DeepSeek橫空出世衝擊了誰？深圳打工仔：誰懂過年後就有就業危機

過年前，DeepSeek的驚豔亮相，給世界扔下了一枚科技核彈。

似乎就在一夜之間，DeepSeek憑藉其便宜實用的「親民」特點火爆全網，登頂中美App Store免費榜第一，直接碾壓了ChatGPT、 Google Gemini一眾AI。

這款大模型如同一個六邊形戰士，在許多測試中都超過了其他頂尖模型。它不僅懂數學和代碼，強大的語言理解能力更是降維打擊。



「服務器繁忙，請稍後再試」，職場中最令人崩潰的場景迎來更新，鍵盤上高強度運轉的「ctrl+v」，撐起了深圳打工人復工的工作效率。

隨着大模型技術的持續迭代，讓擔心被AI替代的深圳打工人也變得越加焦慮。

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春節復工 你的AI搭子正常上綫了嗎？

最近幾年，AI早已悄悄潛入了打工仔的職場生活，與打工仔人保持着一種既親密又隱秘的關係。大家一邊享受着AI帶來的便利，一邊又小心翼翼地隱藏着這份「秘密」，生怕被老闆發現。

對於深圳打工仔瑞瑞來說，每個月都有幾份匯報讓她頭疼，這些相似的報告、每次都「非做不可」的PPT。這些工作是「雞肋」般的存在，專業性和含金量或許不高，非常佔用她的時間，但涉及KPI，不得不做。

為了解決這種「雞肋」工作，瑞瑞常常用AI來應付。

瑞瑞就職於深圳一所教育輔導機構的市場部，在GPT剛開始流行時，她就開始用AI輔助來完成工作。後來，登上GPT的頁面越來越麻煩，而國內的AI工具陸續興起，她轉而使用國產AI。

面對DeepSeek火爆，瑞瑞無奈：「我也想用DeepSeek，但它告訴我『服務器繁忙，請稍後再試』」。

對於瑞瑞來說，AI就是用來完成KPI的神器。這些相似的使用場景往往用在一些技術含量不高的工作匯報裏。比如每次項目的總結匯報，每個數據都自己進行搜索，那得花上四五個小時，現在有了AI工具，「估計兩個多小時就能完成」。

問起AI工具的使用心得，瑞瑞乾脆地回覆了一句「與其自己在工作中內耗，不如學會『PUA』DeepSeek」 。瑞瑞說：「AI不是萬能包，會提問才能訓練成你的馬仔。」如果懂得訓練AI，這AI牛馬還可能救打工人一命。瑞瑞就試過用1天完成了1周的工作量，這都離不開AI的幫忙。

瑞瑞還留意到打工仔的一種彆扭情緒：大家會不好意思告訴別人，自己的工作是通過AI工具完成的。這羞恥感裏可能是擔心給上司同事留下懶惰的印象，或者怕被誤認為工作崗位可由AI替代。

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深圳打工仔 被DeepSeek折磨瘋了

「誰懂？大過年的在家吃着火鍋看着春晚，突然就被DeepSeek整出就業危機了。」

DeepSeek的出現，讓在深圳從事網絡編輯的安東嚇了一跳。

「這玩意好像真的能取代掉一大批的文字工作者。」起初安東也不相信這種說法，如果文字工作者的成果能被冰冷的算法直接取締，那或許安東再也不會把「文字是有感情的」作為創作信條。

回過頭去看已經被AI入侵的繪畫領域，安東的確能感覺到一點恐懼。當時大家都在嘲笑AI作畫經常畫出違反常識邏輯的東西，而現在的AI生成圖都能在各種社媒上佔據半壁江山了。

既然繪畫圈都這樣了，那文字圈呢？安東平時在創作過程中偶爾會藉助AI整合資料，「單從我個人的使用感受而言，它比甚麼ChatGPT、Kimi、文言一心最突出的優勢就是Free，不僅免費，更是自由」。

在吸納了網絡的天地靈氣之後，DeepSeek能在它的字裏行間展現出些許「人味」。所謂「人味」，不僅是因為它解構了網絡和文化藝術，還有它在「深度思考」的過程中展現出的對人類的模仿。

在使用DeepSeek時，很多人習慣把它當成搜索引擎，希望通過幾個關鍵詞就能得到完滿答案。實際上，DeepSeek就像職場裏的實習生，需要你的引導和反饋，才能有更好的表現。

