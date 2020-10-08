搵工｜信貸評級太低可影響求職　除金融業外連應徵清潔工都關事！

想找到一份好的工作，除了要有吸引人的履歷表和LinkedIn Profile之外，良好的信貸評級亦十分重要。基本上，如果你擁有任何信貸帳戶，例如信用卡或貸款帳戶，銀行及其他財務公司會把資料發送給環聯作記錄。自此以後，大家的財務狀況將儲存於環聯資料庫，而你就會有一份個人信貸報告。

信貸評級高低會影響求職機會！（按圖了解）

+ 12 + 12 + 12

信貸報告記錄了你的信貸活動，例如信貸申請、還款記錄等等，當中的資料會經運算而得出的一個評分（評分設有A至J共10個等級），亦即是「環聯信貸評級」。 良好的信貸評級如何增加你的搵工優勢？

【相關圖輯】哪些因素影響評分？（按圖放大）

各行各業都有機會查你的信貸評級

除了貸款人會在你申請信貸時查閱你的信貸評級，公司招聘時亦有機會查閱你的信貸評級。以銀行業和保險業為例，由於僱員有很大機會需要接觸和處理客戶的個人資料和資產往來，所以這些行業對個人誠信的要求特別高，在招聘時就有可能查閱你的信貸評級。除了金融行業，一些與執法相關的職位，例如紀律部隊，都有可能審核求職者的個人信貸紀錄，作為其中一個評核的標準。

此外，一些工種如護衛公司和酒店清潔工等，僱主或人事部在招聘時亦有可能參考環聯信貸評級。前者不用多說，因為職責可能是押解現金或保護珠寶等，所以要求僱員「身家清白」。至於清潔工，則因為需要進出酒店房間進行清潔，由於酒店住客可能會把貴重物品留在房中，所以清潔工能夠做到「手腳乾淨」是非常重要。而良好的個人信貸評級，能夠提升獲聘機會。

不要以為上述情況只有特定工種才會出現。事實上，根據環聯數據，對比12年前，在2019年要求看信貸報告的僱主為2008年的217%，而對比2018年，要求信貸報告的僱主比例也上升了近5%，這反映不少香港公司會將求職者的信貸記錄納入遴選考慮因素之中。

+ 3 + 3 + 3

3個方法提高信貸評分

如果你不想因擁有低信貸評級而影響錄取機會，那就要及早檢視並改善自己的信貸報告。除了查詢報告並核對資料，以下有3個方法可以讓大家維持良好的信貸評級。

1. 準時支付帳單

每月按時支付所有帳單，包括找卡數和償還貸款等。很多香港人生活忙碌，往往忘記「找卡數」。 一時忘記找卡數，已可影響你的信貸記錄和信貸評級；即使事後還清，信貸報告仍會記錄曾拖欠款項，而且由欠款金額全數償還日開始計算，資料庫中會保留逾期還款紀錄達5年！

2. 妥善管理債務

另外，就是千萬不要「碌爆卡」（交易總結欠超出獲批信用額上限），和不要長期只還「min pay」（最低還款額）。若只是偶然償還「min pay」，基本上是不會影響信貸評級；但是經常只還「min pay」，就會令債務愈滾愈大，令人質疑你的還款能力，所以最好每次都全部清還。

3. 避免同時申請過多信貸

很多人會為了賺盡迎新禮物和消費優惠而同時申請多張信用卡，以為自己很精明，但其實同時申請多張信用卡，會令人懷疑你是否處於財困！因為在短時間內有多間機構查詢你的信貸記錄，或反映你出現財政困難。所以，你應該避免同時申請多張信用卡，以免影響你的信貸評級。

總結

信貸評級差，可能影響到你搵工。想有好的信貸評級，就要謹記以上各點！