理財｜28歲農家女從月薪1萬到財富自由　3個觀念月增萬元被動收入

不論你是理財小白或是小資族都應該要看這篇！



來自台灣台東務農家族的蕾咪，從月薪2、3萬（台幣）到28歲財富自由，沒有富爸爸的她是怎麼辦到的？她利用下班後將錢投資自己，在短短不到5年內陸續完成研究所學位、跨海鍍金增強實力，成功擠進美商科技公司大門，坐擁百萬年薪（台幣），現在月收入六位數（台幣），更有多達11種被動收入！在新作《小資族下班後翻倍賺》一書中，蕾咪也不藏私與大家分享，將自己實證有效的理財思維與方法，整理成每一個人都可以成功複製的3步驟收入翻倍致富術。

小時候，我經常看見父母為了錢吵架，那時候我心想，要是可以快點長大，要是可以趕快開始賺錢，爸媽是不是就不會為了錢吵架或鬧離婚？如果有了錢，是不是可以解決大部分的人生問題？

因為爸爸創業，家中經濟起起落落，所以我從小到大都是對金錢比較沒有安全感的人，總想著多存一點錢在身邊，以備不時之需。

大學畢業後的第一份工作，起薪兩、三萬元（台幣），才工作第一個月就讓我嘗到月光族的滋味，到了月底害怕自己沒錢吃飯的恐懼，讓我此生難忘。因此在當時我就下定決心，絕對不要再讓自己有一天需要害怕沒有錢。從那時起，我開始積極學習投資理財相關知識，並且透過網路組成實體的投資理財讀書會，強迫自己定期閱讀相關書籍，直至今日。

後來，我順利在28歲達到財務自由，每個月有六位數（台幣）以上的被動收入，開始過著我理想中的生活，旅居不同國家，實踐當初想環遊世界的夢想。直到某一天，我在英國旅居時，無意間在自己的粉絲頁上看到一則留言，讓我起心動念決定分享投資理財相關知識。

他說，兩年前在PTT論壇上看到我回覆的一篇文章，當時有網友提問：他是社會新鮮人，月入兩萬多（台幣），身上背了幾十萬（台幣）學貸，計畫兩年後和女友結婚，卻不知道該從何下手，對人生感到非常無力。後來，他看了我那篇文章以後，按表操課執行，在兩年後的今天，他還清了學貸，並且準備結婚了，所以特別找到我，想要感謝我兩年前寫的那一篇文章。

這時候我才發現，原來，不論我擁有多少錢都無法完全幫助那些我想幫助的人，但是，只要我持續分享財務管理知識，也許就能讓更多人不必為了財務困境所苦。

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因此，如果你希望可以開始為自己的財務負責，成為金錢真正的主人，希望這本書能在這條路上助你一臂之力。許多人問我應該怎麼開始才能一步步邁向財務自由，在這本書我想分享給大家的基本功，包含：

1. 了解金錢本質：

開始「認識金錢」，學會設定財務目標，以及基礎的理財與保險規劃。

2. 提高主動收入：

先學會「用時間賺錢」，增加本業的單位時薪，為自己打造黃金履歷，了解各種賺錢工具。主動收入可以保證你在初期有穩定的現金流，以源源不絕的新資金累積資產，這也是每個人最一開始可以立即做好的功課。

3. 建立投資收入：

從投資觀念開始入門，學習「用錢賺錢」，理解自己的投資風險屬性，並認識各種投資工具，提供一些簡易可行的方式，讓投資新手也能開始操作，以及進階的資產配置。真正的有錢人並不一定是多會工作賺錢與投資股票，而是善用資產配置，有效降低投資風險，並提高投資報酬率，確保不論市場漲跌，都不至於血本無歸，還能讓資產長期穩定累積。

最後，我也會在書中分享自己多達11種的被動收入來源，供大家參考與嘗試。

財務自由是許多媒體喜歡炒作的詞彙，但是財務自由以後，人生的功課才開始，因為你必須面對一件殘忍的事情，除了錢以外，你真心渴望的是什麼？財務自由後的你，想過什麼樣的生活？

以前大學畢業剛出社會時，我以為自己就是要趕緊退休、擺脫工作的生活，可以到處遊山玩水、環遊世界。後來我達成了當初設定被動收入每月超過六位數（台幣）的目標，讓自己開始到處旅居不同國家、學習各種才藝、盡情陪伴家人與情人，我得到了「時間上的自由」，我以為這就是我要的生活。

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剛開始，我完成許多想做的事，學習時尚插畫、烹飪、品酒，甚至想了解香檳，就去法國香檳產區走走；喜歡藝術作品，就待在巴黎羅浮宮一整天；品嚐傳說中拿坡里當地的冠軍披薩；跑到米蘭痛快逛街大買特買；在西西里島藍洞聽著船夫的頌唱，或者只是單純去巴塞隆納耍廢一週，品嚐當地最知名的西班牙海鮮飯，在高第的聖家堂與奎爾公園靜靜感受一切。連續幾年，我的聖誕節與跨年煙火都是在不同國家度過，旅遊癮在這幾年來算是過足了，於是我開始進修，不是那種小打小鬧的幾堂課，而是那種札實到可以轉職的進修班。

考進了國際貿易協會開辦的國企特訓班（簡稱ITI），過上了大半年每天朝九晚六的集訓課程；結業後又跑去英國遊學一個月；一年後報名了實踐大學服裝設計全修班，也是度過了近半年札實的進修生活，讓一個門外漢每天忙著在縫紉機前縫衣物、回到家後手縫或塗畫作品，偶爾穿插亞洲線的小旅行，去日本溫泉之旅、跟著滑雪團出走、熱血的單車環島團，留下一個又一個精采的回憶。

回到自己的住所，就像一場絢爛後需要找點依靠，所以感情生活也多采多姿。然而，我依舊迷惘著，不了解自己生活的意義。我徬徨著，像是浮木般，探索自己的使命；甚至有一段近半年的時間，我因為不知道自己活著有什麼意義，開始對於萬事萬物都失去動力，甚至有些憂鬱傾向。直到我開始雇用了自己的第一個助理，開始發出第一份薪水，開始感到前所未有的感恩，原來我有能力可以讓別人也過得很好，而這樣的財富才有意義。

之後我跌跌撞撞了幾年，成立公司，拓展團隊，開始成就更多事情，我才發現有一種快樂是再多奢侈與享受都取代不了的，就是解決問題與幫助他人的成就感。

創業後我反而得到了前所未有的安全感，這是我意想不到的。心裡也有越來越多願景，想要一群人一起去實現。我很慶幸老天爺給我很棒的天賦，讓我可以幫助別人解決財務上的困難，並讓他們可以更快速達成人生夢想，就像《把愛傳下去》這本書所說的，希望其他人也能把這份愛傳下去。

財務自由後，已經五年過去了，走過這一遭我更知道自己想要的是什麼。

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財務自由，單純金錢上的自由，被動收入超過主動收入；財富自由，擁有選擇自己理想生活的自由，包含關係、體驗、物品。這才是我希望大家可以追求的，不只是金錢，而是真正的人生財富。

我想，我們每個人真正追求的從來就不是財務自由和單純無所事事吃喝玩樂的生活，更多時候的我們，期待的是擁有「選擇的自由」，活出自己想要的樣子，選擇自己喜歡的事業，陪伴自己最在乎的人。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「沒有富爸爸當靠山，她如何從月薪2、3萬到28歲財富自由？」財務規劃師傳授三個觀念，小資族也能收入翻倍】