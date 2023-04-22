心理測驗｜家前小貓會是哪種顏色？一個問題　看出你內心深處本性

每個人內心的想法，不一定和在外表現的相同。甚至連自己，可能都不那麼瞭解自己的本性是甚麼。



日本網站《ananBeauty+》早前就分享一則心理測驗，可以看出深埋在心中的本性為何。

不論你是否愛貓人士，也花幾秒來幻想你會見到哪些貓吧！（按圖了解）

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請問：假設你家門前出現一隻貓咪正等着你，他會是甚麼顏色的貓？

A. 黑貓

B. 灰貓

C. 橘貓

D. 黑白相間的貓



選擇A黑貓的你，本性是「害羞」。

你其實是個非常害怕失敗，擔心因此遭到責難的人。所以你無論在做任何事，都會選擇慎重規劃，以防出現甚麼差錯。與人相處方面，一開始要破冰也是最困難的，不過在熟悉之後，大家都會明白，其實你是個非常好相處的人。

選擇B灰貓的你，本性是「真情流露」。

你是個依靠感情生活的人，所以你該高興的時候你就會高興，該傷心時你就會傷心，幾乎不會遮掩自己的心情。而這也是你與生俱來的魅力，大家都知道你就是這麼誠懇的人，因此願意放心地信任你，自然聚集在你的身邊。

選擇C橘貓的你，本性是「樂於助人」。

你有着旺盛的服務精神，最喜歡的就是看到別人露出笑容，為此願意燃燒自我。不過做了付出，有時卻得不到對方的回報，對你來說也是件不愉快的事。而你總是肯幫人忙的個性雖然會吸引到人，不過也要當心，是不是趁機被人給利用了。

選擇D黑白貓的你，本性是「愛惡作劇」。

你有着能夠掌握氣氛的能力，但也正因為如此，總讓你忍不住想對他人出手，在不激怒對方的狀態下偷偷惡作劇。其實這反映出了你對情緒強大的控管力，而且能夠在事情中掌握主動地位，讓你可以過着自由自在的日常。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】