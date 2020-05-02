【自戀】適度自戀比謙卑做人更易成功？　9大特徵辨別自戀型人格

編按﹕一個人或多或少總有些自戀，自戀並不全然是病態的，但如果過度自戀，便有可能有自戀型人格障礙……以下內容節錄至《圖解微人格心理學：教你發現身體裡另一個自己》。

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愛上自己的倒影

心理學中，常將「水仙花」視作自戀型人格（Narcissistic Personality）的原型。水仙花的英文是「narcissus」，譯為「納西索斯」，是古希臘神話中一個俊美少年的名字。

在美麗而惆悵的神話中，少年納西索斯生來俊美非凡，即便是女人也不及他的美貌。祭司對他做出了預言：倘若不照鏡子，他便可以長壽。

於是，納西索斯在不知自己相貌為何的情況下長大。某一天，他去林中打獵，無意中發現了一池碧青的湖水。他蹲下身，想掬一捧水飲用，剛剛探頭向前，湖面上便映出一個絕色美麗的人影，他不由得愣住了。他對着那人微微一笑，那人也朝他一笑，眼波流轉，似在訴說甚麼。他好奇地伸出雙手，想去觸及湖中的人影，不料那人竟忽然消失了！

納西索斯着了魔、入了迷。他日日前來湖邊，凝視那處倒影。林中的回音女神也悄悄地凝視着他，戀慕着他，卻無法直言相告納西索斯，他愛上的是自己的倒影。為了不使心上人難過，當納西索斯對着水面傾訴衷腸時，回音女神便會重複他的最後一句話。於是，當納西索斯對着湖中人影說「我愛你」，他會聽到對方回應「我愛你」。

然而，他卻始終無法觸及湖面上的人兒。日復一日，無論他如何哀求那人與自己一聚，皆得不到肯定的答覆。終於，他精疲力竭，衰弱地倒在湖邊，用盡他最後一絲力氣說出「再見」。而後他聽到一聲輕輕的「再見」。

納西索斯死後化作了湖畔的水仙花，日日夜夜綻放在水面上，隨風搖曳。「水仙花」由此成為了「自戀」的代名詞。

自戀特徵代表着一個人的自尊水平

自戀型人格並不少見。他們誇大自我的重要性，像一隻蝴蝶尋覓芳香一般尋覓着他人的讚許。

但自戀並不全然是病態的。一個人的自尊水平正正由這個人的自戀特徵表現出來。在水平相當的情況下，自戀型的人比謙遜、自卑者，更容易獲得成功。

弗洛伊德在詮釋「自戀」時認為，自戀是個體將力比多（libido），即一種性驅力，也泛指一切身體器官的快感，投注於自身的結果。在生命的早期，嬰兒為了應對分離焦慮，將媽媽視為自身的一部分，期許飢渴冷暖皆能得到及時回應。當這種期許得到滿足，他們便會發展出全能的自戀感，相信自己無所不能，這也將成為自戀的起點：一種健康的、原生的自戀。若得不到滿足，嬰兒則容易表現出貶損或理想化自我及他人的傾向。

隨着嬰兒的長大，他們慢慢地將力比多由自我向他人投注。如果力比多在投注的過程中遭遇到挫折，這種朝向外界的愛會重新折返回自身，形成病理性自戀，就像故事中的納西索斯，他戀慕的對象是自己，而無法將愛的目光轉向他人。

病理性的自戀型人格障礙

當一個人到達自戀型人格障礙（Narcissistic Personality Disorder）的程度，他無異於飲下了水仙花的毒藥。

《精神疾病診斷與統計手冊（第五版）》自戀型人格障礙診斷標準

1、誇大自我的重要性，在沒有相應成就時卻期望成為優勝者。 2、幻想獲得巨大的成功，擁有美貌、才華、權力或理想的愛情。這種幻想佔據了主導地位。 3、認為自己是特殊的，只能被其他特殊的人或位高權重者理解。 4、要求過度的讚美。 5、有一種權力感，不合理地期望特殊優待，或者他人主動順從自己。 6、在人際關係上剝削他人，為了達到目的而不擇手段。 7、缺乏共情力，不願識別或認同他人的感受及需求。 8、常常妒忌他人，或者認為他人妒忌自己。 9、表露出自大、傲慢的態度或行為。

當滿足以上5項或更多的症狀，並且最初出現於成年早期、存在於各種背景下，便可以考慮做出自戀型人格障礙的診斷。

它的典型特徵包括需要他人的讚揚，缺乏共情力，以及自命不凡。他們與人保持一定的距離，以維持自戀的幻覺。有時也會渴盼吐露心聲，卻遍尋不看一個知心的人。

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重回健康的自戀

一個人可以通過以下幾種方式，將自己的自戀水平拉回到健康的水平。

1. 以匿名問卷的方式，尋求周圍人對自己的認知與評價，包括自身的優點、缺點等，並讓他們舉例說明。當然，這份評價未必是公允的，但可以幫助自戀者從自我的世界裡走出來，發現另外的可能性。

2. 在一個安全的情境中，去想像自戀受挫的場景，描摹出具體的細節，然後去設想最好與最壞的可能性。在這樣的練習中，自戀者將會慢慢接受自我形象及理想化的破滅，他們將意識到，這並沒有那麼可怕。

3. 學習設立邊界，將自己的歸於自己，將他人的還給他人。即便那是非常耀眼的成就或閃亮的獎狀，也要記住，那是他人的，並不屬於自己。自我的價值感無法通過佔有他人的所有而得到提升。

心靈結語

自戀型人格的人的根基是脆弱的，他們看似光鮮亮麗、不可一世，但在光鮮的背後卻隱藏着一份深深的自卑與匱乏感。就像馬良在《坦白書》中所寫的，「我所有的自負都來自於我的自卑，所有的英雄氣概都來自於我內心的軟弱」。一陣疾風暴雨，便有可能將他們擊倒。

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書名：圖解微人格心理學：教你發現身體裡另一個自己 作者：倪慢慢（速溶綜合研究所） 出版社：中和出版

【本文獲「中和出版」授權轉載。】