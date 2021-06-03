年輕人「唔捱得」工作缺動力？　原因全在於老細解答不到這幾點！

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-06-03 12:59

近年社會上出現一種論述，指年青一代員工對工作愈來愈缺乏熱誠、沒有責任感、「唔捱得」。 半宅職薯的工作環境有不少年青人，卻有截然不同的感受。今天就和大家分享和年青人工作的心得。

相關文章：【辭職】上司朝令夕改、脾氣差最虐心？ 9種老細行為隨時激走人

+ 13 + 13 + 13

年青一代的困惑

對於年長一代，小時候通常都有一個困惑：「為甚麼要努力讀書？」這個問題，但當年也沒有幾個老師長輩可以清楚的向我們解答，令當年年紀小小的我們對讀書缺乏動力。

同樣道理，今時今日的年青人也有一個困惑：「為甚麼要努力工作？」

年青人所以有這個困惑，背後的原因複雜得多：

努力工作能否達成我的夢想？

我可以化熱衷的事情成為我的工作嗎？

努力工作有沒有機會讓我過理想的生活？

今時今日社會生活普遍富足，年青打工仔工作已經不再為了眼前糊口，卻有更大的目標去追尋。而問題也不是年青人是否樂意付出努力，卻是能否解答得到付出努力的目的是甚麼。

後物質年代，年青員工期望更高層次的東西

以前年代的老細高層，會認為付出了薪金，下屬便應該自動自覺努力工作。這是以物質吸引力為本的思維。

但在十幾年前已經在談後物質主義的世代，薪金在今時今日已經不是唯一的推動力。

近年社會鼓勵年青人追尋夢想，卻比較少著墨於教導年青人如何執行。所以今時今日作為老細高層的，工作並不是為下屬分配工作，而是設法為年青員工鋪路，把員工的夢想連結至實際工作之中。

舉一個例子，要是年青員工希望日後能晉升成管理層，老細高層要做的不單是推動他們做好手頭上的基礎工作，更是讓他們知道所作的努力如何能夠影響高層的決策。

就此，較為透明的決策過程，有助年青員工更易獲得參與感和成就感，讓他們感到在過程之中有所裨益，得到反饋，為發展管理思維鋪路。

相關文章：是年輕人不濟還是老細思想停滯？上司要求放工都回訊息只代表他…

+ 15 + 15 + 15

讓年青員工對工作產生熱情

員工未必會喜歡所獲派工作的所有部分，但作為老細高層，卻總不能令員工對所有部分的工作都沒有熱情。

就此，工作的自由度、自主性、實現構思的機會等，都是能夠讓員工對工作產生熱情的痛點。

舉一個例子，老細高層可以讓員工每月提議一項新構思，給予他們工時和資源發揮所想，在現實之中測試效果，從而獲取成就感。

再舉一個例子，老細高層平時的指令可以包含更大的彈性，向員工講解事情背後的願景，然後讓員工發揮創意，用自己的方法去執行。卻不是給予硬繃繃的指令，強迫員工好像齒輪一樣絲毫不差的工作。

讓年青員工擁有理想生活

上幾代的人為養活下一代而生存；上一代的人為糊口而工作。到了現在這一代年青人，為了追求理想生活而工作，說到底也是人類的進步，是大勢所趨。

作為老細高層的必須了解，今時今日世界多姿多彩，充滿免費資源和機會。要獲得趣味和滿足嗜好，不似上一代那樣要賺錢才能達成，卻需要更多私人時間。

為顯示努力而勉強超時工作已屬過時。今時今日老細高層所追求的，應該是工作的效率和效果，而不是無意義的艱辛。

雖然有些工種性質上需要長時間超時工作，但老細高層總需要為這類員工找一個出口：捱過這一段苦日子，將來便可以擁有Work-life Balance。卻絕不是一個階段比一個階段艱苦。員工要看到希望，才會有努力工作，咬緊牙根擺脫現狀的動力。

結語

根據我個人的觀察，年青員工其實也不介意付出多一點，吃一點虧的。重點是這額外的付出和吃虧，有沒有真正的意義，能幫助他們達到心中的夢想，值得他們去做。

老細高層高高在上指令員工的時代已然過去。要使機構充滿生氣，老細高層便要擔當開路者的角色，為員工開闢天地，讓他們有一條能夠達致夢想的道路。

相關文章：升職｜為何主管大多自以為是？ 6成打工仔寧不加薪也想換掉上司

+ 11 + 11 + 11

相關文章：【升職】超越自己為目標、多伸出援手 5個方法助你得人心地上位