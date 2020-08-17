【在家工作】WHF好處多已成大趨勢　呢個行業竟然可年賺過千萬…

受新冠肺炎影響，今年部份香港打工仔初嘗WFH（在家工作），但其實在外國WFH是一件很普遍的事，有些職業更是靠著WFH賺得更高的薪金！

在外國WFH是一件很普遍的事，有些職業更是靠著WFH賺得更高的薪金！（Unsplash）

跟據Global Workplace Analytics的研究指出，美國已有超過400萬上班一族實行WFH，超過8成的企業品牌公司都讓員工在遙距工作，同時大部分自由工作者亦選擇WFH，WFH已成為目前新工作模式的大趨勢。

美國有7大工種不斷增加WFH的機會，而且均是專業人士，薪金相對較高。據CNBC的報道，WFH薪金最高的工種是從事經濟學及數學，如精算分析師及商業分析師等，平均月薪可達約69萬港元，而Amazon的商業智能分析師月薪更超過92萬港元。從事保險及房地產亦在不斷增加WFH的機會，月薪亦達幾十萬港元。

美國已有超過400萬上班一族實行WFH，超過8成的企業都讓員工在遙距工作。（Unsplash）

WFH愈來愈普及，皆因其好處多。不但工時彈性，同時能節省上下班交通時間，把時間用來處理工作，效率提高不少。同時WFH亦能減少不必要的社交活動，保持社交距離，工作自由度更大，終於可以Work Life Balance！不過基於香港土地供應問題，並不是每個人的居所都適合工作，可能會受空間、環境、家人、寵物等騷擾，從而影響工作質素。

WFH的彈性工時可讓打工一族達至Work Life Balance。（Unsplash）

對於不少有意創業者而言，在香港WFH實在有難度。想以低成本設立的一個舒適的工作室？Solo迷你工作坊是初次創業者的不錯選擇，9個地點分佈在港島及九龍，交通方便。各類型單位適合各行各業，如零售、教室、美容美甲、婚禮籌劃等。相比一般的商廈，Solo更方便安全，提供24小時保安讓商戶可以任何時候進出，各個單位設有獨立密碼鎖，什麼時間工作都不受阻礙和騷擾。

Solo迷你工作坊提供各類型單位適合各行各業，如零售、教室、美容美甲、婚禮籌劃等。（Solo）

+ 8 + 7 + 6

Solo另一最大的賣點是靈活月租，價錢實惠，收費已包括月租、電費(部分單位)、水費、差管費、基本傢俬及無線寬頻上網等。除了月租外，Solo也提供時租單位，部分單位可分類為美容房、化妝房、直播房及多工能工作室等，空間迷你舒適，設施齊備。時租這類型單位，$520便可以租到3次，合共15小時，價錢超值。能降低初創成本，減少營運資金，對創業者而言實在重要！