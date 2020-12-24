好工難求繼續做齒輪還是創業搏一鋪？　有種幸福老闆老細已享不到

在社會打工打了幾年的大家，有沒有一種感覺，就是自己好像公司大機器的一粒小齒輪，每天不停轉動，返工返到懷疑人生？就在這個人生階段，大家有沒有想過去創業，追尋自己埋沒了的夢想呢？今天半宅職薯就和大家分享打工和創業的一些不同之處，希望能帶給大家一些啟發。

做個企業小齒輪還是創業搏一鋪？

+ 9 + 9 + 9

打工－低層高層也是齒輪

如果你是一個職場小薯的話，你會深深覺得自己只是公司的一粒小齒輪，微不足道卻又要不停轉動。

小薯通常都會幻想中高層擁有自由自在的工作空間。但事實上，中高層其實也是一粒齒輪，只不過是一粒大一點的齒輪而已。大家別以為中高層的工作很好做，其實中高層更加身不由己。因為只要自己停止轉動或者放慢下來，自己所帶領的一連串小齒輪都會同樣減慢速度。

當小齒輪習慣了慢速轉動，日後想他們加速的話，便非常困難。為了應付老細的要求，追趕公司定立的target，大齒輪必須隨時打醒十二分精神高速轉動。一算下來，大齒輪的辛勞其實通常比小齒輪更加高。

相關文章：10個庸才不及一個精英 從Netflix選才態度了解公司請人炒人準則

+ 4 + 4 + 4

創業－猶如一張白紙加幾支顏色筆

說到這裏，要是你不想成為公司的一粒齒輪，又有一點資本的話，可能會想到創業。

如果打工是當一粒齒輪的話，創業便猶如拿着一張白紙加幾支顏色筆，任你發揮創意，建造自己的小王國。

不少打工仔都會羨慕做生意的人沒有上司責罵他。從另一個角度想，沒有人責罵，便等於沒有人提點。在這弱肉強食的商業森林，很容易被人吃掉了也不知發生甚麼事。

所以在動筆畫這張白畫紙之前，你必須深思熟慮做足研究，祈求一擊即中。因為資本有限，你只能容下一至兩次失誤。再三的失誤，會令你一無所有，甚至負債。

打工和創業的風險和回報

再說回打工，打工的風險是有限的。付出辛勞以換取工資，是一種條件交換（雖然事實是工資回報永遠低於勞力付出，這說到底也是公司獲取利潤的空間）。但創業呢？付出辛勞是基本，收支平衡是喜悅，獲取利潤是大獎。

但創業又與打工有一個最大的不同：打工的收入大致上有一個上限，除非你的老細特別慷慨和欣賞你，否則你的工資大致上是和市面上其他具同樣資歷的人競爭的；但創業卻完全不同，在「蝕到入肉」風險背後，卻是無上限收入的可能性。

結語

在這個失業率高企的環境，大家可能被迫走進一個選擇繼續打工還是「搏一鋪」創業的分岔口。在這裏不得不提一件事實，就是創業所需要投入的精神時間，比任何一份辛苦的工都更加高，而收入卻更無保證。大家在作出這個重大決定之前，必先考慮自己的風險承受能力。關於創業的種種，將來再和大家分享。

相關文章：升職上位｜想獲老細信任卻怕誤當擦鞋？ 一條問題即讓打工仔加分

+ 7 + 7 + 7

相關文章：愛以「乜仔乜哥」稱呼下屬？ 老細5個行為證明他們已與時代脫節