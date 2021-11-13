職場穿搭｜《海岸村》申敏兒4款造型示範　簡約顯氣質上班族必學

最近熱度相當高的 Netflix 2021韓劇《海岸村恰恰恰》由申敏兒、金宣虎飾演出誠實的女牙醫師和熱心助人的海岸村班長，兩人因緣際會地在偏遠的海岸村相遇，從互看不順眼逐漸產生了戀愛的化學反應，劇情真的讓人越看越愛，總是笑中有淚，甜而不膩，尤其是申敏兒在劇裡的穿搭更是質感滿滿，從初來到偏遠的小漁村到之後決定留下來上班，每天仍舊精心打扮，讓人相當期待她的時髦搭配，絕對是上班族的靈感參考。



看韓劇學穿搭！《海岸村恰恰恰》裡的申敏兒穿搭造型斯文有氣質，十分適合OL們穿上班~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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LOOK 1

劇中女主角開車來到公辰海邊時，穿著一套溫柔的白色針織上衣，下身搭配著藍色寬褲，柔軟針織衣質地相當符合女主角當時的情緒氛圍，尤其是七分袖長度，修飾了手臂的線條，藍白的搭配乾淨舒適，就算再背上一個紅色包包也不顯得突兀。當你想讓整體的質感在往上一層樓的時候，不妨再配戴一對簡約又顯氣質銀色圓形耳環，時髦感立刻飆升。

在另外一幕戲裡，她也選擇了柔軟的針織上衣，相較於上衣款，這款以正反差異針數，製造了直條紋的線條感也更貼合身形，修飾身體的曲線。

LOOK 2

既然是上班穿搭，自然就少不了襯衫搭上西裝褲這個選項，而申敏兒在劇中也穿過許多款襯衫，但是如何穿出質感，就相當考驗襯衫的版型，像是圖中她穿的這件米色設計款襯衫，搭上同色系的駝色打褶西裝短褲，腳上再搭上一雙黑色低跟鞋，色調復古又知性，綠色的包包也是穿搭亮點之一，偷偷的配合著金宣虎穿的軍綠色襯衫穿搭。

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LOOK 3

申敏兒這件白色襯衫是搭編最喜歡的一套穿搭，少女感十足的領口設計，搭上一件藍色碎花裙，款式和細節也都恰到好處，清新自然的配色日常又減齡，不論是上班或出遊都適合。穿著簡約時，不妨可以選擇搭配一件有特殊設計的單品，就會立刻讓穿搭有趣起來。

另外一套同樣也是娃娃領的淺藍色襯衫有點童子軍的穿搭也相當俏皮，深藍色短裙配上及膝的長筒襪， 可愛又有個性。

LOOK 4

除了褲裝之外，一件設計款的襯衫裙絕對是懶人必備的穿搭，申敏兒在劇中也多次穿著許多款襯衫裙登場，像是藍綠色的立領襯衫裙，下襬做了前短後長的設計，小個子可以放心入手，也不需要多花心思搭配，只要搭上肩背包或是配飾就更出彩。而粉色的連身襯衫裙的腰部設計顯瘦也遮小腹，看起來高級優雅，兼具時髦與實穿，最萬能的白色襯衫裙也值得擁有，不想單穿也可以在加一條牛仔褲，上班逛街都好穿。

Dappei 結語：

《海岸村恰恰恰》許多情節和對白都特別讓人有感觸，尤其海邊小鎮拍攝的場景色調和畫面都太美，追起來很舒服又可以學習女主角的時尚穿搭，這部治癒的浪漫韓劇你一定要列入你的必追清單之一。



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原文：看韓劇學穿搭，跟著《海岸村恰恰恰》女主角「申敏兒」穿出各種質感上班族穿搭

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