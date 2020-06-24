【理財】《富爸爸·窮爸爸》、《思考致富》　７大必學理財心法

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市面上有不少著名的理財書籍分享各式各樣的理財技巧及心態，例如《富爸爸·窮爸爸》、《思考致富》、《賺錢的科學練習》等，相信不少打工仔都有看過或聽過。這些書籍在財富積累的方法及心態也有一些共同點，如果你想早日達到財務自由，不妨參考一下根據7本著名理財書總結而來的實用理財心法。

如果你想變得富有，可以參考一些理財大師的心法，例如《原來有錢人都這麼做》、《我會教你致富》、《富爸爸·窮爸爸》等，都是著名的理財書籍。（GettyImages）

「書中自有黃金屋」，理財書中的知識或許可以幫你賺取真金白銀。求職平台Ladders根據7本著名理財書籍的內容，整理了7種實用理財心法。打工仔不妨參考一下，看看自己在日常生活中可以如何應用。

7本理財書籍包括：

1.《原來有錢人都這麼做：效法有錢人的理財術，學習富人的致富之道》（The Millionaire Next Door）作者：湯瑪斯‧史丹利（Thomas J. Stanley）

2.《思考致富》（Think and Grow Rich）作者：拿破崙．希爾（Napoleon Hill）

3.《賺錢的科學練習: 如何善用祕密法則來創造財富》（The Science of Getting Rich）作者：華萊士華特斯（Wallace Wattles）

4.《比小說更好看的理財故事書──巴比倫富翁的秘密》（The Richest Man in Babylon）作者：喬治·克拉森（George Clason）

5.《抓住你的財富：一個行之有效的理財計劃》（The Total Money Makeover: A Proven Plan for Financial Fitness ）作者：戴夫.拉姆齊（Dave Ramsey）

6.《我會教你致富》（I Will Teach You To Be Rich）作者：拉米特·塞西 （Ramit Sethi ）

7.《富爸爸·窮爸爸》（Rich Dad Poor Dad）作者：羅伯·清崎（Robert Kiyosaki）

7個實用理財心法：（按圖了解）

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1.【任何人都可以變得富有，因為富裕是一種心態】

成為有錢人的第一大重點是要相信自己可以變得富有。如果你不相信自己可以做到，或是在貧窮的生活中妥協，那麼你永遠不會致富。當然，僅僅相信自己會變得有錢並不會成功，但是，如果不相信自己的能力，不覺得自己值得過豐盛的生活，積累大量財富更是無從說起。

因此，如果你希望變富有，就要先訂立明確目標和產生對金錢的強烈渴望。

2. 【如果你遵循傳統建議，那麼你可能不會變得富有】

擁有巨額財富的人最普遍的特徵之一，就是他們通常與主流的理財行為背道而馳。不少傳統的理財建議實際上阻止人們獲得大量財富。以拿破崙．希爾的《思考致富》為例，他指出不少人認為增加收入的方法只可以靠升職加人工，惟受經濟不景氣影響，加人工可謂愈來愈難。其實，累積財富並不應只單靠一份薪水，所有財富都源自好點子，你應該販賣的是好點子，而不是有限的人力。

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3. 【賺錢買資產】

《富爸爸·窮爸爸》中的富爸爸說：「窮人和中產階級為金錢而工作，富人讓錢為他們工作。」窮人從艱苦的勞動賺錢購買奢侈品，而富人從自己賺到的錢中購買奢侈品。如果你想致富，便要開始將錢花在資產上，亦即是隨時間推移可賺錢的東西，如房地產、股票、債券、生意等，而不是花費在那些只會為你帶來損失的負債。

4. 【建立財富的過程簡單又無聊】

很多人對有錢人有一個刻板印象，例如他們的生活非常多姿多彩，擁有很多名貴的珠寶、房子、汽車等。不過，在建立財富的過程中，卻是簡單而無聊。正如《抓住你的財富：一個行之有效的理財計劃》的作者戴夫.拉姆齊開玩笑說的那樣：「典型的百萬富翁住在中產階級的房子，開著一輛兩年車齡的車，並在沃爾瑪（Walmart）購買藍色牛仔褲。」

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5. 【耐心是建立財富的關鍵】

最富有的人通常是最早開始建立財富並等待最長的人。很多人一直將精力浪費在對建立財富無關痛癢的事情上，例如花大部分時間在收入很低的正職上、只愛玩樂但又沒有耐性學習理財知識等。

如果你想建立財富，一定要及早開始儲蓄及投資，並耐心等待良好的時機，複利效應將會為你帶來巨大的收益。

6. 【建立被動收入來源】

如果你的收入必須根據你的工作時數來決定，那麼你的收入一定有限制。因此，要擁有巨額的財富，你應透過不同方式賺取被動收入，例如投資、建立部落格、建立YouTube頻道、製作簡單的線上APP、寫書等。

被動收入能在你休息、睡覺的時候也帶來收益，令你有機會賺取巨額財富。

7. 【改善財務素養】

財務素養（Financial literacy）是指擁有和金錢相關的知識、駕馭金錢的態度和創造金錢的技能。因此，如果你要變得富有，以及維持財富水平，便要有堅實的財務素養。你應該不斷豐富金融理財相關的知識，正確管理金錢，在理財、投資、財務規畫各方面做好管理，以維持自己的財務健全，以及完成人生各個階段的財務目標。

（資料來源：Ladders

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