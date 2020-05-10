【工作壓力】胃痛想吐或比同齡人老？　現6大徵狀是時候放鬆休息

壓力是讓人成長的助力，不過一旦超過負荷，不是助力反而成阻力，不想被說成草莓族是一回事，顧好身體是另一回事，每個人承受壓力的程度都不一樣，要怎麼知道身體壓力過大需要好好休息，用6種方式就能簡單判斷。

▼▼怎樣才知道身體壓力過大需要休息？6種方式幫你簡單判斷（按圖放大）▼▼

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#1. 鼻子冰冰的

英國諾丁漢大學透過熱成像相機發現，人一感受到壓力，血液會從臉部流向肌肉跟四肢，以處理危急時的狀況，所以若壓力大導致身體處於「備戰狀態」，臉部跟鼻子都會感覺冰冰的。

#2. 胃不舒服

緊張或壓力太大時會胃痛，大家可能都知道，但原因卻不清楚，當身體出現壓力賀爾蒙管理運作時，消化系統的血液會流失，胃部就會出現翻攪的感覺。

#3. 覺得噁心想吐

壓力會引發腎上腺素分泌皮質醇，這就是上述所說的壓力賀爾蒙，其分泌時會造成身體很想吐的反應，若長期處於壓力之中，還會壓垮免疫系統，讓身體更容易受到感染。

#4. 肌肉緊繃

壓力會讓腦部的杏仁核，傳送訊息到副甲狀腺，副甲狀腺就會釋放激素，進入控制呼吸、心跳與消化中樞神經系統，若出現立即性的威脅，甲狀腺素分泌就會讓肌肉緊繃、呼吸與心跳都加快。

#5. 看起來比同年齡的人要老

長期生活在高壓與恐懼陰影底下的人，因壓力不斷傷害腦細胞的健康，會導致細胞年齡老化，看起來就會比同年齡的人老了好幾歲。

#6. 愈來愈無法面對壓力

據耶魯大學的分析，即使是健康的人，一再承受壓力，也會導致腦中處理情緒和心理狀態的區域縮小，這樣的狀況會讓人面對壓力時，更不知該如何處理，不過大腦其實有復原的能力，一旦遠離或處理好壓力的話，也會出現復原。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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