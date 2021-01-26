EQ低IQ又低註定難升職上位？ 做事透明、說話精準用5大技巧搭救

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-01-26 07:28

EQ 不好一樣可以當老闆？這答案似乎可套用在幾個知名的商業巨擘身上，如微軟創辦人比爾蓋茨、Facebook創辦人馬克朱克伯格等，他們都不是以高 EQ 聞名的。尤其在他們剛起步的年少時期，更是有許多人際上的負面傳聞。不過，他們之所以可以享譽全球，還是因為他們用超高 IQ 帶領着公司前進，彌補了許多 EQ 不好的可能造成的問題。

但如果跟你說，就算不像他們一樣絕頂聰明，而且 EQ 也不好，仍然可以成為好主管，你相信嗎？如果你在帶領團隊上遇到困難，面對情緒或人際問題還不是那麼得心應手，不妨試試以下 5 種方式，不但不用對自己太嚴苛，也能順利帶領團隊。

EQ差其實有得救（按圖了解更多！）

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1. 別裝了！承認你 EQ 不高

與其裝作你 EQ 很高，嘗試你做不到的待人模式，不如直接面對自己的缺陷，承認你就是 EQ 不高。

如果你大方的跟別人說，你比較不會感知其他人情緒，希望他們有話直說，對方便會以不同的模式與你相處，自然能互補人際關係間的落差，反而比兩邊都在猜測彼此心意更直截了當，也省去未來不必要的摩擦。

2. 找高 EQ 的團隊成員擔任中間人

當你不會說外語時，你一定會希望找個懂那國語言的人陪同你在異地對話，工作上亦是如此。當你無法順利和人融洽對話時，你必須找個懂兩邊語言的人來溝通。在一個團隊裏，你可以安排 2至3 名你信得過、且願意擔任橋樑的人，告訴你其實某員工的想法是這樣，也幫助你傳遞你的想法給其他人。

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3. 精準表達你的意思

EQ 不高，有時講話太直接會得罪人，講錯話可能造成別人誤解，於是學會精準表達意思非常重要。

當你要和員工溝通事情，請務必講清楚你表達這段話的目的。舉例來說，要問問題就說：「我這段話沒別的意思，只是要問你個問題而已。」想提供意見可以說：「我有一個建議，你可以參考就好，不用照做。」直接下達命令也要講清楚：「我希望你按照我說的去做。」

4. 誠實透明

「難讀懂別人的情緒」是 EQ 不高的人的通病，相反地，對方也比較難讀懂你的情緒。所以，請誠實透明地表達你的想法，避免兩方無謂的猜測，浪費員工時間，即便不是他們想得到的答案，但至少能讓他們知道上層的想法。

5. 訂立工作守則

如果擔心大家不知道如何跟你相處，不如由你直接訂立原則，列出你覺得應有的工作形式和不該踩雷的狀況，讓大家心裏有個底。這的確聽起來有點武斷和不夠人性化，但至少員工不會不知道自己犯了甚麼錯，換來你一頓責備後心情不好，心生嫌隙。

有時候缺點真的難改，畢竟 EQ 這種東西也不是一時半刻能進步的，不如就用更聰明的方式彌補吧！

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