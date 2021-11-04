投資｜股票跌時要知何時止蝕離場　面對牛市　謹記巴菲特3大建議

編按：許多人在投資股票時只顧着賺得盈利，卻忽略了保住本金亦是非常重要。以下節錄自《一書讀透 經濟學關鍵詞》的內容，或可提醒你何時是最佳時機止蝕離場。



鱷魚法則：上帝沒空理你

牧師和朋友去湖邊釣魚，卻不知湖裏有鱷魚。朋友剛在湖邊坐下，便被鱷魚一口咬住了左腳。

牧師情急之下，一刀砍斷朋友的左腳，把他拉回到岸邊。

望着失血過多快要暈倒的朋友，牧師並沒有馬上把他送進醫院，而是向上帝禱告：「上帝啊！請告訴我該怎麼辦才好？」

這時鱷魚追了過來，對牧師說：「上帝可沒空理你，他正在給我準備豐盛的大餐！」

趣味點評



朋友給鱷魚咬住左腳，如果不及時逃脫，就會被鱷魚吃掉。牧師當機立斷砍斷朋友的左腳，保住了朋友的性命。這種及時止損的辦法，為他們爭取了寶貴的逃生時間。在經濟學中，這種對止損的處理方法被稱為「鱷魚法則」。

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經濟學解讀

眾所周知，鱷魚咬住獵物之後就不會鬆口。因此，如果被鱷魚咬到腳後，千萬不要掙扎，更不要用手去試着掙脫腳；那樣的話，鱷魚會抓住機會連手也一起咬住，而且掙扎得愈厲害，鱷魚咬得就愈緊。此時最好的選擇就是斷腳求生，就像幽默故事中的牧師解救他朋友那樣。

這種對止損的處理方法放在股市中同樣適用；「鱷魚法則」一直被股市投資高手們所熟知。假如你買的股票價格走勢越來越低，且在短時間內難以上漲，你最好的選擇就是拋售離開，而且要毫不猶豫，一旦猶豫就可能被深度套牢，從此難有翻身機會。對於股市中的這類情況，投資大師羅伊．紐伯格深有感觸。1929年，26歲的紐伯格剛進入投資行業，就遭遇到了經濟大蕭條。在大蕭條來臨前，紐伯格感覺不對，便毫不猶豫地拋售掉了他的房地產第一抵押債券。當其他人被1929年美國股災這條「鱷魚」咬住並被吞噬的時候，他卻安然無恙地渡過了這場劫難。同樣的操作，他也應用在1987年的美國股市大崩潰中。當時很多投資者都在這場大崩潰中輸得一無所有，而他不但沒有損失，反而業績驕人。

羅伊紐伯格對投資者有一個很好的建議，那就是及時止損，他認為「不接受虧損現實，就等待死亡；而接受虧損現實的做法，便是立即止損」。羅伊紐伯格是幸運的，這與他有着自己的投資原則是分不開的。正是憑藉自己敏銳的風險感知和果斷的投資決策，他才能屢次規避風險，獲得收益。

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相比於紐伯格，同時期的大多數投資者卻沒有這麼幸運，他們不懂得「斷腳求生」，不明白鱷魚法則的重要性，即使有的人明白，也因為自己的僥倖心理和猶豫不決而損失慘重。買過股票的朋友肯定對股價漲跌有很深刻的感受。自己的股票跌幅在10%之內不會太緊張，反而會因為對股價上漲很有信心而繼續補倉，而當股價跌去20%之後，就開始猶豫不決，想要持倉觀望，或是割肉退出，甚至還想要補倉拉平損失。如果股價繼續下跌，跌幅持續擴大，手裏卻沒有補倉資金，還會在心裏安慰自己：「過不了多久就漲了。」然而等待的結果，卻是最終被死死套牢。

