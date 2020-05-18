【理財】謹守6大原則避免亂花錢　消費前要做好預算控制！

在我的投資理財生涯當中遇到最大的困擾，並不是投資失敗或是賠錢，而是為了存錢投資導致花錢有罪惡感。 錢只是一堆數字。我們賺錢的目的並不是投資，而是為了最終達到提高生活品質，追求幸福的目的。

在《幸福的征途》這本書中，羅素提到的快樂成因中，並不包含金錢，不過金錢確實卻可以解決許多煩惱，讓我們真正努力追求家庭、工作、興趣、人際關係等讓我們快樂的要素。

於是怎麼在有限的預算當中，讓自己花錢花得開心，使錢的效益達到最高且最持久的轉換，是個很重要的課題。

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在許多的調查都顯示出，物質所帶來的快樂是很短暫的，五年前只要騎光陽電單車就滿足的你，五年後可能一台toyota你都嫌棄得要死。

人類對物質的追求是無窮的，千萬不要讓自己陷入物質的陷阱當中！

做個知足的人

雖然我一直寫文章呼籲大家要注重投資理財，卻也並非想散佈恐慌。的確，追求一定程度的被動收入，以及財富自由，會開啟你人生的第二春，讓你更能自由的追求快樂，但如果在過程中迷失自我，成為金錢的奴隸，那可就偏離軌道了。

一個致力於投資理財卻過度小氣的人，無法贏得別人的尊敬。那些會為了金錢而做出傷天害理行為之人，也肯定無法得到真正的快樂。（這裡指的小氣，除了指對別人小氣，也是提醒不要對自己小氣。）

把錢花在換取經驗、獲得回憶，其實是用錢的最好方法。研究指出，把錢花在購買經驗創造回憶，雖然創造的快樂刺激不如購物、暴飲暴食來的多，但卻是一種緩和卻持久的刺激，在許多年之後依然可以存在你的神經迴路之中。

多年前你花錢買的潮牌衣服，現在可能已經無法帶給你任何快樂，甚至會造成你的壓力。

承認吧！我說的沒錯！花錢購買物品的刺激幾乎只存在當下，快樂感會在一個禮拜後只剩一半，一個月後基本消逝。

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只要做好預算控制，剩下的錢就儘管花吧！

- 不要因為壓力大而花錢 - 不要花超出預算的錢 - 不要把所有的錢用來滿足物質慾望 - 把錢用來換取經驗 - 把錢花在提升生活品質 - 把錢用於創造回憶

毫無節制地花錢跟過度限制花錢，都一樣無法獲得快樂 。

無節制的花錢，不投資理財，你就必須工作一輩子換取金錢；相反地，過度限制花錢，錯過各種難得的經驗與回憶，同樣會過上空虛的人生。

希望我們都能在投資理財的路上，開心存錢、用心花錢，做個快樂的投資者。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Mr. 西城，原文：【理財的第一堂課】怎麼花錢和怎麼賺錢同等重要｜Mr. 西城】