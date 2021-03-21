人醜上班怎穿都呈現不出時尚專業感？　別再用顏值作不打扮的藉口

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-03-21 13:33

編按：上班的衫襯得再好，怎麼穿上身後總穿不出期待的效果呢？難道「你的樣子如何，你的日子也必如何」這話是真的？若你也受着這種迷思困擾，不妨看看以下文章是怎樣說吧！

點擊下圖看看是否全是顔值問題！

+ 12 + 12 + 12

在 GQ 工作這些日子，寫過無數篇文章，時尚類別除了新品介紹的內容之外，少不了各種穿搭的技巧、打扮的守則，不過有件事情實在讓我很無奈，無論介紹的穿搭主題為何，下面總有網友留言說：「阿還不是看臉？」「如果是明星穿甚麼都沒差啊！」，甚至還有人直接人身攻擊。

穿搭？真的只有顏值是問題嗎？

顏值才不是你不打扮的藉口

不能否認，有好的顏值穿甚麼都有一定的基本分數，但並不是說「只有」長得好看才穿得好看！顏值好的人其實只是容錯率較低，除非非常講究，不然一般來說穿甚麼也不會有甚麼太大的問題。但這世界上本來就不是人人都是俊男美女，身材、長相都不該是你不打扮的藉口。懶的改變、不夠講究、不願意在穿着打扮上花心思，種種自己不長進的結果，通通推給無法改變的「我長的就沒人家帥啊」「我身材就是很差啊」，恕我直言，這種現象在男生身上格外明顯。

上個周末我到一個 IG 上頗有名氣的咖啡廳喝咖啡，有不少女生跟自己的男友一起來喝咖啡，當然也不乏來拍照打卡的，那些女生們即便身材外觀都不是超美超正，也看得出來有稍微打扮，而男友們百分之九十就是套件 T 恤、短褲，甚至穿着膠拖就來了，無關長相，光是用不用心的程度就有所落差，即便先天條件不夠完美，女生也會努力朝變美的這條路讓自己看起來得體一點。你很少在路上看的一個女生頭髮沒梳、穿着荷葉邊領口的衣服吧！但這樣的男生你卻每天在街上都能看到。

顏值普通、身材普通，反而更應該要靠穿着打扮來隱惡揚善，你也許又要說女生就是愛美，拿女生來比較不公平，可以反觀日本男生普遍也不是帥哥，但基本上每個人出門都會稍加打扮，該穿甚麼上衣配甚麼褲子、不會一雙膠拖就出門、頭髮梳理整齊，給人看起來就更舒服。將不打扮的原因怪給無須自己承擔的「顏值」，只是在自我欺騙合理化你的不上進，顏值才不是你不打扮的藉口，你不上進才是。

相關文章：買了新衫也穿不出漂亮感覺？ 要襯得起靚衫除常運動更要懂兩件事

+ 9 + 9 + 9

要穿搭並不等於花大錢

前一陣子在 ptt 穿搭版上「把貴的東西都穿在身上就算潮嗎？」引起高度討論，當然也提到了顏值高就贏了的問題。下方不少留言還提到「全身穿名牌不能算穿搭！」的確，並不是全身穿昂貴的品牌就能顯現出你的品味，全身名牌頂多顯現出你很有錢罷了。

買不買名牌，單純是個人金錢觀念，並不是百分之百代表你的穿搭等級，較貴的商品品質、版型的確有他講究的部分，但比起一昧全身名牌往身上穿戴，依照自己的身材跟外型，選擇真的適合自己的樣式更重要。每個人的金錢狀況也不同，不需要盲目的追求精品，編輯們的日常也是許多 Uniqlo 的單品混搭少數精品來搭配，平價的商品也會有令人驚喜的穿搭效果。

推文內也寫到「並不是隨便穿甚麼，套上一雙潮鞋都叫穿搭。」真的是道出編輯的心聲，真正會穿搭的人會跟着場地、天氣、還有自己的心情，從顏色、造型、層次下手，組合出有趣有好看的搭配，搭配出來的樣子跟個人的風格、美感養成、文化素養都息息相關，如果只是單純靠一個單品就自詡穿搭好手，實在會讓真正的穿搭達人汗顏～

找到適合自己的才重要

也許看到這裏你還是會說：「我就是甚麼都不如人，根本不知道要從何打扮？」

人所有的學習過程，都是從模仿和嘗試開始，穿搭亦然。你可以追蹤、觀察穿搭好手、時尚Icon，選擇你自己喜歡的樣式來模仿，當然每個人適合的風格都盡不同，像是不見得每個人都適合簡約風，也有人穿豐富的色彩就比穿全身黑色好看等等，你必須大量嘗試，才能找到自己穿起來最好看且自在的樣子，你的氣質也會透過風格呈現出來，越來越相仿相配。

除了風格類型之外，我們一直都有持續針對不同主題，與大家分享穿搭指南，像是胖子、矮的、腿粗腿長，大臉、方臉該怎麼挑選眼鏡或者帽子，這些都是針對「不那麼完美」的身形跟外觀來下手，才能真的做到隱惡揚善，發揮到穿搭的功能，像 Nick Wooster 身高並不高、身材微胖、也不再是年輕人了，但他一直都很勇於嘗試各種搭配，依照自己的身形穿出適合自己的樣子。

綜合以上，請不要再把不打扮不穿搭的錯怪給顏值了！真的了解自己，找到自己的風格才是最重要的事。穿搭一定是顏值的問題？！你不長進才是問題！

相關文章：嫌返工西裝褸太正經？ 即睇2021年穿搭示範用同色、寛褲襯出時尚

+ 3 + 3 + 3

相關文章：30歲踏入輕熟告別可愛風 15種優雅大人系裙裝穿搭着出成熟氣質

+ 9 + 9 + 9

相關文章：有帽衛衣都可穿出職場成熟韻味？ 即睇襯褲襯裙15種日系穿搭示範

+ 11 + 11 + 11

相關文章：秋冬返工黑色連身裙最百搭 即睇襯衫、針織、喇叭裙15款穿搭示範

+ 7 + 7 + 7

相關文章：輕熟女必學連身裙穿搭法 針織式襯絲巾、碎花配黑白色系絕不失手

+ 9 + 9 + 9

延伸閱讀：

女人眼中，男人怎麼穿才性感？這「5 個」穿搭技巧學起來，保證獲得一致好評！

為什麼短袖襯衫都穿不好看？從挑選開始就要注意，這「5 個容易 NG 的細節」絕不能忽略！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：穿搭一定是顏值的問題？！請不要用這句話掩飾自己的懶惰！】