放假狂煲劇、打機苦了眼睛健康　適時休息外多吃「它」也能護眼

你也是低頭族嗎？白天工作、晚上追劇，空閒時候再打點手遊。調查指出，我們每天泡在電子產品環境下已經超過10小時，用眼過度的問題，也讓眼睛出現許多不適症狀！



用眼過度自我檢測方式

可以看看是不是有以下症狀？眼睛乾乾的、灼熱感，時不時的出現酸澀，甚至難以聚焦？如果有這些症狀，可要小心囉！

電子產品造成眼部負擔的原因與機制

電子產品對於眼睛的傷害可是眾所皆知！造成眼睛疲勞的原因，主要有長時間的觀看電子產品，讓眼睛肌肉緊繃。許多學者也猜測，電子產品的藍光也可能是增加眼睛壓力的因素。另外，許多人都是在光線不足的狀態下追劇玩手遊，光線會讓瞳孔放大導致進光量大幅增加，就更容易造成眼睛問題。

▼▼▼按下圖看護眼建議▼▼▼

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維他命E與堅果的來源

維他命E和葉黃素，是保護眼睛的重要營養素。不僅可以清除自由基，還可以減少發炎問題，就能改善眼睛疲勞的症狀！

葉黃素來源



天然食物：深綠色蔬菜、南瓜、蛋黃等

補充劑：葉黃素飲、膠囊、錠劑等

維他命E



天然食物：堅果、全穀雜糧

補充劑：維他命E膠囊、錠劑市面上也有添加葉黃素的堅果，或者是添加維他命E的葉黃素補充劑可以選擇喔！

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維他命E與葉黃素的護眼功效機制

強光進到眼部後，會讓眼睛產生大量自由基並造成發炎，這就是眼睛疲勞症狀的來源！眼睛視網膜黃斑部有許多葉黃素和維他命E，可以消除強光造成的自由基，也能減少發炎問題，是人體最重要的護眼營養素！

別忘記我的餐盤建議，每天要吃一湯匙的堅果！不要忘了飲食才是根本，記得均衡飲食，吃夠蔬菜和堅果獲得更充足的維他命E和葉黃素，來幫助保護我們的眼睛！

【本文獲「好食課」授權轉載。】