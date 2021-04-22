同事聽不懂因他們太蠢？　說話沒滿足這4點對方或聽到「一嚿嚿」

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-04-22 07:25

編按：很多打工仔以為，把該說的話說完了就完成了溝通的過程，但其實這只是做好了一半，因為若然對方不能理解那些說話的意思，其實說得再多也是徒然。 不想說了等於沒說，或是造成不必要的誤解，不妨參考以下的溝通建議，改善自己的說話技巧。

到底與人溝通的正確是甚麼？（按圖閱讀）

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專業口才調教師、《精準表達》作者比爾．麥克高文（Bill McGowan）曾發生過一件糗事。某天早上 8 點 20 分，他的助理捎來訊息：「Facebook總部打電話來，他們想知道你現在人到哪了。」

原來，當天他準備和Facebook談合作，Facebook總部提供的地址「加勒福尼亞大道 1601號」在北加州帕羅奧圖（Palo Alto），而不是舊金山（San Francisco）。兩地路程不塞車距離約 30 分鐘，身在舊金山的他，直到赴約前一刻，才得知正確位置。

勢必會遲到的他，快速向窗口認錯，「我完全沒藉口，用這種方式展開合作關係是我不對，真的對不起。」雖然最終合作還是順利進行，但溝通不精準，讓他差點喪失重量級客戶。

溝通不精準的後果，輕則影響他人對你的評價、喪失合作機會，重則造成嚴重傷亡。1977 年，荷蘭皇家航空班機和泛美航空班機在西班牙屬地的特內里費島（Tenerife）機場跑道相撞，造成航空史上最嚴重的空難事故，共 583 人罹難。

當時，荷航班機通知塔台，已準備好待命起飛，而塔台僅回覆「OK!」但事實上，這個回應是知道荷蘭航空準備好了，卻讓荷航誤以為得到起飛許可，開始加速，未再次確認行動，再加上機場濃霧視線不佳，在荷航加速起飛時，撞上正在跑道滑行的泛美班機。

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你說你的、他聽他的，再簡單的訊息都有人誤解

兩個案例溝通的訊息都非常簡單，一個是地址，一個是起飛許可，為甚麼還是無法準確溝通？

《沒人懂你怎麼辦？》指出，當你覺得「我把意思表達得很清楚了」或是「他知道我是甚麼意思」的時候，情況十之八九是相反的，心理學家稱之為「洞悉的錯覺」（illusion of transparency）。

想要對方準確解讀你說的話，必須做到：

1.提供可利用的資訊； 2.確定資訊跟對方相關； 3.跟你互動的人必須察覺或注意到那項資訊； 4.正確使用資訊。我們可以站在對方的角度思考，哪些資訊對他有用、與他相關，再用簡潔有力、具故事性的架構包裝內容傳遞給對方。

《不誤解、不離題，誰都喜歡你的精準表達技術》把對話力分階，有的人連一對一說話都會緊張；進階一點的能把話說得簡單易懂；更有餘力的人能根據對方反應互動，讓對方產生共鳴、達成共識。

溝通是雙向的，從對方的角度來看，你所說的話、做的動作與行為，都必須經過對方的詮釋才會產生意義，才是對方真正接收到的訊息。也就是說，我們時常自認為準確傳達資訊，這樣還不夠，必須經過對方詮釋後，還能保留你的原意，才算確實接收。

接收者理解多少，比你說多少更重要

換言之，所謂的精準溝通，不只要清楚表達訊息，更要觀察對方是否接收到，最終才能促成行動。 精準溝通，是清楚表達自己觀點，取得認同、解決歧見及尋求共識的能力。

這樣的溝通力不僅限於說話，它可以體現在一封 email、一場會議、一次簡報、一通電話，甚至一個眼神、動作裏。

《這樣表達，再複雜也能一聽就懂！》寫道，溝通、說明事情是我們每天都在做的事，但我們卻不曾停下來思考甚麼是說明。說明是為了增進了解，你需要用淺顯易懂的方式描述，降低其他人理解成本，才能進一步吸引他們關注你想闡述的議題。

我們時常花了許多時間、心力解說後，卻發現無人回應，或是必須面對一張張茫然的臉。最根本的原因，是一開始的立場就錯了，我們不能硬要「別人聽我說」，而是讓別人「願意」聽你說，引導他人產生聽你說話的意願。

《深度說服力》表示， 邏輯辯論會「迫使」人們接受某種論點，不管他喜不喜歡，但有說服力的人會「吸引」人們向某種立場靠攏。 換句話說，讓人心服口服靠的是吸引人，而不是堅持立場，而這個成果可以透過學習與練習得來。

靠說話維生的專業人士，絕對不會幻想即興演出，他們會在演講前決定好自己想說的話。根據《蘋果內幕》，每次在發表會上用幾句話就能吸引大家目光的史蒂夫．喬布斯（Steve Jobs），在大型報告前也需要反覆演練多次。

做足準備、展現真誠，表達力佳爭取更多機會

亞洲設計電商平台 Pinkoi 在 2015 年獲得紅杉資本（Sequoia Capital）900 萬美元（約 2.97 億台幣）資金挹注，是台灣唯二獲得投資的新創。

創辦人暨執行長顏君庭回憶當初跟紅杉資本合夥人道格．里昂尼（Doug Leone）接觸，幾乎所有問題他都能透過準備提出數據，或是事後補充資料佐證，但唯一一個問題，讓他停了 10 秒才回答。

里昂尼問：「你要做的事業需要長時間經營，你願意為這件事付出多少時間？」在那 10 秒鐘，顏君庭腦中閃過許多回答，最終說出他的初心：「我為此辭掉很好的工作，準備把一生都奉獻給 Pinkoi。」

事後他回想，是不是應該要理性告訴對方，公司預估幾年獲利，但他認為，最終應該是他的真誠、熱情打動了投資人。《深度說服力》也提到同樣的概念，真正具說服力的人不會以花言巧語哄騙聽眾，而是以真摯情感打動。

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