）

7. 兼職、自由工作及炒散

零工經濟（gig economy）興起，令越來越多人選擇不打長工，而是藉兼職、炒散等短期工作方式來賺取收入，維持生計。以下提供這類型工作機會的平台，多以不同種類的工種及高效招聘作招徠：

HelloToby：按此

職到：按此

兼職網：按此

HK Slash：按此

炒散王WorkKing：按此

8. 大學生搵工平台

即將投身職場，或是想於在學時吸收工作經驗的大學生，可使用以大專生為服務對象的求職平台。

OnGrad（實習及見習管理人員招聘平台）：按此

jijis：按此

eFinancialCareers：按此

9. 其他

部份人士或受種種原因而不易透過一般求職方法搵工，因此市場上亦有一些專為他們而設的求職平台，如專為視障人士而設的CareER、為受社會運動影響年輕人設立的義務求職平台「我要返工」等。

CareER：按此

「我要返工」良心平台：按此

社職（義工配對平台，相關經驗可轉成履歷協助搵工）：按此

總結

雖然市道不好，搵工變相困難，但不要灰心，使用不同求職平台，多應徵幾份工作，說不定機會就來了！

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