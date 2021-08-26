儲蓄｜朋友花費夠豪氣你就要小心　3大隱形陷阱足令你變成月光族

在生活中我們很容易陷入許多理財陷阱之中而不自知，這種理財陷阱一開始如果沒有被注意到，就會在往後我們的人生造成極大的影響。



這也是為什麼許多有錢人都很在乎財商教育，甚至會在孩子還小的時候就開始進行相關的金錢教育，就是怕自小養成不良的理財習慣，隨著年紀成長未來更難改正。

這次舉例3個我們或多或少都曾面臨到的理財陷阱。

儲錢計劃不如預期，或因你已不自覺地中了陷阱？（按圖了解）

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「生活方式升級心理」：找理由犒賞自己

這是最多數人最容易陷入的理財陷阱。

生活方式升級心理：當你預期你的薪水未來會調升，就會將生活的花費水準往上提升，以符合心中預期的未來薪資的階級。像是原本月薪3萬花的就是3萬上下的花費水準，預期未來會升官、調薪、年終獎金變多，就在薪水提升之前，開始自己升級生活花費到超越3萬元的水準。

很多人以為自己的薪水會隨著年資調整，或是看好公司的發展，有機會得到更多的年終獎金，因此提前預支這些預期的薪水，來幫自己買一些奢侈品(如換手機、買名牌包犒賞自己、購車等高價位的產品)，進而使自己面臨錢還未到手，卻已經先花錢的狀況，如果最後薪資調升不如預期、年終獎金沒有變多，反而會讓現金流出現問題。

受別人花錢的影響，跟隨他人的生活方式

很多時候我們花錢會受到同溫層的影響，也就是你周遭的人的花費模式會深刻的影響你。這也是為什麼許多財商教育書都要我們慎選身邊的親友。

舉例來說，當你周遭的人都是高收入高花費的人時，你也會因此受到影響，下班就約吃大餐、唱歌、看電影，久了錢也越花越多，更別提許多人愛面子，不好意思拒絕邀約或是當身邊的人都在買名牌包、買奢侈品時，你也會不好意思自己都穿戴一些平價產品，而開始提升自己的消費方式。

當我們到了適婚年齡後，周遭的人都在買車買房，影響下也會讓你不小心做出錯誤的決定，像是該租房子時卻買房子、買平價車款就可以反而買高檔的車款等等。

我們很容易受到周遭的生活方式影響，改變我們的消費方式。

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以為存錢在銀行就是最安全的

我之前總是會倡導：你現在所花的每一分錢，都是未來經過投資後的好幾塊錢。但這並不包括存在銀行裡等著領銀行利息的存錢，因為這樣的存錢方式，你的錢早就被通膨追過，貶值而不自知。(光看以前100元可以吃兩個50元便當，到現在只能吃1個90元的便當，就知道你的錢在不知不覺中，越存越少)

當然也很多人會覺得現在再怎麼努力存錢，未來10年後也無法買房，畢竟房價早已被炒的太高了，索性乾脆的花掉，至少還能有所享受。但事實上如果你現在開始存錢，每個月定期定額的投資，不說主動選股的高獲利率，光是投資指數及ETF，像是投資0050的年化報酬率也會高達10%，美國股市的報酬率更高，過去我國總經大神愛榭克喊出道瓊30,000點還被不少人笑，但以寫文的現在(2020年11月)來看，這3萬點一點都不讓人驚訝啊。

你現在存下來投資的1,000元，經過20年年利率5%(非常保守的年利率)計算，會變成2,653元，這還只是原本1,000元的部分，如果是每月投入1,000元，經過20年年利率5%，將得到407,458元。這就是投資複利的力量，千萬不要死存錢。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：悅陽，原文：【理財計畫】生活之中的理財陷阱：你中了幾個】

以下是幾個基本的理財須知及建議，適合年輕打工仔參考：

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