在技術力和智能的雙重推導下，讓DeepSeek真正仿造人類的需求創作出兼具情感和文筆的文字作品，並非甚麼難事。但DeepSeek也並不是萬能的，在沒有明確的設定前提下，如果只給出簡單的要求，它很容易輸出一些「灌水」的內容。

由DeepSeek生成的科幻小說（深圳派提供）

雖然安東也不敢保證自己用心寫的東西真的能超越DeepSeek輸出的內容，但在使用DeepSeek輔助工作一段時間後，安東理解了為甚麼那麼多人會說，DeepSeek會取代文字工作者的原因。

「因為實際上，還有很多的人都不具備分辨好壞甚至是分辨真實性的能力。」就像是AI作畫，發展到今天，很多AI生成的圖片如果不仔細看是完全察覺不出差別的。

而文字內容更是如此，安東作為文字創作者，藉助DeepSeek產出的只是自己想看且能力有限的內容。

說不怕被AI取代我的工作肯定是假的，目前AI寫作當然不完美，比起靈魂，任何造作都不完美，但普通工作也不需要看你的靈魂，現在AI寫作起點這麼高，5年之後呢？我確信AI始終一天能代替我們完成大部分的文化創作內容，最後只剩下小部分有靈魂的文化創作者。

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深圳年輕人 開始靠AI賺錢

面對DeepSeek帶來的機會，一些嗅覺靈敏的深圳人開始着急賺錢。從接單到創業，各種商業方案層出不窮。

在小紅書、抖音、微信等平台上湧現出若干個DeepSeek相關的付費教程，大部分都是通過整理現有的DeepSeek相關資訊來製造焦慮，「AI替代人類」「普通人逆襲案例」「不學DeepSeek就會被淘汰」……這些精準擊中生存焦慮的話術，可以說是一股熟悉的味道撲面而來。

不少人擔心自己的工作被AI取代，「想學習一下AI，雖然暫時可能用不到」，是大部分購買AI培訓課程用戶的心理寫照。

目前就讀於深圳大學的大二學生阿P，曾經花199元在直播間購買了DeepSeek的課程，她原本是想深度學習一下提示詞，也可以試試不同的大模型產品看看哪個好用，但後來發現都是最淺顯的操作，沒有乾貨。

小D就吐槽，自己近期在刷DeepSeek短視頻時就收到了四五次賣課推薦，他感嘆：「真的服了國內的培訓機構，只要有新技術就有新課程。」

此外，再加上官網網站被擠爆遲遲不能對話，以及對訊息安全有顧慮的情況下，DeepSeek本地部署的教程自然成了焦點之一。

相比其他的AI大模型，DeepSeek真正做到了開源，用戶可以在本地脱網使用，更加穩定和私密，開源的性質也讓用戶本地部署、二次開發有了可能性。

在家待業的網絡從業者小D一向特別關注AI圈，DeepSeek開源之後，小D則是錄製了DeepSeek本地部署教程，手把手教人如何在個人電腦上運行模型。

小D在Telegram平台上創建了一個頻道進行課程發布，現有100多名成員支付了59元加入，一天的收入保守估計在1000元左右。

小D的保姆級教程，從零開始演示本地部署的全流程，涵蓋軟件安裝、防火牆配置、模型下載與參數調優多個環節。無需擔心電腦配置，不同顯卡都有對應的解決方案，沒有編程基礎的小白用戶也能跟着操作。

相較於淘寶上動輒99.9起的一次性教程，小D的頻道還會跟進後續的資源共享和內容創作等服務。

儘管一定程度上，這波聲勢浩大的DeepSeek課程熱潮充斥着焦慮販賣，但也說明DeepSeek真切地受到了廣泛地認可，成為了新的流量密碼。

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拒絕AI，理解AI，離不開AI。

在AI投入應用後，不少打工人陷入焦慮，前幾天還在抱怨自己的職場保質期追不上退休年齡延後的速度，如今又開始憂慮於會被AI取代。

而如今AI大模型的層出不窮，越來越多打工人反而會選擇適應新技術帶來的變化，不再被瑣事佔據時間精力，而是開始選擇解放雙手「PUA」AI，為自己打工。

在這股AI技術浪潮中，與其害怕，不如順勢擁抱AI，才能將主動權掌握在自己手裏。

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