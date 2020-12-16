生活壓力大想「唞氣」竟是入廁所？　具避世正當性更有助深度思考

世界廁所組織曾發佈一組統計資料，每人每年大約要上2500次廁所，人一生中平均有3年在廁所度過。如此漫長的時間都是在方便嗎，答案顯然是否定的，我和身邊的朋友聊了一下，大家的答案可謂是五花八門，有說是去抽根煙放鬆一下、也有說只是去廁所補個妝等。其中比較典型的回答是，去廁所只是為了獲得稍許的緩衝，以躲避家庭乃至工作的壓力，享受片刻安寧。

廁所為何成為了當代人生活的避難所？（點擊了解5個原因）：

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最近在社交媒體上關於廁所、帶薪拉屎的大量討論似乎也印證了這一現象，廁所作為家庭、社會的公共設施，反而成為了個人的「生活避難所」。

類似的環境還有汽車駕駛室，早前互聯網上就有段子稱中年人開車回到家之後，往往不會立刻上樓回家，而是會在駕駛室中靜靜地待上一會，或抽根煙、或發呆，享受短暫的個人時間。這個段子獲得了相當程度的回應，不少人都稱被戳中，段子的廣泛傳播也是佐證。

有些奇特的是，以髒亂見着稱的廁所、逼仄的汽車駕駛室，環境怎麼都說不上舒適，卻成為了當代人生活的避難所，這是為甚麼？

廁所是一個有着正當理由和外界隔絕的個人空間

我們不妨思考一下生活中還有多少個地方，能擔當起「生活避難所」的功能，恐怕並不多，而廁所又是生活中最為常見的建築之一，它的功能性恰好與生活避難所相對應。

現如今的廁所已經不僅是人們進行生理排泄的場所，它往往還兼有整理自身、思考、自我放空等一系列功能，是少數有着正當理由和外界保持隔離的空間之一。

廁所建築的功能的拓展，是當代生活發展中一條有趣的支線，它和社會發展、自我空間的萎縮、以及科技對廁所的改造等都有着密切的聯繫。

之所以人們願意忍受難聞的氣味、不太乾淨的環境，也要逃進廁所享受片刻安寧，原因正是自我空間的萎縮。近代工業和城市潮的快速發展與拓展，讓人口數量和建築密度都激增。

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從地廣人稀到密度激增的高樓大廈，人和人之間的距離被極大的縮短，北上廣這樣的一線城市尤甚，不僅有着大量人口湧入，建設用地價格也在持續增長，用地十分緊張。

最終的結果就是人們不得不面對一個越來越密集化的公共空間，尤其是在高樓大廈中的上班族，而廁所是少有的、有着正當理由能隔絕外界、暫時逃避職場壓力的一個個人空間。

今年8月拉勾網發佈的《互聯網如廁報告》中就提到了33%的互聯人將如廁當做一種解壓方式，而如廁時間往往也和壓力大小有關，壓力越大如廁時間越久。

同時城鎮化建設的過程中，也對當代國人的情感聯繫空間造成了影響。

作家珍．雅各曾在《美國大城市的死與生》中討論社區環境與社會問題的聯繫。她認為美國社區犯罪率的降低原因並非是員警數量增加，而是街道商店、居民等一系列組成密切聯繫的社區環境抑制的犯罪率，居民會對社區的情感會讓他們產生一定的責任感，相互之間阻止犯罪出現。

社區作為公共空間，在國內多以村、祠堂等宗族關係的形式出現，在城市化建設和工業建設大潮中人口大量遷徙，人們走入了更為密集的住宅區，但這些住宅區往往又缺少像公園這樣的公共活動空間，人和人的聯繫在進一步減弱。

這時情感上的交流空間減少，情緒向外輸出不行，新的情感交流空間建立需要一定時間建設的情況下，情緒往往就只有內化了，也因此人們再次走入情感上的個人空間——廁所，梳理自己的各種情緒。

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《互聯網人如廁報告》中也提到了，發呆、哭等是互聯網人在廁所中常會做的事。

廁所在這種過程中起到了維護個人尊嚴的作用，社會環境對個體的要求是得體的、不出錯的，如果在公共空間展現出負面情緒、大吵大鬧這種，往往大家會認為這是十分丟臉的，是對個人尊嚴的一種傷害。

當然，科技作為現代生活的變革者，也在廁所成為個人生活避難所的過程中起到了不小的作用。

1964年，日本東京奧運會期間有大量外來觀光遊客進入，酒店的住房需求激增，為了滿足遊客需求東京新大谷酒店需要加快工期裝修，但由於當時的傳統技術限制，幾乎是不可能剛在奧運會前完工。

這時日本衛浴品牌TOTO推出了一個劃時代的發明——整體衛浴（Unit Bath），將廁所內的衛浴設施提前組裝好，採用一體化設計，加快組裝速度，最終趕上了奧運會。

整體衛浴的基礎部件馬桶、洗臉台、噴頭衛浴、鏡子也因此普及，酒店、公寓、家居等大多按照這套模式安裝，廁所的功能性也因此拓展，女性去廁所常常也是為了補妝，在這期間調整情緒也很常見。

