職場12星座｜山羊責任心重雙白羊邊呻邊做　5大星座放假都愛工作

撰文： 鬧鬧女巫店 最後更新日期： 2021-03-25 12:55

編按：職場12星座人士各有性格及處事態度，想估估哪位同事最熱愛工作，甚至在於假時也開啟「事業mode」，就問問他們於哪個星座吧！

點擊下圖睇清哪5個星座最熱愛工作！

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平時上班很努力，這不算甚麼。只有在放假的時候，才能檢驗出誰是真正最愛工作的人！

山羊座

該死的責任心，真的煩死了！不是自己熱愛工作非得加班，而是怕耽誤了別人的事兒。看着電影、唱着K，接到同事打來的電話，百分之九十的概率不會掛斷說在忙。而是無奈地歎口氣，起身出門找個安靜的地方接了。

處女座

習慣性操碎了心。年前就開始焦慮：這麼多破事還過甚麼年啊？過年耽誤這麼多天，放假回來得是多大個爛攤子啊？最無奈的是，他還學不會敷衍。一旦開始，那就是認真對待。好不容易弄完，不馬上交了去瀟灑，還會反復咀嚼要不要修改，這？？？

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白羊座

有甚麼事就得立刻、馬上、分分鐘給它解決掉！ 沒人找他還好，如果有，那白羊一定會神奇地從袋裏掏出手提電腦，進入工作狀態。一邊做，一邊罵罵咧咧：這些人都是吃白飯的嗎？甚麼都得靠我來！

雙子座

上班沒意思，不上班更沒意思。雙子挺容易感到索然無味的，瘋狂玩了幾天後，就有點兒乏了。這時候他忍不住地會想：要不來點兒工作？然後就還真的，開始了？？？！！！

金牛座

甚麼事，我們都可以用錢商量的。一放假，金牛就開啟了躺屍模式。能在床上吃的飯，就堅決不下地。能躺着做的事，就絕對不會站起來。懶到就差人幫忙上廁所了，打工是絕對不會打工的。就算沒明確說「不」，也會一直拖，拖到對方說算了我另外再找人。但是嘛，凡事都有個萬一。搬磚不是不可以，這是另外的價錢。

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