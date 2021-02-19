紓緩強迫症心態最忌方法太刻意　大道理是負擔由小事入手更有效

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-02-19 19:10

編按：不少打工仔工作時都潛藏着一種強迫症心態，對自己甚至對別人都有極其嚴謹的執着。以下節錄自《何妨放鬆當下自癒強迫症》一書的內容，或可為有強迫症（及身邊有強迫症人士）的你提供一些紓緩及治療的建議。

對於強迫症朋友來說，適當的約束和注意是非常必要的，這可以避免一些不必要的煩惱，如此才能更好更快地走出強迫，回歸自我。這裏的8點建議你要牢記於心：

8點建議助強迫症患者避免不必要煩惱，更快走出強迫。（按圖放大閱讀）👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

1. 盡可能減少甚至停止到網上去了解與強迫症等各種心理疾病相關的症狀。強迫症的最大「優點」就是善於對號入座、扣帽子、貼標籤。

2. 減少與強迫症病友接觸。雖然某些時候病友間可以相互鼓勵和傾訴，但最終無法獲得真正的益處；因為彼此都是迷路的人，如何給予對方正確的指引呢？而且，我們很容易把對方的強迫變成自己的強迫。對號入座是強迫症的一貫伎倆。

3. 盡可能讓自己動起來，多參加一些有益的社會活動，做一些自己能做的事情，簡單、專注地去做，不求結果。封閉自己會讓你的心境變得更糟糕。因此，你要在可承受的範圍內強迫自己動起來，每天保持規律的室外運動，減少社會隔絕感。

4. 向親人或朋友傾訴自己的煩惱是好的，但不要期望對方能理解自己的感受。沒有吃過苦瓜的人，你如何讓他了解其中的苦澀呢？

5. 看與心理學相關的書籍是好的，但對於強迫症朋友而言，應有所選擇。凡是引起你思想混亂或產生強迫的內容，都應該掠過，不要陷入糾纏。對於能夠給予自己啟發的書，你可以反覆學習和體會，保持平常心，那麼你會獲得更多的益處。

6. 在飲食上，多吃清淡的食品是好的，這有助於腸胃的消化和吸收，減弱身體的沉重感。身體的沉重感減輕，我們的負面情緒也自然會有所改善。

7. 良好的生活作息對身心修復是非常有益處的。因此，晚上11點前，若沒有特殊情況，要上床休息，但不必強迫自己入睡，順其自然。早上盡可能在7點前起床，做自己需要做或是力所能及的事情。

8. 不要設法消除自己的強迫，正如森田療法的思想所講，「帶着」症狀去生活，盡可能不管它、不理它，專注當下。

家人支持是康復動力

很多時候，家人的陪伴和支持對於患者的康復是有一定幫助的。他們有時就是患者戰勝強迫症的信心和動力。當然，家人不僅要在精神上給予支持，更要在具體的行動上給予支持，具體做法，家人可參考以下9點建議（按圖放大閱讀）👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

1. 不要過多地對患者表現出的強迫進行說教。主要的一點是，患者對大道理往往都非常清楚，過多地強調患者本來就知道的道理，有時反而會加深患者內心的挫敗感和痛苦。對於強迫症患者來說，最不缺少的往往就是「邏輯」和「大道理」。

2. 就像輔導中常常有學員對我說：「大道理我都懂，但我就是做不到。」、「我就是大道理知道的太多了，反而變強迫了。」有時，恰恰是類似「先有雞，還是先有蛋」的邏輯思維，把強迫症患者拖入無底洞，陷入無法自拔的強迫中。

3. 幫助患者建立一個可實施的行動計劃，最大限度地調動患者的積極性，鼓勵患者參加戶外運動，讓他們做簡單而又容易完成的事情。只要患者不是強烈抗拒的、厭煩的，並且是積極的、正面的事情，那麼都可以引導患者行動起來。

4. 幫助患者建立規律的、健康的生活作息，尤其是入睡、起床方面的。混亂的生活狀態會使患者陷入惡性循環中。

5. 盡可能給患者吃清淡的飯菜，這有助於患者消化。除此之外，也要使他們養成規律的用餐習慣，即使患者沒有胃口，不想吃，也要鼓勵其進食。

6. 家人要最大限度地陪同或參與患者的行動計劃中，而不是只在旁邊說教，要不斷地勉勵和督促患者，以便患者堅持下來。

7. 盡可能不讓患者接觸喧囂及複雜的社會環境，保持簡單、輕鬆的環境，可減少患者觸景聯想和產生新的強迫。

8. 即使是簡單的行動計劃，對強迫症朋友而言，起初都可能是一件困難的事情。這是強迫症的症狀表現。而且這正是他們需要去克服的，因此，要最大程度地鼓勵他們堅持行動計劃。

9. 鼓勵患者積極尋求專業的心理治療（疏導），當然，你也可以鼓勵患者嚴格按照本書的方法勤奮地練習。

《何妨放鬆當下自癒強迫症》

書名：何妨放鬆當下自癒強迫症 作者：李宏夫 這書捨棄了長篇大論的說理道，着重從心靈自救的角度出發，讓有強迫情緒及行為的朋友持續不斷地練習，達到淨化心靈、保持平等心的狀態，進而逐漸擺脫強迫症的困擾。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】