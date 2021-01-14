老細填補人手空缺愛請零經驗新人？　除人工低外還因他們更易管理

每當談到職場上的新一代年輕員工，不少上司老細都會搖頭嘆息，說甚麼年輕一代很難管理諸如此類。但半宅職薯認為，新一代的職場年輕人，其實比上一、兩代的職場員工更易管理，問題只是能否掌握到他們的表達方式和需要罷了。

老細眼中，年輕員工更易管理？

年輕員工表達方式直接

年輕員工表達方式直接，不像上一、兩代的員工會修飾用詞。

要是年輕員工不懂得如何做某件事情，他們會直接告訴你不懂，而不會轉彎抹角的說：「應該冇問題！」、「我自己試試看！」，最後卻因為力有不逮而弄出一個大頭佛。

當然年輕員工直接的表達方式，很多時令上司老闆為之氣結，覺得他們態度欠佳。但從另一個角度想，直接了當的表達方式，更能令上司老細掌握員工的能力，免卻因為溝通理解錯誤，所出現的期望落差。

年輕員工較少「扮工」

作為上司老細的，最感到安慰的事情莫過於見到員工都埋頭苦幹。上一、兩代的員工都深明這個道理：把辦公桌弄得亂亂的、把手頭上的工作常掛嘴邊……等等，以顯示自己忙碌又重要。

但新一代的年輕員工，卻是看不起這種「扮工」的假動作。就此，上司老細反而能更容易地掌握他們的工作量和進度。

年輕員工比較少阿諛奉承

在上一、兩代的員工心目中，上司老細都是比較大的人物，需要對他們阿諛奉承和說一些中聽的說話。

但年輕員工卻沒有這樣的概念，反而更着重地位上的平等， 亦更加主動發表自己的意見。這種態度令不少思想傳統的上司老細感到不受尊重。

但阿諛奉承的下屬都有一個缺點，就是只會說上司老細喜歡聽的說話。結果令上司老細在阿諛奉承之中迷失，帶領公司走錯方向。

年輕員工比較着重工作的意義

年輕員工有一個特色，就是比較關心工作對於他們來說有甚麼意義。

要是上司老細沒法令他們理解得到工作意義的話，他們便會明顯的失去動力。但若果上司老細能夠點出工作的意義呢？他們便能對工作表現出無比的投入，即使超時工作也在所不計。

結語

上一代的年輕員工普遍都擁有較高的學歷，理論上應該在職場上更有貢獻。但問題在於他們和上一、兩代的上司老細在價值觀和溝通方式上不太接軌，以至連番產生誤會。要是上司老細能夠調教一下自己的想法，每一個年輕人都可以成為職場上的瑰寶。

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（萬里機構授權提供）

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