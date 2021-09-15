面試｜馬斯克見人愛問IQ題　懂答案是「北極」？他會問「還有？」

【Elon Musk/馬斯克/Tesla/特斯拉】身兼特斯拉（Tesla）與太空探索技術公司 SpaceX 執行長的馬斯克（Elon Musk）無疑是當今最有話題的科技巨擘之一，許多人搶破頭都想進他的公司。但無論想進Tesla或 SpaceX 工作，只要給馬斯克本人面試到，你很有可能要面對一道燒腦的謎語。



馬斯克愛用的面試題，竟是一道腦筋急轉彎

根據馬斯克的傳記《鋼鐵人馬斯克》，在 SpaceX 創立初期，為了找到最適合公司的人才，前 1000 名員工幾乎都是馬斯克親自面試的。當然，以現在事業發展規模，馬斯克已無法親自參與每一場面試，但他會隨機出現在幾場面試，不僅能考驗應徵者的臨場反應、抗壓性，更要看他們能否解出馬斯克的獨家謎題。

這個神秘的面試題如下：

「你站在地球表面，你往南方走了一英里，再往西方走一英里，再往北方走一英里，最終回到原點。請問你在哪？」（原文：You are standing on the surface of the Earth. You walk, one mile south, one mile west, and one mile north. You end up exactly where you started. Where are you?)

正在讀文章的你，想出解答了嗎？

最常見的答案就是「北極」。假設你身處北極點，想像你先往南、往西再往北，走了一個三角形的路徑，剛好會繞回北極。

看到這你以為可以鬆一口氣了？不！馬斯克在面試時還會接着問：「除了北極，你還可能在哪？」原來，這題可能有兩個答案，第二個答案是「南極」，跟第一個答案是同樣的邏輯。

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故意用謎語考倒面試者，馬斯克的用意是甚麼？

不過，即使答錯這道題，未必就沒有機會進入Tesla或 SpaceX 工作。

因為馬斯克考這題，並不是要做智力測驗，藉此淘汰答錯的人。而是藉此觀察應徵者如何抽絲剝繭解決一個問題，並說明自己的想法，甚至能透過回答時的自信或答錯時的應對了解應徵者的 EQ。如果應徵者願意提問，聽說馬斯克會很樂意進一步討論他的想法。

為馬斯克撰寫傳記的作家艾胥黎．范思（Ashlee Vance）指出，其實馬斯克不太在意應徵者是否給出正確的答案，相反地，他更重視的是應徵者消化資訊以及解決問題的過程。

這個謎語跟馬斯克另一道知名且廣受討論的面試題有異曲同工之妙，也就是：「請你告訴我你遇過最棘手的問題，以及你如何解決那個問題。」馬斯克相信，有能力解決問題的人，勢必有能力找到新穎的解方、並顧及細節。

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這兩個面試題，都彰顯出馬斯克在挑選人才時，有多重視解決問題的能力。尤其Tesla和 SpaceX 開發的產品、服務都是走在時代最前端，員工在工作上面臨的難題往往沒有可以借鑑的先例，必須有解決問題的強烈企圖心和能力。

資料來源／Entrepreneur, Yahoo Life, CNBC

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