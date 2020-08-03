【理財】匯控都大蝕儲蓄唯有靠自己　8個省錢秘訣金融專家推薦

上半年因為疫情影響，大家的荷包應該都限縮了不少，在沒辦法調薪，有的甚至被減薪、被迫放無薪假的困境中，到底該如何理財呢？以下由歐洲金融家Emilie Bellet推薦的8個簡單又實際的省錢、理財規劃，把這幾招學起來，就算遇到各種財務限縮的低谷中也能順利通過，維持同樣的生活品質。

金融專家推薦8大省錢秘訣

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1. 奪回控制權

你常發生看到存款餘額後會想著賺的錢都跑去那裏的問題嗎？如果你是這種類型，首要步驟就是弄清楚自己的金錢狀況，寫下短期、長期目標，根據現有收入與生活基本需求分析出實際的預算，建議可以用50/20/30預算法，實行後定期回顧自己的財務狀況，藉此監控支出是否有超支。

2. 再少也好，都開始存錢

不論現有資金或多或少，都要學會開始存錢，積少成多，小錢慢慢累積也能成為一筆不小的數目，如果不知道從何下手，建議可以先從日常三餐找回的零錢開始，同時也可以善用科技，下載符合自己需求的記帳APP協助，養成良好的儲蓄習慣。

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3. 拒絕誘惑

如果你是月光族，很容易就會陷入死循環，所以第一步應該學會珍惜你已經擁有的東西，而不是跟風流行，大家買甚麼就跟着買，卻忽略自己是不是真正需要，還可能讓自己辛苦賺來的錢都白白花掉。

4. 償還債務

現代人一出社會可能就會有學貸、車貸、房貸等種種債務壓力，如果每個月只繳最低應繳金額，那結局一定不堪設想，所以建議制定明確的計畫積極償還，也可以多學習減少債務的策略模式，像是「滾雪球還債法」，都能有效幫助。

5. 設立應急基金

除了基本的儲蓄外，存一筆救急用的基金也非常重要，沒有人可以保證一生都不會遇到財務困境，此時若有一筆可以應付你3至6個月生活開銷的基金，就算臨時發生狀況也能相對有緩衝時間應對，若是都有了，不妨開始學習一點長期投資，為未來的退休生活超前部署。

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6. 來一場訂閱服務大掃除

使用科技是許多人的生活習慣，但或多或少都有些付費訂閱的平台、APP，不如趁這時候幫自己的訂閱服務大掃除，整理自己真正需要的有哪些，取消不需要的那部分，相信完成後一定可以省下不少錢。同時也可以趁機確認一下手機的月租費，多方比較方案，貨比三家不吃虧，多花點時間，絕對可以選到價錢合理的方案。

7. 將成堆的雜物變現

市面上有許多線上拍賣平台，想要將放在家裏積灰塵的舊物換成現金比過去容易許多，像是女生最多的衣物、鞋子、飾品，或是用不完的保養品、化妝品，都能透過轉售變現，同時也能讓自己的空間更清爽乾淨。

8. 練習感恩和回饋

如果在財務上沒有因為疫情出現太大的問題，不妨感受一下助人為快樂之本的魅力，捐款到國內外的慈善機構，幫助更多需要幫助的人。

以下是幾個基本的理財須知及建議，適合年輕打工仔參考：

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：大環境不好，荷包也跟著縮水！8個簡單好上手的省錢秘訣】