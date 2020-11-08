OL必入｜精選5大高質小資手袋品牌　最低$300成交保證唔搶老細fo

編按：返工手袋是OL打造職場形象不可或缺的一大單品，然而若天天都用着那些價格動輒5位數的高端名牌手袋，隨時會峰芒畢露過頭，把老細女波士等都比下去。靚，不一定要用金錢或大品牌去推砌，以下由《Vanna》推介的5大高質小資手袋品牌，絕對可讓你保持靚靚時又不會得罪老細！

1. Friday by JW PEI - 價位 HKD300 - 900

+ 5 + 5 + 5

出自洛杉磯的時裝品牌，品牌堅持運用純素皮革製作手袋，減低對動物與環境的傷害。手袋不但質感優質，而且細膩柔軟的觸感，非常耐用。多個款式時尚百搭，價錢經濟實惠，小眾品牌中性價比最高的品牌，適合低調氣質型的女生上班用。

百搭的純色設計，色彩活潑，由夏日繽紛的奶油色系，到干煉簡約的黑白色系，JW PEI 都發揮得淋漓盡致。春季的人氣腋下包款都是他們出品，亦因此成為了大熱品牌。Fae 系列的鱷魚紋手提包，可以當作單肩包或是手提包，一式兩款，可以分開上班下班的百搭包。無論是斯文長裙或是休閒牛仔褲，都能輕鬆配搭。

2. Strathberry - 價位 HKD3000 - 5000

+ 3 + 3 + 3

來自英國愛丁堡的品牌，因為是 Megan 王妃私底下使用的品牌而大紅。每個手袋都是由西班牙工匠採用小牛皮革，手工製成。時尚別致又時髦，無論見客還是任何特別場合都很實用，非常適合日常上班穿搭。

這個品牌的首席設計師是由名牌 Louis Vuitton 跳槽過來的，最為矚目的就是下圖，有金屬條是他們品牌的標誌。而且，設計都是有特色的配色，價錢經濟合理，不會容易在街上撞包，典雅卻不失活潑個性。

3. Polene Paris - 價位 HKD1500 - 3000

+ 2 + 2 + 2

來自法國巴黎的優雅、知性品牌。Polene Paris 的手袋多採用圓滑、流線型線條設計，帶細節感，襯托起來現代、優美。設計多數用溫柔的大地色調或是簡潔的黑白灰色調為主、無論是圓形小包或者背包，除了設計清新脫俗，包的容量也非常能裝，受到不少時尚博主的喜愛，是小資女們上班用的不錯之選。

Polene Paris 的作品運用獨特的線條風格和材料，工藝精湛，專注於經典的包款設計。Numero Un的半圓形手袋是最受歡迎款式，經典的款式散發着法國風情。

4. Coccinelle - 價位 HKD900 - 3000

+ 5 + 5 + 5

意大利當地也小有名氣的輕奢小眾品牌，主打手工製作的皮革手袋，皮革非常柔軟，而且分隔兩層，容量很實用。舒適的紋路配多款糖果少女色系，吸引眾多時尚達人、明星熱捧，讓人難以抵抗。各個款式造型大方，價格親民，很有大品牌的形象。

每季的新款色調都好活潑少女，可以平時上班或是出街用都一樣得體。

5. Yuzefi - 價位 HKD1000 - 5000

英國出品的小資手袋品牌，好評率非常高，主打半月形、可摺合手袋。整個包又不重，皮質細膩，高顏值的小資包。有種日系文青的風格，純色簡單，超有質感的設計，加上容量非常大，還可以放下手提電腦、文件等，經常需要上班見客的女生就最適合不過了。

大地色系的款式百搭日常，而且每款都有拉鏈或者繩束，不用擔心袋內小物掉出來，四季都襯到，上班出街約會都冇問題！

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+ 9 + 9 + 9

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