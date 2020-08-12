9個人生道理很多人太晚才知？　分享投資專家為孩子所寫的一封信

摩根．豪澤爾（Morgan Housel）是風險投資公司 Collaborative Fund 的合夥人，也曾是《華爾街日報》（The Wall Street Journal）的專欄作者，畢生研究金融、財務和商業的知識，經常發表給投資人的理財建議。

一位剛為人父的財經專家發表一篇文章，名為「父親為孩子準備的一封信：多數人太晚學到的 9 個人生智慧」。（Shutterstock）

去年他迎來了自己的孩子。假如有一天，孩子向他詢問起職涯、金錢、人生的建議，他的確有不少要點想說，因此在財經媒體 CNBC 發表一篇文章，名為「父親為孩子準備的一封信：多數人太晚學到的 9 個人生智慧」：

希望孩子早點領悟的9個課題：

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1. 看待成功，不要低估「機運」的影響

每個人的生長家庭、價值觀、國籍，以及人生旅途中遇到的人，對於自己的人生，扮演著比很多人想像中都更重要的角色。

雖然努力的確有可能獲得回報，但在評價他人時以及給予別人意見時，一定要記住：不是所有貧窮都是因為懶惰，也不是所有成功都是努力來的，機運可能才是關鍵。

2. 存錢是為了換取更多的「時間」資產

如果你足夠有錢，可以購入各種想要的物品，但購物後的快感很快就會消退，而時間，卻是你花再多錢也買不到的資產。所以，存錢，並花在能為你爭取更多時間資產的事務上。

上班時間彈性、通勤時間短暫的工作，永遠不會過時，平時有足夠的儲蓄，也能在緊急時刻為你爭取更多時間和選擇。這種因為完全「自主」帶來的幸福感，是其他事物無法提供的。

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3. 別讓自己被寵壞、過度花費

學着節儉，但又不會傷害你的基本生活，是必不可少的練習。最有效的方式就是區分自己有哪些「想要」、哪些是「需要」，你會從中學會預算控管、儲蓄、評估價值的能力，逐漸形成一套自己的消費準則，學會做出取捨。

弄清楚自己「需要」什麼，是重要的生活技能。學會何謂「需要」後，才能克制無限度的慾望，進而才會更珍惜已經擁有的一切。

4. 理財成功，不一定來自多巨大的投資行為

拿破崙對天才的定義是：「當其他人都失去理智時，他仍做着平常該做的事情。」

理財也是如此，不必每天都有令人驚奇表現，只要把自己該做的事做好；不必每天都有大事發生，只要平安地上、下班就是一件好事；人也很難一夕之間致富，擁有儲蓄和良好的花錢習慣，比起把錢拿去但不一定回本的投資，也是一種成功。

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5. 有多少就花多少

一個一年賺 50 萬，但花 40 萬就很快樂的人，比起年收入 500 萬，卻要花 1000 萬才能快樂的人幸福；一個知道戶頭存款有多少，認真安排花費，存錢購買奢侈品的人，比起看見喜歡東西就刷卡，活在卡債循環中的人來得幸福。

賺多少不代表擁有了多少；擁有多少也不代表需要多少。

6. 認清自己而改變人生，方向是很好的

很少人到 18 歲之前，就弄清楚自己到底想要什麼。甚至很多人到 18 歲之後，還是不知道自己想要怎麼樣的生活。

如果你現在做着不喜歡的工作，這並不是世界末日。如果你必須做出改變，不要苛責自己，這是一件很難的事，也是個很勇敢的決定。

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7. 一切都是有代價的

工作狂人的代價，是健康檢查上的紅字、與家人和朋友相處的時間；過於忙碌、沒有時間教養孩子父母親的代價，可能是孩子長大後自己難以理解的性格。

時間、親密感、自主權、創造力以及更多大大小小的事，雖然上面沒寫着金額，其實和金錢一樣都是有價值。這些事，有些值得花時間或金錢取得，也有些不值得。

8. 愛是衡量成功的最大標準

華倫．巴菲特（Warren Buffett）曾說過：「生活中真正的成功是：你愛的人，也愛你。」

有錢不能買到愛、品德、誠實、或是同情。所以該如何讓愛的人也愛你？這來自對待人的方式。

9. 不要盲目接受他人的建議

再中立的文章或是新聞，一定都暗藏着筆者或新聞台的立場。在相信一件事前，應該要經過資料搜查、自己的思考，再考慮是否該相信。

另外，這世界上沒有兩個人是完全一樣的，沒有人面對着完全一樣的狀況，更沒有人擁有正確答案。因此不要全盤接受別人的建議，必須把自己的價值觀、目標還有所處環境擺在第一位順位。

資料來源 / CNBC

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