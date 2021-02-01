辭職｜因老細好、同事夾不想轉工？　以人為主的職場其實壞處多多

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-01 07:30

不知道大家決定選擇某家公司上班，都是基於何種理由？我承認，雖然因為有職涯諮詢師的身分，在面對個案時，可以給對方客觀工具加上技巧性訪談來幫忙分析。但也發現，自己對於職涯的選擇，在下決定時，其實最主要的理由都是——人。

在職場太重人情味，有時也不是好事：

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如果其他條件ＯＫ，我總是特別容易被很有想法、很有幹勁、很想做一番事情的老闆所感召。畢竟，學心理學的人，對人就是會有特別的好奇心，這世上公司很多間、老闆很多個，但讓人覺得很優秀成功、想要跟隨的、跟自己頻率很合的，卻是鳳毛麟角，找到的人是幸福的。

年輕一點的時候，看的都是公司大小、薪水多少，但隨着歲月的推移，我只想找到真正合拍的事業夥伴一同奮鬥。

其實，雖然當業務久了（嚴格來說我當業務不算久），大家都把利益、業績、績效擺在最前面。但即使在每個人都想賺錢的前提下，不同業務對客戶的態度、工作的方式、利益的盤算、策略的布局，仍是天差地遠。

我很清楚，自己就是那種想要為客戶解決問題的人，所以人前講得天花亂墜、事後馬上消失不見的做法，我是模仿不來的。短視近利、可以賣自己不相信產品的業務，我也沒辦法當。

只是，用以人為主的思維工作（無論是對老闆、還是對客戶），固然聽起來比較不那麼功利主義一點，但事實上壞處也不少：

1. 容易被客戶牽着鼻子走

這在資淺員工身上較容易發生。一味的想給客戶要的，卻可能尚無功力建議對方真正需要的，以至於被客戶主導、甚被客戶成交。

２. 有較高機率無法立竿見影看到績效

客戶經營，就像釀紅酒，是需要時間的。就算賣的是立即型的產品，仍然需要客戶經營。但這一塊往往是追求速效的業務覺得最麻煩不想碰的部分。

３. 當追隨的人不在了、走了、變了，自己也就失去方向

現在的Ｚ世代，很多要的都不只是薪水。他們更渴望有精神導師般的人物，可以讓他們跟隨與學習。但人是最不可控的因素，一旦產生變化，下屬就容易迷茫。

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４. 發現誤上賊船，老闆跟你想的不一樣

這是很容易發生的。面試本就是一齣戲，身經百戰的老賊……老闆當然可以演活各種版本，比如告訴你他多麼想改革，要找一個有想法、肯做事的人進來一同奮鬥，結果發現，前同事大批離職的原因，就是因為老闆聽不進任何新的意見。

５. 服膺主管的領導風格、指令，成為一隻copycat

如果很信服老闆，而老闆剛好又是老虎型領導統御力強的風格，久而久之，下屬容易便宜行事，只聽指令不動腦筋，自己不會進步，組織也沒有新意。

做人真難，討厭老闆不行，太喜歡老闆也有問題。只能說，在選擇公司、或每一次決定怎麼工作的時候，能夠早就設想過自己選擇的理由。

如果你想要的是樂活、下班有自己時間，那麼太過勤奮的老闆會是你的砒霜；如果你追求的是變強，那麼，找個苟且偷安的老闆會要你的命。

你會發現，愈了解自己，你找的工作愈錯不到哪裏。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：艾莎解結的人生研究室，原文：討厭老闆很正常，太喜歡老闆可以嗎？－你為何決定待在這家公司？】