作為一個建築意義上的公共空間，於家庭而言它是一家人的公共空間，於社會公廁而言它是所有人的公共空間，但它於個人而言卻是一個私人空間，無論是生理排泄、還是補妝、情緒整理、躲避工作壓力等等，彰顯的都是建築的個人價值。

廁所，才是現代意義上的個人生活避難所，空間和情感意義上都是。

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廁所的意義越來越複雜了

對於個人來說，廁所是一個生活避難場，而對於企業、公共機構來說它的意義則會更偏向促進消費、調控企業文化，甚至連外形都呈現出了更獨特的風貌。最為典型的商業機構——購物廣場，建設的公共廁所相比個人居室、酒店都會「豪華」一些，曾經登上熱搜的廣州太古匯購物廣場「環保廁所」就是其中之一。

太古匯購物中心的廁所採用了大量拱形的石窟設計，並在白色牆壁上輔以綠色植物點綴，在廁所中間的圓柱上還有大量綠植，呈現出一道又一道的拱門森林景象。通過廁所旁特製的單面透光玻璃，還能看到廁所中間庭院的大量綠植，而廁所外卻看不到廁所內的情況，既保護隱私也有利於提升如廁時的心情。據承接該專案的團隊壹舍設計接受採訪時介紹，這樣設計是為了提供一個乾淨舒適且帶有自然氣息的環境。

綠植通過光合作用也可以起到淨化空氣和保持氣溫舒適的作用，而且它和廁所內的無水小便器、節水馬桶，洗手、幹手二合一水龍頭等等組成了一套更加節約水資源、環保的系統。在女廁中，還有單獨的LED化妝鏡和美妝、USB充電插頭等設備，方便女性補妝、自拍。這套「豪華」廁所對於太古匯的意義是提升它的品牌形象，和它高端購物中心的定位相匹配，同時網紅化的廁所建設也有利於社交媒體傳播。這不，在小紅書上就有不少用戶曬出自己位於太古匯廁所的照片，它成了一個自拍的好地方。

類似的還有世界各地的「網紅廁所」，像前段時間引發了社交媒體刷屏討論的日本透明廁所，都是通過建設優質、環保的廁所提升品牌形象，當然這裡提升的可能是城市乃至國家的形象。另一個案例則是麥當勞和星巴克這種零售消費機構，免費向公眾提供廁所，而且不設置消費限額要求，甚至只要行為得當還可以將它們當做免費的休息場所。

對於以零售為主的商業機構來說，這樣的操作顯然會增加麥當勞和星巴克等機構的經營成本，尤其是在一線城市中，增加廁所的位置往往就需要增加租金，同時還要減少可供客人休息、消費的座位。

聽起來似乎不符合常理，但這背後是麥當勞、星巴克希望將自己塑造成「第三空間」的期望，免費提供廁所這種方式方便了消費者，哪怕消費者一次沒有消費，只要去的次數多了，總歸會的，甚至這還能固定消費者的習慣。通過優質服務留住消費者，讓他們建立消費習慣，甚至是和星巴克、麥當勞這樣的商業機構建立穩定的情感聯繫，這才是它們的目的。免費提供的廁所，在這期間也沾上了促進消費的意義。

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對於個人來說，前兩個例子雖然都帶有促進消費的目的，但大多通過優質的廁所服務提供了人文關懷，還是比較好接受的，而企業與員工間因廁所產生的「帶薪拉屎」式對抗就不一樣了。

員工通過廁所緩解壓力、享受與職場隔絕的片刻，而企業為了避免員工的懈怠，選擇通過軟體程式或規定生廁所時間、將廁所修建到離工作地點更遠的地方等方式作為對抗。

這種一刀切的解決方式其實並不算合適。

5-10分鐘究竟能提升多少效率並沒有相應的量化資料，實際效果也很難說，減少如廁時間、如廁困難、壓力難以釋放，都會有損員工的狀態，難以全情投入工作。《習慣的力量：為什麼我們這樣生活，那樣工作》的作者 Charles Duhigg 就曾經提到：

對於知識型員工來說，要提高效率，最重要的因素在於創造一個能讓他們進行深度思考的環境。

對於現代企業，「帶薪拉屎」本質上並不存在，因為企業往往是以員工的實際產出作為工作衡量標準，和工資績效等息息相關，其中又以互聯網企業尤甚。如果一位員工因為在廁所玩手機、或者待太久，因為時間不夠導致工作成果少，那他的工資和崗位恐怕都比較難保證了。

互聯網企業通過在廁所安裝信號干擾器、如廁計時器等，用來限制員工如廁的時間，與其說是提升效率，不如說是精准傳達企業文化、調控企業氛圍。

它和部分企業宣揚的「狼性文化」、「公司是我家」等企業文化相契合，安裝廁所使用時間計時器的快手就曾因 CEO 宣佈公司進入「守護未來的戰鬥模式」，被納入互聯網企業狼性文化的討論範圍中，公司提供了再多福利也得有時間去享受。

通過控制上廁所時間這件小事，互聯網企業們由小及大地營造了一種緊張競爭的氛圍，試圖用它刺激員工情緒。

只是，高壓環境之下員工真的能做出更多創新、更多有價值的產出嗎？恐怕並不容易。

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【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：廁所如何成為當代人的「生活避難所」】