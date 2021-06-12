職場12星座｜同事EQ低易看出你的缺點　天秤雙魚再好人也能獲負評

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編按：高情商和低情商的人，對12星座都有不同看法，以下就看看大家各自是如何評價12星座吧！

高低情商的人看星座會有甚麼不同？（點擊下圖）：

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白羊座

低情商：易燃易爆，單細胞腦子不會拐彎。
高情商：快人快語，知不知世故都不世故。

金牛座

低情商：悶葫蘆，三棒子都敲不出個屁。
高情商：宰相肚，能撐船，懂的自然懂。

雙子座

低情商：三分鐘熱度，門門會樣樣不精。
高情商：一心能二用，事半功倍不耽誤。

巨蟹座

低情商：優柔寡斷，屁大點事兒就叫喚。
高情商：重情重義，天塌下來也不離不棄。

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獅子座

低情商：眼睛長腦門上，看不清自己的位置。
高情商：腹中有乾坤，心有多大路有多寬。

處女座

低情商：吹毛求疵，撿了芝麻丟了西瓜。
高情商：心細如髮，運籌帷幄謀大局者。

天秤座

低情商：海王渣屬性，廣撒網，撩完就跑。
高情商：大師好脾氣，水端平，以理服人。

天蠍座

低情商：睚眥必報，小肚雞腸難相處。
高情商：剛正不阿，眼裡容不下沙子。

射手座

低情商：眼高手低，光想不練假把式。
高情商：不拘小節，格局大者成就高。

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山羊座

低情商：腦子串電了，瘋子藥不能停。
高情商：敢為人先，天才不走尋常路。

水瓶座

低情商：死腦筋，死腦筋。
高情商：死腦筋，咬緊牙關做人上人。

雙魚座

低情商：茶裡茶氣，演給誰看呢？
高情商：人美心善，沒誰能拒絕。

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【本文獲「鬧鬧女巫店」授權轉載，微信公眾號：witchstudio】

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