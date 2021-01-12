搵工｜面試失敗不代表公司看不起你？　做多一步保留見工印象分

面試不一定都能夠得到理想的結果，甚至可說大部分都是以失敗收場，但就像那句老俗諺說的，「失敗為成功之母」，不理想的面試經驗也是求職者能夠學習與改進的養分。當然，面試後收到未錄取通知信是件令人沮喪的事，也很容易讓人開始自我懷疑、否定，湧現各種負面情緒。

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職涯資訊網站 Work It Daily 的創辦人歐朵尼爾（J.T. O’Donnell ）有15年的HR經驗，她指出，其實很多人會在確定未被錄取時犯下一個很大的錯誤，那就是直接拋棄了在面試過程中與企業建立起的良好關係。

歐朵尼爾建議，「在這個工作競爭激烈的時代，光是能夠深入某家公司的招聘流程，就已經是了不起的成就，也不要認為那間公司是在說『不，你永遠沒機會了』，他們只是剛好找到更適任的人而已。」

她認為，與其自怨自艾、沉浸在負面的態度裏，倒不如準備好下一步，並且告訴對方，你有意願在未來繼續參與其他招聘的機會，可以寄封信給與你聯絡的HR，甚至是一同參與面試流程的任何人，表達你的意願與感謝。

她建議可以這樣撰寫：

親愛的 XXX： 非常感謝貴公司給予的機會，這個過程中我對貴公司的價值有深入了解，也有幸與許多優秀的職員會面。即便我對於沒有中選感到很遺憾，我仍為貴公司找到適任的人選感到高興。是否能請您告知我，未來若有其他職缺或機會，我要如何與您保持聯繫，或是接收更多資訊呢？ 再次感謝您。 XXX 敬上

事實上，歐朵尼爾提到，在被拒絕之後還能持續主動保持聯繫，對人格特質是有加分作用的，也會讓對方留下深刻的印象。

若是你想要得到更多與面試有關的建議，也不用害怕，可以禮貌詢問對方，也許有經驗的HR能夠給你一些實用的幫助，或是告訴你未來可能還會有哪些職位空缺。

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