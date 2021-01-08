被工作狠狠折磨連唞氣也感費力？　10大職業倦怠症狀你中多少項…

雖然偶爾對工作感到疲乏是相當正常的事，但如果下班後完全無法放鬆，睡前一閉上眼，腦中馬上充斥着各種工作待辦事項，焦慮到睡不着，甚至開始發呆思考人生的意義，你很有可能已經深陷「職業倦怠」而不自知了！

職業倦怠的10大症狀！（按圖即睇）

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世界衛生組織（WHO）在2019年正式將「職業倦怠」列為一種疾病（編按：準確說法應為「職場現象」），但不是每個人都能馬上察覺到自己職業倦怠，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友熱議職業倦怠的十大症狀有哪些，快來藉此檢視一下自己的狀態吧！

NO.10 借酒消愁

雖然俗話說「借酒消愁愁更愁」，但許多網友仍表示，只要遇到工作倦怠，就會藉由酒精麻痺自己，忘卻工作上的不愉快，還有些網友會把「跟三五好友一起喝酒」當作紓壓管道，甚至漸漸上癮。

NO.9 容易生氣不耐煩

每天做着一樣的工作，日復一日，許多網友表示，明明自己以前脾氣沒那麼差的，但是陷入職業倦怠之後，很容易為了小事情生氣，上班時對同事講的話感到煩躁，下班後則對家人失去耐心。也有網友指出，要觀察一個人有沒有職業倦怠，看他是否擺臭臉、對別人不耐煩就能看出端倪。

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NO.8 甚麼事都提不起勁

經歷職業倦怠的網友分享，自己以前馬不停蹄地工作，但某天卻突然像洩了氣的氣球一樣，對任何事情都失去動力，原本熱愛的工作內容，瞬間變得乏味無趣；甚至在下班後，也不再從事那些曾經會讓自己感到快樂的興趣，對身邊的事情也漠不關心，呈現一種「無感」的狀態，只覺得生活好像停滯不前。

NO.7 上班昏昏欲睡

不管前一天睡得多飽，只要一走進辦公室，就開始精神不濟，明明沒有做甚麼特別累的工作，眼睛卻還是不爭氣地閉上。許多網友分享，覺得工作內容太無聊、對工作沒有認同感的時候，上班特別容易想睡覺，神奇的是，只要一等到下班時間，馬上又恢復精神，完全是典型的「上班一條蟲，下班一條龍」。

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NO.6 工作效率變差

就像橡皮筋用久了會彈性疲乏，長期處在高壓的工作環境下，容易讓人陷入職業倦怠，工作效率也跟着下降，工作效率變差之後，又容易覺得自己無法負荷工作量，轉而對工作感到不滿，又再度陷入更負面的惡性循環中。所以網友認為適時休息是非常重要的，也能幫助自己走出職業倦怠的狀態。

NO.5 常常發呆放空

不管是上班還是下班，每天都會不自覺地發呆好久，有時候是發呆等下班，有時候則是放空思考工作的意義，思考到懷疑人生，就算是假日也只想躺在床上，甚麼事也不做，就只是發呆一整天。不過有網友認為，其實偶爾允許自己放空，反而能淨空腦袋裏被工作佔滿的雜緒，讓自己帶着滿滿能量再度回到職場。

NO.4 睡眠品質變差

許多網友分享，感到職業倦怠時，睡前特別會想東想西，想着要不要換工作、想着還有哪些待辦事項，因此就算有睡覺，也常常處於睡不飽、做惡夢的狀態，甚至有網友深受失眠之苦。東森主播陳海茵就曾表示，自己工作壓力大到20年來一直做惡夢，有點職業倦怠，因而想嘗試看看不一樣的工作。

NO.3 早上起不來狂遲到

明明知道應該起床了，身體卻還黏在床上動彈不得，心裏默念着「再睡5分鐘就好⋯⋯」，就算遲到要被公司扣錢，卻還是不自覺地遲到進公司——職業倦怠重度患者應該都很能體會這樣的心情，潛意識地想逃避工作，但是也深知自己無法不去上班，於是就採取這種消極的應對策略，讓自己感覺好過一些。

NO.2 健康出問題

身體健康開始出問題是職業倦怠的一大警號，許多網友指出，長期在高壓環境工作、對工作感到不滿意等，很容易影響到身體與心靈健康，大小病都找上門，甚至藝人天心也曾驚曝自己遇到職業倦怠，甚至患上抑鬱症，連刷牙都在掉淚，察覺生病跡象後，給自己休息一段時間，目前已走過抑鬱。

NO.1 裝病請假翹班

「裝病請假」是比遲到更進階的職業倦怠症狀，既然睡過頭，那不如就請假翹班吧！許多網友表示，「偶爾一睡醒就是不想上班」、「睡過頭都會趕快想個理由請假」，因此常會看到網友討論，到底怎麼裝病才不會被老闆發現？網路上也流傳許多「不容易被拆穿的裝病請假技巧」，根本就是「逃避雖然可恥但是有用」的最佳寫照。

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