「肯努力就會成功」只屬偽命題？別過份吹捧「努力」一事同樣重要

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-03-15 12:55

你可能聽過這個故事。假設你是一名火車駕駛員，車輛以時速 90公里行駛在軌道上，這時，你看到前方有 5 個工人正在工作。當你試圖踩剎車，卻發現煞車失靈，接着你注意到右邊有條岔路，路上有一名工人，你只要轉向就可以「一命換 5 命」，你會怎麼做？

努力就能成功其實也是不公平？（按圖看清！）

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哈佛大學政治哲學教授邁可．桑德爾（Michael Sandel）在通識課「正義」（Justice）裏，用生活化的發問，引導學生思考：甚麼是「正義」？1980 年首次開課，累積修課人數超過 1 萬 5000 人，課程精華濃縮成專書《正義：一場思辨之旅》，暢銷全球。

桑德爾認為，公民透過不斷地辯證道德議題，磨練自己的判斷力，才能愈接近以理性檢驗公共政策，促成社會、國家的正向改變。

桑德爾這次的新書《成功的反思：混亂世局中，我們必須重新學習的一堂課》，談的是更「落地」的命題：現代社會提倡的才德至上，真的合理嗎？

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贏家自大、輸家屈辱，社會裂痕愈拉愈大

一個人憑藉自己的才能、努力，獲得高學歷、好工作，而得到優渥的報酬（包含薪水、名聲），是理所當然的事。相比過去以階級、種族評判人的價值，這個制度似乎更「公平」。但桑德爾卻說，「才德引發文化衝突、民粹反撲，使得我們連傾聽彼此都有困難。」

才德菁英（meritocracy）的概念，最早由英國社會學家麥可．楊恩（Michael Young）提出。楊恩指出，世襲階級制雖為人詬病，但至少有一個好處，能夠抑制上層階級的自以為是，不讓勞動階級將低人一等視為個人失敗。

桑德爾解釋，過去，你如果出身在窮人家，可以埋怨自己的命不好，將所有問題怪罪給命運；即使你出身貴族，也不會認為是因為自己有甚麼過人長處，是因為命運，讓你享受好處。如今， 社會依能力劃分，菁英階級不再懷疑「德不配位」，以為出人頭地都靠自己努力；底層人民自認是失敗者，滿腔的羞辱感無處宣洩 。

最後，「贏家」變得太過自以為是，對「輸家」失去同理，導致更嚴重的對立。2016 年美國總統大選期間，因才德引起的不滿，點燃政治反撲苗火，候選人的當選指標並非收入，而是教育程度。特朗普（Donald Trump）拿下超過 2/3 大專學歷以下的白人選票，當選美國第 45 任總統。而當時民主黨候選人希拉里．克林頓（Hillary Clinton）曾抨擊特朗普的支持者是「一群可悲的傢伙」。

才能＋努力＝成功？其實是運氣＋才能＋努力

楊恩早在 1958 年就預言，「依照才能給予工作和機會不會減少不平等，只是讓不平等改以『能力』為標準，重新洗牌的結果，會讓人認定自身的處境是『應得』，進而拉大富人與窮人的差距。」

才德至上制的支持者則反駁，一個人的出身再寒微，都能夠靠才能與努力向上流動，大家都有公平競爭的機會，貧富不均是必然。

但是，桑德爾提出另一個反思：為甚麼靠才能得來的報酬，是應得的？既然大家同意出身富裕家庭並非「正當」，為何其他形式的好運，像是擁有某項才能，就不一樣了呢？你的智商 180，和生於有錢人家，不都是父母「世襲」嗎？

而你的才能也必須符合社會需求，打個比方，籃球是當代熱門的娛樂項目，美國職業籃球員勒邦．占士（LeBron James）靠打籃球賺進大把鈔票，但生活在重視這項天賦的社會裏，並非他的功勞。如果一個人生在中世紀的意大利佛羅倫斯，受人尊崇的職業不會是籃球員，而是壁畫家。

當意識到成功還包含遺傳、巧合或天賜，「才德帶來的優勢是應得之物」的論點，就會不攻自破。

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努力呢？勤奮總該算是自己的選擇，即使是有天賦的運動員，也得靠長時間練習，才能成為佼佼者。

桑德爾直指，努力很重要，但我們得承認，人們很少「只」靠努力就能成功。苦練籃球的運動員不只占士一個，卻不是大家都能像他一樣成為新星。

「成功＝才能＋努力」似乎已經成為社會共識，然而，現代社會誇大了勤勉、才能的重要性，忽略了才能和努力帶來的成功，也包含天賦和運氣的成分，甚至看輕缺乏這兩項優勢的人。

桑德爾並非抨擊高學歷治理，重要的是能不能夠同理勞動階級，產生休戚與共感。就像美國總統富蘭克林．羅斯福（Franklin Roosevelt）的顧問團隊，相較近年民主黨任用的團隊學歷雖遜色許多，包含沒有法學學位的律師、德州生意人、沒有受過高等教育的小鎮銀行家，卻成功推行新政，舒緩經濟大蕭條帶來的社會危機。

才德至上制使我們遺忘，要維持社會的平等、民主，在於公民是否保有謙遜（humility）的態度。唯有真正體悟到，不論我們多賣力，成功都不是全靠自己，超越才德霸權，才可能走向「共善」生活。

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