【焦慮性格】不願冒險只因怕被批評？　自我檢測是否屬迴避型人格

迴避型人格，或可從因「唔衰得」而不敢冒險或排斥他人的心態可見。有學術界單位甚至稱它為一種「焦慮型人格」，指這類人會因追求安全感而裹足不前。 《圖解微人格心理學：教你發現身體裡另一個自己》一書便引用荷里活電影《驕陽似我》（Good Will Hunting）為例，解說迴避型人格的特徵與影響，若大家想知道自己是否屬這類人格，也不妨自行作初步的評測。

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凌亂的舞步

在電影《驕陽似我》中，Will智商超群，卻終日無所事事，領着一份清潔工人的微薄薪水，過着與自身的才智不匹配的生活。

他的朋友查克每天開一輛破舊的老爺車過來接他。有一天，查克實在看不下去了，他拎起Will，想要把他狠狠地敲醒，「聽着，你擁有我們沒有的天賦。如果我明天醒來50歲了，還在幹這種事，我無所謂。而你已擁有百萬元的獎券，卻窩囊地不敢兌現」。Will低垂着頭。他不僅迴避選擇一份與自己能力匹配的工作，也迴避建立親密關係，除非他能夠確信眼前的人不會拒絕自己。

Will作為一個孤兒，他曾先後幾次被人收養，又反覆地經歷了凌虐與拋棄。他害怕再次受到傷害，以至於放棄了去擁有。從影片中可以看出，Will有很明顯的迴避型人格（Avoidant Personality）的特徵。

對不起，是我不夠格

迴避型人格者的自尊水平一般較低。他們渴望來自他人的關愛與肯定，但卻預期自己得不到。「我不配」「我不夠格」的信念纏繞着他們，讓迴避型人格者在一個狹窄的、意味着安全的區域內裹足不前。

他們通常伴有較為明顯的社交退縮，退縮的背後是對可能遭受拒絕與評價的焦慮。在《中國精神障礙分類方案與診斷標準（第三版）》中，乾脆將「迴避型人格」稱為「焦慮型人格」。而臨床上的研究也發現，迴避型人格與社交恐懼症有許多的相似之處，二者皆伴隨着焦慮感，竭力避免一切可能存在風險的情形，並害怕暴露於他人的目光中。

可以說，追求安全，正是迴避型人格者的關鍵詞。就像Will，除了家人一般的查克，他只與莎士比亞、尼采、奧康納、康德、洛克交好。那些人有一個共同的特徵：他們都去世了，無法直接與之交談，也不會給予Will以評價或回應，而那恰好無比安全。

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《精神疾病診斷與統計手冊（第五版）》迴避型人格障礙診斷標準

1、由於害怕被批評，而否定、排斥或迴避人際接觸較多的職業活動。 2、不願與人打交道，除非確定自己會被喜歡。 3、由於害羞或怕被嘲弄而在親密關係中表現拘謹。 4、擔憂在社交場合遭到拒絕或批評，這種擔憂成了先入為主的觀念。 5、由於感到能力不足，而在新的人際關係狀況下備受限制。 6、認為自己在社交方面笨拙，缺乏個人吸引力或低人一等。 7、害怕露出窘態，非常不願意冒險參加任何新的活動。

當個體表現出以上4項或更多的症狀，並且最初出現於成年早期、存在於各種背景下，那麼就可以考慮做出病理化層面的診斷。

迴避型人格障礙（Avoidant Personality Disorder）的典型特徵包括社交抑制、能力不足感，以及對負性評價極其敏感，等等。他們的核心情緒為恐懼，重重地關上了心中的大門，退縮在後，並且將蔑視、侮辱、傷害等統統攔在門外。

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與焦慮共處

20世紀80年代，精神病學家們發現，某些抗抑鬱類藥物，例如百憂解，對於治療迴避型人格障礙者的「羞怯」可能相當有效。而迴避型人格障礙被視為所有人格障礙中，最有希望通過治療治癒的疾病。

對於具有迴避型人格傾向的人來說，可以嘗試通過以下幾種方式來調適自我的狀態、減輕焦慮感。

1、列出讓自己焦慮的事情，並以0分~10分來計分，0分代表完全不焦慮，10分則代表非常焦慮。之後，以循序漸進的方式來慢慢面對焦慮，挑戰那些難度較小的項目，以此鬆動「我不夠格」「與外界接觸可能會讓我受傷」等信念。 2、在穩定、安全的關係中進行微小的冒險。例如，威爾可以在查克的陪伴下，去認識更多的朋友，或去參與一份與自己的能力更加匹配的工作的面試。 3、重建自我價值系統，學習欣賞自己的敏感與謙卑，並對自身的能力及優勢進行重新評估，做出更貼合現實的自我評價。 4、多去發現生活中愉悅與有趣的事情，體驗放鬆的感覺。例如聽音樂、練習腹式呼吸、咀嚼糖果等，這些都將有助於緩解焦慮情緒。

心靈結語

迴避型人格的人如同一株含羞草，纖細而敏感，悄悄地捲縮起葉片，又吟唱起低低的曲調。他們一邊歎息，一邊學習如何包紮傷口：去愛吧，就像不曾受傷一樣。

書名：圖解微人格心理學：教你發現身體裡另一個自己 作者：倪慢慢（速溶綜合研究所） 出版社：中和出版

【本文獲「中和出版」授權轉載。】

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