默克爾正式卸任　重溫她7大從政名句：永遠要比外表更有料！

國總理安格拉・默克爾（Angela Merkel）長達 16 年的總理生涯在今年劃下句點。她在 1989 年踏上政治之路，一路歷經議員、婦女與青年事務部長、環保部長等職，並於 2005 年成為德國史上第一位女性總理。



在外界眼中，默克爾經常展現出沉着、堅韌不拔的形象，這十幾年間她帶領德國挺過歐債危機、難民潮等艱難時刻，也主導許多能源、外交上的重點政策，例如 2011 年日本福島核災後，她決定在德國推動能源轉型、逐漸廢除核電。

以下就從默克爾的 7 句名言，更了解被德國人暱稱為「老媽」、親眼見證過柏林圍牆倒下的默克爾，如何看待自己、定義政治以及重視的價值觀。

1

問題不是我們能否改變，而是我們改變得夠不夠快。（The question is not whether we are able to change but whether we are changing fast enough.）

2005 年還未拿下總理之位的默克爾，接受《金融時報》（Financial Times）專訪時被問到：「經常有人說德國人沒有能力改變。」她當時除了強調這是無稽之談，更帶出了這句話，認為德國人民完全有學習、進化的能力，重點是政治家能否更快地決策與服務人民，看出她對於自身從政的期許。

相關文章：特朗普每天只睡3小時！ 即睇蓋茨、巴菲特15位成功人士睡眠時間

+ 44

2

你可以說我從不會低估自己，擁有企圖心並沒有錯。（You could certainly say that I've never underestimated myself, there's nothing wrong with being ambitious.）

默克爾2010年接受《時代》（TIME）雜誌專訪時，告訴記者這句話，儘管已經執政 5 年，德國仍有不少聲音，認為她的成功只是僥倖，但並沒有因此阻擋她的步伐。而當時剛帶領德國挺過金融風暴的她，事實上也早以用行動證明了自己的領導力。

3

面對人性尊嚴，我們絕不妥協。（When it comes to human dignity, we cannot make compromises.）

2010 年底爆發的阿拉伯之春，引發了後續幾年的難民潮，是默克爾任內最嚴峻的其中一項挑戰，德國當時成為了獲得最多申請庇護的國家之一。儘管當時的開放策略有利有弊，仍然彰顯出默克爾對於人權的關懷與支持。

相關文章：巴菲特怎樣定義成功的人生？ 一個問題判斷你離「成功」有多遠

+ 10

4

自由不代表擺脫某些事情，而是能夠自由地從事某些事情。（Freedom does not mean being free of something, but to be free to do something.）

默克爾在東德共產鐵幕下長大，在柏林圍牆倒下前，由於體會過渴望自由的滋味，從政以後，捍衛自由也是她堅守的政治理念之一。她在 2015 年時對於當時法國巴黎發生的恐怖攻擊發表言論，認為人們過去習以為常的事物，並沒有想像中的穩固，必須要奮鬥、捍衛，才能持續保有自由，無論是新聞、言論或是民主的自由。

5

永遠要比外表更有料，卻也永遠不該過度膨脹。（Always be more than you appear and never appear to be more than you are.）

這句話可說是默克爾最有名的金句之一，也是她用於砥礪自己的格言，並完全展現在她的政治、處事當中。2015 年她獲選《時代》（TIME）年度風雲人物的報導就寫道：一位德國人指出政治是種才能、他們並不愛表演者，而默克爾內斂、務實的風格正符合人民所需。

6

所謂的政治，正是人們帶着尊重與明確的觀點，試圖達成共識，並找到共同前進的道路。（So, one has to try to find compromises with mutual respect, but also with a clear opinion. That’s politics – always looking to find a common way forward.）

《金融時報》（Financial Times）曾在美國前總統特朗普（Donald Trump）上任時，比較這兩位領導者，完全能看出是兩種風格：默克爾擁抱開放、自由，特朗普則偏向民族、孤立主義。儘管默克爾與特朗普理念不同，當時仍提到不會走向對抗的關係，而是盡力尋求共通點，符合她對於政治的定義。

7

事實上人們不再渴望與彼此溝通……而這正是讓我擔憂的事情。（The fact that people seem to no longer wish to talk to one another … that is something that fills me with grave concern.）

2020 年世界經濟論壇上，她認為當前比起冷戰，是國際更缺乏溝通的時代，如果人們只跟相同觀點的群體交流時，就有可能陷入災難。觀察默克爾過去的決策，16 年下來經常呼籲歐洲團結，也曾奔走挽救歐盟分裂，不難發現她相當看重合作的力量，更是多邊主義的支持者，也難怪默被外界譽為「自由世界的領袖」。

資料來源／TIME、Brainy Quote、Financial Times(1)、Financial Times(2)、World Economic Forum(1)、Deutschland.de、World Economic Forum(2)

相關文章：10個庸才不及一個精英 從Netflix選才態度了解公司請人炒人準則

+ 5

相關文章：浪費時間多麼可恥？ 看Bill Gates勤奮工作到哪地步！｜自我管理

+ 4

【本文獲「經理人」授權轉載。】