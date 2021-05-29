一對手訴說醫護疫情工作辛酸 超市職員一眼看出輕說「辛苦了」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-29 17:00

台灣疫情升溫，各地皆採取更嚴謹的防疫措施，也讓醫護相關工作人員工作爆量。近日一名職業為牙科助理的女網友發文，分享去超商購物時因衣着被店員暖心問候，他也貼出因工作受傷的雙手，令大批網友直喊心疼。

原PO在FB群組「爆廢公社」發文分享，她在文中說明自己下班後去超商繳費，店員看到她的服裝就問「妳是護士嗎？」，原PO因為站了一整天有點疲累，便有氣無力的回答「我是牙助」。店員接着說道「辛苦了」，讓原PO大感暖心便也笑着回應「不會，妳也辛苦了。」

在苦悶的疫情期間，人與人之間溫馨的互動讓原PO大為感動，「彼此笑一笑，一句辛苦了，互相加油打氣。」原PO接着也貼出雙手的照片，可看出因工作需要長時間戴手套，以及頻繁消毒，導致兩隻手嚴重過敏脫皮的情況，呈現出醫療相關人員在疫情期間的辛勞。

帖文一出引起大量關注，網友紛紛留言直呼「心疼」，「大家都辛苦了」、「牙助+1，最近都要穿隔離衣、戴頭帽、護目鏡，真的好熱又好渴呀」、「晚上休息時手部擦凡士林保養，這是一場與病毒的抗戰，大家加油」、「換無粉乳膠手套吧，有粉的脫掉就變成這樣很傷手」。

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