這就是一種普遍的投資心理。股價愈跌愈不敢賣出，既怕賣了後賠錢，又怕賣了後漲。其實，股價漲跌都是正常的，股市中想要獲得收益，不僅在於何時賣出，更在於何時止損。炒股的人都會明白，虧損更容易，而獲利更難。比如，你買了1,000元的股票，一個跌停就剩下了900元，即使是第二天再漲停，也只是990元。也就是說，如果你不懂得止損，就可能在猶豫不決中愈套愈深；懂得止損退出，雖然暫時虧損，但起碼有了未來翻身的家底。巴菲特對投資者提出過不少投資建議，他的很多投資法則和名言被眾多投資者奉為投資法則。比如，他認為：

成功的秘訣有三條：第一，盡量避免風險，保住本金；第二，盡量避免風險，保住本金；第三，堅決牢記第一、第二條。 巴菲特

在眾多投資法則中，他記得最牢的一條就是鱷魚法則。因為即使是巴菲特，也不是任何時候都能夠保障投資就會有收益，他也會面對很多虧損，而鱷魚法則讓他對市場有清醒的認識，讓他懂得止損，而且止損非常果斷，從不拖泥帶水。

在投資市場中，只是懂得果斷止損還不夠，還應止損徹底，而且要明白甚麼時候出擊。就像幽默故事中的牧師，砍斷朋友的左腳，做到了果斷止損，可他把朋友帶到岸邊後並未及時離開，也沒有給警察打電話來捕捉鱷魚，最終讓自己和朋友成為了鱷魚口中的美餐。

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巴菲特在這一點上做得就非常好。他始終堅持「在別人恐懼時我貪婪，在別人貪婪時我恐懼」的市場原則，盡可能地保證資金安全。因為他深深懂得，別人貪婪的時候，必然是市場大漲的時候，面對即將到來的風險，此時應撤退止損；而別人恐懼的時候，必然是市場跌到一定程度馬上要反彈的時候，面對大盤的抄底，此時應迅速投資。

在股市中，盈利非常重要，這是每個投資者進入股市的初衷。然而，止損更重要，因為保住資金才能保住了未來。因此，要時刻將保本放在第一位，將盈利放在第二位，最好是設置明確的止損線。止損是一個合格投資者最基本的質素，而懂得止損的人往往會盈利，反而一味地想着盈利的人很容易虧損，甚至是血本無歸。

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在市場中我們發現，止損確實非常難。雖然投資者都明白止損的重要性，但是真的到了自己頭上，需要做出止損決策的時候卻非常艱難。即使是很多投資者都已經設置好了止損線，但達到止損線的時候很多人並沒有立即執行而被套牢。止損如此之難，不外乎以下三個方面的原因。

1. 僥倖心理

許多投資者心中都存在這種僥倖心理，認為股價早晚還會漲回來，等漲回來一些再賣也不遲。在這種僥倖心理作用下，最終錯過了最好的止損機會，其結果十有八九被深度套牢，最終只得含淚退出。

2. 心理影響

股價如果波動過於頻繁，投資者心態必然會隨着股價波動而波動，此時投資者也就更難果斷做出決定，往往會猶豫不決，影響到他們及時止損。

3. 人性弱點

止損是對人性的考驗，人性都有弱點，人們都很害怕失去，覺得止損就是賠錢，他們不想看到賬面上損失的數額，於是就不斷地給自己一些希望，所以就很難做出及時止損的決定。

針對止損難這個問題，需要投資者理性看待。對投資者來說，買入的個股數量不能太多，要盡量減少買賣的次數，最好不要頻繁買入賣出，做短線很容易買漲賣跌。個股數量少，投資者才會有更多的時間和精力去研究和關注股票的走勢；買賣次數少，才會逐漸傾向於長線投資。

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《一書讀透 經濟學關鍵詞》（萬里機構授權使用）

書名：《一書讀透 經濟學關鍵詞》

作者：薛磊

經濟學碩士，現為財經雜誌編輯。曾出版多本有關經濟學理論著作。



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