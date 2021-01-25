過年送威士尼屬非法饋贈？　了解賂賄、利益衝突定義免在職場中伏

撰文： 商業周刊 最後更新日期： 2021-01-25 10:00

對打工仔而言，有禮物收當然高興。但在職場上，收禮物原來也有機會構成「貪腐行為」。那麼究竟怎樣才算是「貪腐行為」呢？專業核數師高智敏為你一一拆解。（本文節錄自《財星500大企業稽核師的舞弊現形課：行賄、挪用、掏空、假帳，直搗企業治理漏洞，掃除財務地雷》。）

文：高智敏

四種貪腐的行為模式



職場舞弊的第二大類是貪腐，它可再細分成四種：賄賂（bribery，你情我願）、勒索（economic extortion，霸王硬上弓）、非法饋贈（illegal gratuities，禮多人不怪）、利益衝突（conflict of interest，一人分飾多角）。

收受禮物要小心，核數師為你拆解4種職場上的貪腐行為！（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 賄賂

這是指為了影響決策而行賄、收賄。比方說，某建設公司董事長為了取得合宜住宅、都更或眷村改建案，透過現金、建案折價或是給予承攬土方工程等方式，行賄了時任營建署長官以及新北市議員（當然他們也收下了），這就是「賄賂」。有趣的是，該營建署長官也曾到另一家建設公司，主動開口問總裁要合宜住宅的哪塊地，只要付公告現值1%的現金（好幾千萬）即可，但該總裁非但拒絕，還打電話給廉政署具名檢舉。「我愈想愈難過，中華民國的官員，居然能夠上門來張口就要。第二天上午，我打電話給廉政署具名檢舉。沒有錯，是我幹的。」 每當有人說，行賄都是逼不得已，不然生意做不下去的時候，我都會想起這個故事。

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2. 勒索

與賄賂的方向相反，勒索是指掌握權力的一方主動向對方要求好處，若不從則會動用手中的權力讓對方「不好過」。舉例來說，有位天生好歌喉的臺北市國稅局稅務員，某日帶太太到知名中醫診所看病，看到該中醫診所生意極好，一定賺很大，於是和該中醫師的丈夫相約談判，聲稱她已被列入查稅黑名單，得拿出150萬元才能從名單中剔除。該稅務員談判時表示：「某名律師也是我幫忙從黑名單中抽掉，另一間知名整形診所還是我弄倒的，怕了吧。」

3. 非法饋贈

第三種是沒有明確要影響特定決策，純粹表達感謝或拉近關係的「非法饋贈」。例如：臺北市建築管理工程處有位工程員，負責施工完勘驗並核發使用執照，他在過年期間收受營造業者贈送的威士忌，半年後發給該業者使用執照。儘管業者說送12瓶酒，該工程員聲稱只收到2瓶，但雙方都異口同聲表示是過年的社交禮儀，加上檢察官認為送禮與發照時間差了半年，未有明確對價期約關係，因此不起訴。

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4. 利益衝突

最後一種則是在2018年著名臺灣大學校長遴選事件的「卡管案」中，最常拿出來當神主牌的「利益衝突」。它是指一個人扮演的某種角色，其應該追求的利益，與所扮演另一種角色的利益因為無法並存，產生了衝突，因而將其中一種角色的利益置於另一種之前。再白話點，可以想成是一個人自己和自己下圍棋，怎麼玩都很難釐清自己到底代表白子，還是黑子。

某政府機關林姓主任祕書的兒子開設工作室，即使該工作室根本沒有設計與印刷的設備與能力，他依然要求下屬配合，將多項印刷採購案交給該工作室承攬。這些採購案的底價極不合理，高出市價約一倍，以利再低價轉包給其他廠商承做，而且承攬價格居然恰好與底價相同。林某身為父親的角色，想要支持兒子創業的夢想，但又身為政府機關主任祕書，理應為單位爭取最好的印刷品質與價格。自古忠孝不能兩全，林某兩者相權，最後選擇了當一個「孝子」，而不是一個忠心稱職的公務人員。

《財星500大企業稽核師的舞弊現形課：行賄、挪用、掏空、假帳，直搗企業治理漏洞，掃除財務地雷》書本封面

書名：《財星500大企業稽核師的舞弊現形課：行賄、挪用、掏空、假帳，直搗企業治理漏洞，掃除財務地雷》 作者：高智敏，畢業於國立嘉義大學企業管理系、政治大學資訊管理研究所。擁有舞弊防治專業界最難拿到的國際級黃金證照——舞弊稽核師證照。

【本文獲「商業周刊」授權轉載。】