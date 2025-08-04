你與有錢人分別在哪？富豪參加綜騷　用100美元創辦估值77萬企業

編按：怎工作上心又勤力，卻沒得到成正比的報酬？先別抱怨，因為可能是你從根本上已有一定財富認知錯誤。以下內容節錄自《你漏財了！用錢致富的底層邏輯》，或許能讓你明白「努力不代表能富有」的道理。



財富是對認知的補償，不是給勤奮的獎賞

有一部真人實境節目《富豪谷底求翻身》（Undercover Billionaire），主角是白手起家的億萬富豪格倫．斯登（Glenn Stearns），他參加一場為期3個月的豪賭：到一個沒有人脈、沒有資源的陌生城市，從零開始創立一家價值百萬的公司。如果挑戰失敗，他將拿出百萬美元，分給在創業過程中幫助他的人。而出發之前，他只有一輛破卡車和100美元的資金。

這個挑戰成功了嗎？與很多勵志片不同，這個挑戰的最終結局是失敗的。但他在90天內所創造的企業，估值已經達到77萬美元了。

為什麼他能夠在90天內，從無到有創造出一家估值達77萬美元的企業？斯登在結語中說：

永遠不要將付出的努力和產生的結果混淆，只有當努力帶來進步時，才能賦予其真正的意義。 格倫．斯登（Glenn Stearns）

我非常推薦你看看這個節目，從只有100美元起步，乃至於創業過程中所經歷的一切，你一定會發現，斯登成為億萬富翁絕對不是偶然。他對於財富的認知、堅持和努力，印證了一個道理：財富是對認知的補償，而不是給勤奮的獎賞。只要擁有認知的優勢，哪怕你破產、資產歸零了，也一定能東山再起。

《富豪谷底求翻身》（Undercover Billionaire）連結：

認知是什麼呢？認知是你對世界的理解，包括知識、技能和思維模式。沒有足夠的認知，就無法看到更多機會、做出更好的決策。因此，想要賺到更多的錢，關鍵在於提升認知。

怎樣才能提升認知？可以透過閱讀、學習、思考、實踐等方式，當你的知識越多，思考的範圍更廣，能看到的事情就越全面，做出的判斷也會更加準確。

這就是學習的重要性。持續學習，並不能保證你大富大貴，但這是最快了解世界多樣性、複雜性，且成本最低的方法。你沒想通的問題，肯定已經有人想過，並系統性的整理在書籍中。

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持續學習說起來容易，做起來卻很難，甚至有越來越多的人就此放棄學習，逐漸與這個持續變化的世界脫節。那些固執守舊的人，未必一開始就是如此，只是因為終生學習太難了，且隨著年齡的增長還會越來越難。

除了體力和腦力之外，更主要的原因是，隨著我們的閱歷、能力的提升和成熟，學習新知識需要打破的成見也越來越多。當學習意味著需要顛覆、重組自己幾十年來的思想與價值觀，就不只是增長知識那麼簡單的問題了。

特別是學了越多知識的人，越容易陷入「知識的幻覺」（illusion of knowledge），也就是簡單了解新事物之後，就利用自己已有的邏輯，快速得出一個表面的結論，並就此認定自己已經掌握了這個知識。

更有甚者，還會出現一種叫作鄧寧 — 克魯格效應（Dunning-Kruger effect）的認知偏差現象。這種現象指的是欠缺能力的人，常得出自認為正確但其實錯誤的結論，他們往往沉浸在自我營造的虛幻優勢之中，常常高估自己的認知水準，無法接受與自己觀點有異的正確結論。

所以，英國物理學家史蒂芬．霍金（Stephen Hawking）才會這麼說：

「知識最大的敵人不是無知，而是知識的幻覺。」（The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.） 史蒂芬．霍金（Stephen Hawking）

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《你漏財了！用錢致富的底層邏輯》（大是文化提供）

書名：《你漏財了！用錢致富的底層邏輯》

作者：謝宗博，財經作家，澳洲資深註冊會計師、美國註冊管理會計師



【本文獲「大是文化」授權轉載。】