新冠肺炎｜疫情下職場5大衝擊　偷懶同事受罪這種人總有機會上位

新冠肺炎疫情已持續一段時間。作為打工仔的大家，又有沒有留意到職場生態已經靜悄悄的作出重大改變呢？今天半宅職薯就和大家分析疫情帶給職場的五大衝擊，及如何改變職場生態。大家不妨看看你的公司中了多少項？

新冠肺炎疫情對職場造成的5大衝擊：

+ 15 + 15 + 15

1. 靠「吹水」掩飾懶惰的老屎忽無所遁形

不少公司都有一些沒甚實際建樹，但靠吹水擦鞋討好老細以魚目混珠的老屎忽（說得難聽一點是「呃飯食」）。

在經濟好的情況下，老細可能礙於人情，把這些討自己開心的老屎忽留在公司中。但擦鞋說話不能當飯食，當受疫情所逼，公司需要裁員換血的時候，老細自然會從實際角度去想，趕走這些冗員，以換取公司的生存。

2. WFH由時間制轉為責任制

以往朝九晚六在公司工作的時候，打工仔的肉身必須存在於崗位上。有事做的時候便忙着工作，沒事做的時候也必須假裝工作。

但當WFH開始，打工仔的工作性質便由時間制轉為責任制。忙起上來可能超時工作，但不在狀態的時候也可以隨時給自己一個coffee break，甚至小睡一會，總之能夠交功課便可以，無需再勉為其難假裝工作。

相關文章：【新冠肺炎】經濟下滑尤如老闆照妖鏡 逆境下做到4點證明跟得過

+ 3 + 3 + 3

3. WFH令欺凌現象絕跡

不少公司的同級同事之間都有欺凌現象，這些欺凌可以是語言上的欺凌，又或甚是實際上的「射波」。

但當WFH開始之後，在文字和視像溝通的世界裏，大家變得更加平等。喜歡欺凌別人的同事不會蠢得把欺凌語言化成紀錄，留下證據讓老細知道。再者，WFH沒有了同輩壓力，更多事情可以直接和上司溝通，也杜絕了「射波」等陰濕行徑。

4. 能提出「好橋」的同事更得寵

窮則變，變則通。在公司生存受到實際威脅的情況下，老細都會苦惱於如何使出奇招，逆市求存，態度也自然變得更加納諫如流。

這時候，平時只能夠好像一粒齒輪般不停工作的小薯，便有機會發揮想像力，突破工作上的框架，為老細提出「好橋」，令自己更加得寵。

相關文章：【新冠肺炎】減薪難回頭、無薪假收入不穩 老細說共渡時艱其實…

+ 4 + 4 + 4

5. 無薪假令打工仔反思工作意義

在疫情之前，一眾打工仔可能十分厭倦自己的工作，覺得工作辛苦又無意義，無時無刻都希望放一個長假甚至裸辭，以放鬆自己，洗滌心靈。

但現在到了被迫放無薪假的時候，卻又發覺百無聊賴的無薪假生活甚是鬱悶，於是開始反思工作的意義，重新思索職場生涯的價值。

結語

新冠肺炎疫情已靜悄悄的改變根深蒂固的職場文化。疫情終有一日會過去，這些新的職場文化會否繼續延續下去也是未知之數。一眾打工仔可以做的，就是趁這段轉變時期，齊心協力，由下而上創造更加適合自己的職場文化。

相關文章：【裁員】市道疲弱為何依然忙碌？ 拆解老闆三個階段心理變化

+ 4 + 4 + 4

相關文章：升職、轉工無望仍要努力 5個事業計劃應在疫情時準備｜自我管理