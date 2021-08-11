老細扮開明卻講一套做一套？　Google CEO憑一特質贏得員工尊敬

跟主管開會時，你能安心發言嗎？Google 行政總裁皮柴以其謙遜、温和的性格受到外界讚譽，而且只要有他在的會議，每個員工都會開口發言，他是怎麼做到的？



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Google 行政總裁皮柴（Sundar Pichai）曾透露，他在召開會議時，致力於讓所有人都能安心發表意見。具體的做法是，他會繞着桌子，逐一請每個人清楚表明自己的想法，「這不僅能讓每個人感受到自己有被傾聽，還讓他們感覺自己與結果習習相關。」

皮柴形容，經營 Google 是一個「漫長的旅程」，從過去幾年的經驗他發現，他的目標必須改變，「你不只是經理人，你是教練，要努力發揮別人最好的一面。」

他認為，想要有效率地領導，必須先了解同事是什麼樣的人，而不只是認知到他們的職務，「你要問問題，了解他們的家庭狀況，創建更深的聯繫。」而想要走進員工心理、創建聯繫，領導人不能沒有卓越的情商。

「高情商」是領導力的關鍵指標，89% 成年人嚮往安全、有禮的工作環境

根據《Psychology Today》網站，「情商」指的是辨識與管理自己、以及他人情緒的能力。 情商的理論在 1990 年代由美國心理學家沙洛維（Peter Salovey）、梅爾（John D. Mayer）提出，後來心理學家兼作家的高爾曼（Daniel Goleman）將這個概念進一步擴展至商業領域。

高爾曼 1995 年出版《EQ》一書，描寫情緒商數（Emotional Intelligence）與健康、人際關係還有工作息息相關。他曾表示，最高效的領導者都有一個相似的關鍵所在：擁有很高的情商；已有多個研究顯示，情商是領導力的必要條件之一。

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領導者具有高情商，往往能提高團隊成員的心理安全感，進而激發各自的靈感與潛能。美國智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）2018 年的一份調查顯示，89% 成年人認為，對當今的商業領袖來說，創造一個安全、有禮的工作環境至關重要。

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Google 執行長皮柴在小細節展現的情商

《Inc.》專欄作家巴瑞索（Justin Bariso）有次為了撰寫有關 Google 的報道，訪問 Google 執行長皮柴（Sundar Pichai）。但很不巧地，巴瑞索發現 Google 提供的訪談時間，撞上他另一個非常重要、無法改期的行程。

即使不抱太大的期待，巴瑞索還是詢問 Google 能否改期，結果讓他意外，沒過幾分鐘他就收到回覆，對方告訴他會再確認皮柴的行程，幾小時後，對方提出了另一個皮柴可以接受訪談的時間。

儘管還沒正式見到皮柴，巴瑞索已對這位執行長充滿好感，身為科技巨頭的執行長的皮柴，並沒有全以自己的行程為優先、而輕忽一位作家的請求，巴瑞索與 Google 接洽的過程也備受尊重。而這些都是與情商有關的小細節。

情商有助於與員工創建連結，但跟業績並非高度相關

當然，高情商不是所有難題的萬靈丹。儘管《哈佛商業評論》曾指出，「具同情心的領導者」與公司的成長有着緊密關聯；但也有學者認為，情商跟業績之間缺乏相關性。

那麼，領導者需要培養自己的情商嗎？心理學家梅爾曾透過《哈佛商業評論》指出，作為領導者，情商並不是獲取成功的唯一途徑，一個能實踐利潤最大化的聰明戰略家，即使與員工沒有很強的連結，或許也能聘用或留住有才華的員工。

但若能創建強大的連結，仍然可能是比忽視員工的感受更安全的做法。

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