能力太出眾也會受職場欺凌？　同事杯葛原因或不獨因為看不順眼…

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-02-22 13:17

編按：提起職場欺凌，不少人下意識會想到：就是弱小、被動的人才會受到欺凌吧。然而事實上，表現太出色的打工仔，也經常會受到被排擠或冷嘲熱諷等的對待。 閱讀下文，你就會對職場受欺凌人士的個性及相關原因有更多了解。

在你的身邊有容易被欺凌的人嗎？還是你本身也正在為此煩惱呢？很遺憾的是，其實日本存在着不少容易被欺凌的人。這些人被欺凌的原因究竟是甚麼呢？這次要為大家介紹容易被欺凌的人的特徵及在日本實際發生的常見欺凌案例，以此告訴大家如何成為不容易被欺凌的人。

哪些人較易在職場受到欺凌？（按圖了解更多！）

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容易被欺凌的人有甚麼特徵嗎？

大家聽到欺凌一詞的時候，會先聯想到甚麼呢？雖然似乎有很多人都覺得欺凌是在小學或中學的小孩之間才會發生的事情，但其實出社會後也很有可能會在職場或家長的人際圈中發生。在日本的案例之中，也存在着即使改變環境還是會被當成目標的「容易被欺凌的人」，這樣的人們究竟有甚麼樣的共同點呢？

容易被欺凌的原因是？

即使當事者沒有做錯甚麼事情，在所處的環境及思維中還是有可能會潛藏着容易被欺凌的理由。接下來要介紹的特徵中，只要有一個項目符合，不管是誰都有可能會被當成目標。若是正在煩惱着「明明就沒有做甚麼，為甚麼只有我要被這樣對待⋯⋯」的人，就確認看看自己是否有符合以下的項目吧！

比身邊的人更出風頭

大家是不是覺得容易被欺凌的人，都是比較文靜或是不擅長表達的人呢？雖然這樣的人也容易被當成目標，不過太有主見或是太過優秀其實也是容易被欺凌的原因。在職場或學校的負面表現太過突出還算是容易想像的理由，但是好像有很多人不知道其實外表太好看、工作能力太強、學業成績太好也會受到欺凌。

特別是女生的話，除了比身邊的人更漂亮、更年輕之外，還會因身為千金小姐、嫁給有錢人或男友條件優秀等家人及伴侶的緣故而受到欺凌。在日本有人會只因為對方擁有比自己更好的條件就感到嫉妒、看不順眼，進而自私地傷害別人，真的很不合理呢！

職場等周遭環境的影響

大家應該都聽說過日本社會的壓力非常大吧？雖然也有企業站出來表示要進行改革，但是實際上還是有很多人都備感壓力，也有人因此患上抑鬱症等精神疾病。

只要身處在工作指標多、加班時間長、有着不合理的嚴苛上司的環境中，不管是誰都會給受到壓力。一般人都會藉由興趣或運動消除壓力，但是日本也有人藉着欺凌別人來排解自己的壓力。即使受害者並沒有做錯任何事情，欺凌者還是會因為遷怒而傷害別人。

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身邊有欺凌者

雖然也有人專門欺凌看起來毫無缺失的人，但是被欺凌的原因其實不只有環境的因素。舉例來說，若是對自己沒自信，或是自卑感太強的話，通常不僅容易受到欺凌也容易成為加害者。大家知道為甚麼嗎？

這種類型的人，會不自覺地與身邊的人進行比較。只要覺得對方比自己優秀，就會產生嫉妒的心情。一開始提到的「比周圍更突出的人容易被欺凌」也同樣是這個論點。另一方面，也有人心想着「想要找到比自己更拙劣的人讓自己心安」，因此經常尋找看起來弱小的人及身邊的人的缺點，只要找到適合的對象就會進行欺凌。

總是怪罪自己

受到欺凌時會心想「都是我不好所以才會被欺負」的人，一定要多加注意。如果有明確地做錯事情的話，確實應該要努力改善，不過有些人明明沒有做錯任何事情，卻會忍不住怪罪自己。表現出這種態度的話，非常有可能會讓欺凌的程度變得更加嚴重。

不管當事者有沒有做錯事情，最不可取的依舊都是欺凌者。即使是個性容易成為欺凌的目標，若是沒有會取笑或是嘲笑這種個性的人的話，根本就不會發生欺凌。怪罪自己的行為，正好順了對方的意。因此不管有任何原因或是發生任何事情，都要記得「有錯的是欺凌者」的前提。

容易被欺凌的人的個性是？

如先前提過，「欺凌者才有錯」是無庸置疑的。不過，在日本的欺凌事件中也有即使離開加害者，在新環境還是受到欺凌的人。由此可見，容易被欺凌跟當事者本身的個性可能也有點關係。

個性太懦弱

說起容易被欺凌的人的特徵，可能大多人都會先想到「個性太懦弱」這一點。基本上，欺凌者都會選擇比自己弱小的人做為欺凌的目標。個性太懦弱、被欺凌似乎也不會反擊的人、不管說甚麼似乎都不會有問題的人，通常都容易被當成目標。

容易被當成欺凌目標的人，通常個性都很溫柔纖細，即使自己的外表或能力被批評而感到受傷，也不太會表現出來，而是會笑着假裝沒事。即使一開始互相只覺得在開玩笑，只要被看出「跟這個人說甚麼都不會有問題」的話，漸漸地玩笑就會越開越大，進展成欺凌的情況。

個性溫柔絕對不是壞事，但是這世上有很多不成熟的人，無法正確地判斷自己的言行善惡，因此若是不直接開口拒絕的話就難以讓對方理解。面對會嘲笑自己的外表或能力的人，最好是能夠比平常更加強硬地應對。

負面思考

要是身邊有每天將「反正我這種人就是⋯⋯」當成口頭禪的人，你會有甚麼樣的想法呢？就算不到欺凌的地步，應該也會覺得這個人好麻煩而盡量避開吧？

這種類型的人，對欺凌者來說是最好的目標，他們通常不只會散發容易被欺凌的氛圍，也會將被欺凌的原因歸咎於自己，不管被說甚麼都不會回嘴。此外，負面思考的人通常也有自尊心低及低劣感強的傾向，因此容易被欺凌者找到「欺凌的要素」。

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