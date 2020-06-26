【職場心理】每20分鐘就碌IG一次　4種狀況代表你需要按下暫停鍵

在2年前剛開始這工作時，每天上班都很興奮，到現在已經覺得無趣、疲累不堪，繼續下去也沒意思，只會增加痛苦，你開始從其他管道發洩，每天盯著社交媒體網站中的按讚數或回覆，或不停質疑自己，如此這般，代表你的人生需要先按下暫停鍵。

很多人沒意識到，其實生活是充滿變動的，一個人無法常久存在同一個狀態，即使你很滿意現在的生活、工作狀況，但你必須知道「改變是常態」，有時可能因為外在狀況，公司組織調整或掉部門，或自己的心理狀況，覺得無趣、得不到成就感等。

4種狀況代表你人生需要按下「暫停鍵」（點擊下圖看清！）

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1. 對工作感到厭煩

你會覺得這是一種普遍的現象，但此處指的厭煩是一種長期性的積累，一般能抱怨幾天就能舒緩的情形不在此限，每天起床想到要去工作就覺得心情差，像行屍走肉般過每一天，疲累到家中物品都不想整理，一種巨大的哀傷在心裡縈繞不去。

2. 工作表現一直失常

這或許與倦怠有關，但有時只是這關就是跳不過去，一直無法解決這個案子，越心急就越做不好，這時最好選擇給自己「空白格」，才能停止這種失敗的輪迴，就像有時遊戲卡關一直嘗試都沒有用，暫停幾天讓大腦休息一下，才真正能領悟到別的做法。

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3. 動不動就看社群網站

一直翻新社群網站的人，代表在別處找不到任何事可做，只好尋求手機一開啟就能馬上進入狀況的短暫互動，或是其他人帶來的訊息刺激，你需要試著擺脫這種習慣，好好思考未來的方向，此外，暫停人生進入「休息」狀態，絕不是閒閒無事刷手機，當你在社群網站上互動的時候，其實沒有真正休息。

4. 出現讓你思考人生的重大事件

所謂的重大事件不是讓你印象深刻的事，而是能改變你的行為模式的領悟，可能是好事或壞事，像是一段感情的開始、或是你的健康報告。若在感受複雜情緒的同時，你的思考夾雜著你想改變的念頭，或許你要更重視它，給自己一個冷靜的機會去思考它的可能性。

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