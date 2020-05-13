【打工仔拍拖建議】返工常加班工作到麻目？ 4種打工仔出Pool攻略

打工仔想拍拖出Pool？但不少是因返工太忙、麻木失去熱情、社交圈子太細或有經濟負擔而沒辨法結識對象吧！ 若你就是這4種難拍拖出Pool的打工仔，好應跟從以下的建議，由生活習慣着手改善，為終生幸福加把勁！

這些機會……(《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

4類難以拍拖的打工仔及相關建議（按圖放大）：

+ 9 + 8 + 7

1. 忙碌型

無論因為工時長、六天工作還是瘋狂OT，沒時間結識對象和經營關係都是窮忙打工仔難以出Pool的原因。當連瞓覺時間都不夠時，還哪有時間參加不同聚會、識新朋友或者玩交友App呢？

建議：善用不同工作技巧提升工作效率，儘快完成工作和縮短工時，以擠出時間去結識對象。 例如，善用台灣政務大臣，以IQ 180廣為人知的唐鳳都用的番茄工作法，每個循環為工作25分鐘就休息5分鐘，每工作4個循環就休息15分鐘等，以提升工作效率。 不過，如果因行業需要或上司強迫人OT，導致工時太長就可能要自求多福了。

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2. 麻木型

營營役役、重重複複地工作令不少人對萬事萬物失去感覺，沒了熱情與溫度，甚至沒有力氣認識新朋友、了解一個人，失去談戀愛的意欲和愛的能力。

建議：首先找回感覺和熱情，再去想結識對象。如果工作令你麻木，情況又許可的話，不如讓自己放個大假，做一些你真正感興趣的事或和自己來一場對話，找回真實的自己；如果難以放大假，不如為自己訂立小目標，讓自己有所追求，喚起那種「有所求」的感覺和內心的熱情。

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營營役役、重重複複地工作令不少人對萬事萬物失去感覺。(《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

3. 社交圈子細型

社交圈子太細，難識到新的對象？有一種打工仔每天在細公司打工，全公司得兩個同事、相處開的都是同一班朋友、放假又只愛在家看書或打機，這樣的生活圈子確實沒甚麼機會結識到對象。

建議：雖然自己感到舒適的生活就是最好的生活，但是窩在家中、不拓展朋友圈的話，是很難結識到新對象。建議多參加不同活動，放假多出外走走，並積極改善人際交往技巧，多主動與陌生人聊天，以擴闊生活圈子。

4. 經濟負擔型

香港地的拍拖文化不外乎就是在消費，睇戲、購物、食好東西、送禮，大部分的「浪漫」都是由金錢堆砌出來。因此，對有經濟負擔的打工仔來說，拍拖變相是一個更大的負擔，試問當養家、還學貸、搭車食飯後可能真的所剩無幾時，又何來閒錢拍拖？

建議：轉變一下心態，拍拖不一定要用很多錢。如果遇到一位識諗、唔拜金的好對象，兩個人互相督促大家儲錢、計劃將來，拍拖可能更對你的財政狀況有好處。不過拍拖前好好學習投資理財之道，當然都好很重要。

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如果遇到一位識諗的好對象，互相督促大家理財，拍拖可能對你的財政狀況更有好處。(《戀愛可以持續到天長地久》劇照)

3大約會技巧

清楚自己是甚麼原因導致出唔到Pool之後，可以參考以下3個約會技巧，或者能令你更大機會成功！

3個約會技巧（按圖放大）：

+ 3 + 2

1. 不要只在交友app上了解

YouTuber理科太太是在交友app上認識老公理科先生，她指自己當時不會花太多時間在app上與不同對象聊天，反而會善用時間，每天約一個對象食晚餐，面對面聊天以真正了解一個人。此方法適用於忙碌型打工仔，反正日日都要食晚飯，不如順便認識新朋友。不過，約網友見面時，當然要注意自身安全。

YouTuber理科太太與老公理科先生（YouTube截圖）

2. 好感聊天6步曲

好的聊天技巧能令你在初次約會時留下好印象。森美就曾在電台節目「早霸王」中分享過「令人增加好感的6個聊天步驟」。

好感聊天６步曲（按圖放大）：

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3. 80/20法則

如何令你的約會對象覺得同你好好傾？美國約翰霍普金斯大學商學院院長伯納德．法拉利提出，每次對話時，只要用80%時間聆聽，20%時間回應，就能令說話的人更願意分享自己的想法，這是因為說話者會覺得對方對自己所說的內容很感興趣。因此，初次見面時別只顧分享自己的事，免得讓人家以為你對他/她的事情不感興趣呢！

單身有咩問題？

雖然以上分享了一些出Pool方法，不過如果諗一諗都係覺得單身更加適合自己，其實亦沒必要逼自己結識對象。21世紀，單身又活得好得很的打工仔大有人在嘛！

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