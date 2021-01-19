搵工．CV｜照炒履歷範本HR隨時睇到厭　教你由頭寫起2大格式關鍵

撰文： Wantedly Hong Kong 最後更新日期： 2021-01-19 11:35

踏足咗呢個社會一段日子，筆者由以前「好傻好天真」，去到而家都叫做有返啲經驗，而搵工嘅模式都因為咁而變咗，至於份CV又變成點呢？格式又有咩要注意，啲skills又點寫好呢？咁就要講返以前先。

點擊下圖睇下點寫份好CV！

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唔知大家係咪同筆者一樣，初初搵工（甚至而家）都會漁翁撒網，係又apply唔係又apply，抱住一個「總有份會中」嘅心態，試圖喺「工」海搵到屬於自己嘅「另一半」，但呢個就係問題所在！

首先，我哋嘗試從交友app嘅角度去分析呢件事（事關筆者有個朋友最近幾乎試過哂所有交友app）：

你玩交友app嘅目的係咩？不論係搵人「過世」定「拍散拖」都好，都係想識個朋友，甚至搵到個伴侶。咁當你用個app嘅時候，除咗第一時間睇人哋張相之外，係咪都會睇唔同條件先？

咁問題就嚟啦，當你見到哂人哋想要嘅條件係啲咩，例如：唔食煙、唔飲酒、冇宗教信仰……你又唔符合人哋嘅條件，咁你又點會收到回覆呢？

講返搵工又點呢？先講格式。

好多人都會選擇上網搵template，筆者初初出嚟做嘢又何嘗唔係，貪方便嘛。但有一次見工嘅時候，個HR就咁問：「你覺得自己份CV有冇咩問題？」筆者當時心諗，都執咗咁耐，唔係仲有錯呀……

然後佢就補多句：

你份CV係寫得幾好，但你呢個template我都已經唔知見過幾多次，如果你真係有心喺呢度做，真係覺得呢份CV代表到你自己嘅話，你又會唔會就咁搵個template就send出去畀人先？

筆者當下都無言以對，亦都因為咁，於是就決定要由零開始整一份CV。當然，一定會睇好多唔同嘅reference，但最起碼你唔會再畀HR覺得你hea先啦。

格式嚟講離不開兩個條件：簡潔、清楚。無論你有幾creative也好，最基本就係要人睇得舒服，咁你先會有被選擇嘅機會，如果要個HR睇得好辛苦，甚至睇都睇唔明的話，你又點會有機會去見工呢？

當解決咗最基本呢兩個條件，就可以畀返自己嘅style落去，咁你可能就會諗：如果我淨係識用Word，可以有啲咩style……？

而家咩年代呀？筆者上網Google下都搵到大把YouTube片教人點做啦，淨係識用Word並唔係藉口。（睇哂篇文先好睇下面嗰兩條片呀！）

呢round筆者嘅！參考片一、參考片二

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咁skills又點寫呢？

假設你想搵marketing嘅工作，人哋可能會要求你識SEO、Google Ads之類嘅工具，當你份CV連呢啲keywords都冇嘅時候，你份CV根本唔會去到HR手上，你冇睇錯呀，個人係唔會見到你份CV㗎，點解？

因為越嚟越多公司都會用applicant tracking system (ATS)去慳返啲時間，而呢個ATS好多時會睇嘅，就係你份CV hit到佢哋份job post內容嘅幾多percent。

例如唔同嘅skills同tools，所以你第一件事要做嘅，就係睇返人哋個job post有咩要求，再擺返啲keywords落去。

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其次就係啲skills有幾「專業」，又點樣分類？其實所謂咩professional、elementary之類，真係睇你自己覺得自己咩斤兩。假設先講professional，筆者嘅定義就係有關呢個技能又或工具嘅任何問題，你都會解答到。

如果你自問係咁，絕對可以寫落去，但如果你覺得自己唔係，就千祈唔好「扮四條」，否則畀人試一試，你到時唔識做或者答嘅時候，真係會好肉酸……

當然，你係絕對可以講大話，唔識都扮識擺落去份CV，就好似玩交友app一樣，但只要你去到interview，或者見嗰位新相識嘅朋友，所有嘢就只會「見光死」，你都唔會想咁㗎？

做人最緊要係誠實，但真誠之餘都仲要有啲技巧，筆者兩樣都講咗少少啦，你哋又準備去搵返份好工未呢？

p.s. 唔想由零開始砌份CV，試吓base on個template再執執佢？（呢個網好嘢嚟㗎～）

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【本文獲「Wantedly Hong Kong」授權轉載。】

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