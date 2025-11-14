17 歲少年的願景：用人工智能 為香港打造一個「懂人」的健康拍檔

家裡有人長期有痛症，場景往往相似：睇完醫生，回到家，仍然打開手機搜尋「有冇其他方法？」十七歲香港學生 Walter Chung 的創業念頭，就由這裡開始。



他爸爸多年腰痛兼過敏，醫生、物理治療、止痛藥都試過，依然「好似差少少」。一家人上網找答案，卻被廣告和各種療法淹沒——資訊愈多，心裡愈亂。「科技明明愈嚟愈勁，但爸爸反而愈唔知點做好。」他最後問自己：如果有個工具，願意細心聽你講完整你嘅身體狀況，用你聽得明的方式解釋俾你聽，再幫你寫俾醫生同家人知道詳細情況，會唔會好好多？



這條問題，後來變成一個平台的名字：Medeci。

Medeci：先問「你發生咗咩事？」

Medeci 來源自意大利語 Medici，「醫者」之意。在 Walter 心目中，這不是權威標籤，而是一種做事方式：專業，卻要有人味。

他對現有健康 app 的觀察很直白：功能很多——計步、睡眠、卡路里——但當你真正擔心「呢種痛會唔會出事」時，螢幕上多是數據和圖表，卻未必有人回應你的驚慌。

所以 Medeci 做的第一件事，是問：「你最近發生咗咩事？」再按情況，整理幾項「今個星期做得到」的小改變，幫你把補充品、飲食、作息同情緒連在一起思考——身體不舒服時，人特別脆弱，Medeci 亦會留意你的精神狀態及心理狀態。

若你準備睇醫生，它會把「幾時開始痛、試過咩方法」變成一份簡短摘要，讓醫生一眼掌握重點。語氣上，它亦會「睇人」：只想查資料時平實解說；見到你明顯繃緊，會避免嚇人的字眼，改為指出要留意的警號。

醫院睇症前，多一個前哨站

提起香港醫療，很多人想到急症室長龍。Medeci 因此提出 Gate Concept——做一個企在醫療系統門口的「前哨站」：市民覺得不妥，可以先在平台描述情況；系統將分成三類：在家觀察、預約門診，或應儘快求醫，順道給幾項貼地、但不誇張的建議。

信任與專業：少年身後的團隊

信任與專業亦是重點。Medeci 強調資料由用戶話事，用於分析的資料一律匿名，任何額外用途都要事先講清楚；Walter 說：「市民唔信你，功能再多都只係一陣風。」

至於「十七歲創業」是否玩票性質？

他的答案，是一支混合年輕與專業的團隊：他主理方向和產品；技術上，與中學同學、AI 工程師 Thehan De Silva 合作——對方在英國劍橋區頂尖中學就讀，主修科目取得 4 個 A*，準備報讀劍橋大學攻讀 AI 與應用數學，把抽象模型變成真正可用的系統。內容與證據方面，則由營養學碩士 Cici Chen 和來自香港、海外的醫療及公衛顧問把關，確保每一條建議都站得住腳。

AI 已成為不少科技故事的背景聲。Walter 和 Medeci 想追問的，反而是：科技一日比一日強，我們有沒有因此更懂得關心自己同身邊人？如果有一天，身邊剛好多了一個肯聽你說話、幫你理順擔心的系統——像 Medeci 這樣由家庭故事出發的小實驗，值得在香港被認真看待。