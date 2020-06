【理財】《富爸爸·窮爸爸》、《思考致富》　７大必學理財心法

「書中自有黃金屋」,理財書中的知識或許可以幫你賺取真金白銀。求職平台Ladders根據7本著名理財書籍的內容,整理了7種實用理財心法。打工仔不妨參考一下,看看自己在日常生活中可以如何應用。

7本理財書籍包括:

3.《賺錢的科學練習: 如何善用祕密法則來創造財富》(The Science of Getting Rich)作者:華萊士華特斯(Wallace Wattles)

5.《抓住你的財富:一個行之有效的理財計劃》(The Total Money Makeover: A Proven Plan for Financial Fitness )作者:戴夫.拉姆齊(Dave Ramsey)

6.《我會教你致富》(I Will Teach You To Be Rich)作者:拉米特·塞西 (Ramit Sethi )