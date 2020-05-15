【家庭關係】洗碗竟然只排第二！盤點10大網友最討厭做的家務

有沒有人小時候的願望跟編編一樣，就是長大後一定要賺很多很多錢，請人來家裡打掃、整理，寧願出去努力賺錢給別人，也不想自己做家事？ 不要懷疑，不是你的問題，不只是家庭主婦、家庭煮夫，孩子們也是超討厭做家事啊！能夠躺在沙發上耍廢，誰想要起來動屁股～ 所以呢，今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，在眾多的家事中，找出大家都想逃跑的討厭程度排行榜。畢竟，應該不會有什麼最愛家事排行吧？只要是家事通通都不想做啊！（崩潰的小編）

不只是家庭主婦、家庭煮夫，孩子們也是超討厭做家事啊！能夠躺在沙發上耍廢，誰想要起來動屁股～（《逃避雖可恥但有用》劇照）

第10名：跑腿

小孩一定都有這種經驗，媽媽煮菜煮到一半，就是要你放下柯南、多啦A夢，去巷口的雜貨店買蛋、買醬油，還不能等到廣告時間，因為吃飯會來不及！吼～還有打電動正爽，爸爸突然說要買報紙，人家這關怎麼辦啦！明明自己也有腿，為何就是要小孩來跑，大人長大了都不用跑也太不公平！

小孩一定都有這種經驗，媽媽煮菜煮到一半，就是要你放下柯南、多啦A夢，去巷口的雜貨店買蛋、買醬油，還不能等到廣告時間，因為吃飯會來不及！（YouTube影片截圖）

第9名：拔草

台北或香港小孩可能心生疑惑，不過家裡有庭院或是草坪的孩子們一定心有戚戚焉。尤其是炎炎夏日，爸媽看你暑假放太爽就叫你去拔草、整理庭院、澆花、種田，馬上體會什麼是「汗滴禾下土，我真的好苦」。難怪連大雄都拔到崩潰，別再叫人家弄這些花花草草了，一點都不怡情養性，反而更煩躁啊！

第8名：洗廁所

接下來這個非常好理解，洗廁所這種事情，臭摸摸的，誰喜歡？小時候掃學校廁所，亂尿尿都沒人可以罵，長大後掃自己家廁所，就知道有多麻煩，尤其女生會有很多頭髮散落地上，光是撿頭髮就很花時間。而且還要注意，最好一個禮拜就能掃，隔太久沒洗那些黃垢不知道要多少威猛先生才能弄掉～

洗廁所這種事情，臭摸摸的，誰喜歡？（《逃避雖可恥但有用》YouTube影片截圖）

▼▼▼即睇網民最討厭做的家務第7至第1位（按圖放大）▼▼▼

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月02日至2020年04月30日，共兩年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『最討厭的家事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

十大網友最討厭做的家務（Dailyview授權使用）

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