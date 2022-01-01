2022年虎年運程｜12生肖事業運勢　誰會升職加薪或跳槽換新工作？

明年各位的運勢都圍繞在「變」這一個字啊～只要隨時做好「改變」、「轉換」的心態，就隨時都有機會！



轉眼之間，2021年又過了～因為疫情許多人的生計、生活有了重大的改變……在疫情趨緩的年底，明年各位的運勢又會有什麼樣的改變呢？知名易經財經專家陶文老師在新書《2022虎年開財運賺大錢》中，為各位分析2022年的事業運會有什麼樣的發展！

不論是打工或做生意的你來年會否升職加薪或賺到盤滿缽滿呢？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 44

鼠

人事變遷機會多！善用策略、多規劃就可大豐收

2022年虎年是屬鼠的你們充滿轉機的一年，但是結果是好是壞就要看你有沒有好好規劃！在這一年，機會會如雨後春筍般冒出，有可能是疫情後的事業恢復、或是不得不的轉型，甚至是新事業、新型態的出發，只要做好規劃，再按部就班，就能開啟事業的第二春。

牛

企圖心強但怕流言蜚語，秉持「以和為貴」精神！多做風險評估及風險規劃

2022年的太歲官祿星照拂屬牛的朋友，事業運勢自然如日中天。你們會有更強烈的企圖心，對未來也會更有想法，若你是企業家，會是很有機會的一年；但想要成功一定要有具體的規劃，而且著重在風險評估與化解。唯一對你們不利的就是旁人的閒言閒語，但只要沈得住氣，秉持以和為貴的精神，就可以盡情衝刺事業啦～

虎

若想轉職瞄準大公司，盡量拓展人脈！避免職場衝突招小人

屬虎的各位今年除了要安太歲還要記得安貴人，因為你們今年非常容易招小人卻不自知，因此最重要的就是「先成為別人的貴人」，對身邊的人多說好話跟讚美。如果你是企業家、有經營海外生意，今年也是「越忙越旺」，生活雖累卻也充實；但如果是一般上班族、小資族，轉行、換工作也是不錯的選項，但建議將目標放在大公司會更可靠，若要考取證照也是不錯的時機，成功率很高。

兔

找神隊友借力使力，小心不要硬拚過勞！多充實知識、心靈，收穫不少

2022年對屬兔朋友而言是長智慧的一年。比起拼事業，還不如豐富你的心靈、充實內在會更有效率。可以安排進修、或是多跟前輩、經驗豐富的人交流交流；在事業上跟他人合作會比自己單打獨鬥來得有效，可以藉機發展新事業，而舊的事業也可以經過調整後再重新出發。

唯一要注意的是屬兔的朋友們在2022年的健康，容易為了拼事業而累過頭～適度的休息也很重要喔！

相關文章：財務自由｜增加被動收入要靠投資 10大方式除股票、基金還有這些

+ 30

龍

設定目標與計畫，就能把危機變轉機！向身邊人謙虛學習，他就是你的貴人

2022年對屬龍的朋友們而言是「充滿危機、起起伏伏」的一年！雖然危機重重，但只要設定明確目標與計畫，還是可以將危機變成轉機：像是轉型、或是打掉重練，也因為這樣的危機，提升了自己的市場競爭能力！

不過屬龍的朋友也不必太灰心，雖然事業上有危機，但也有貴人運，只要對身邊的人保持謙虛、學習的心態，就會有人默默指引你囉～

蛇

認清自己在職場的定位，對求職更有幫助！尋找神隊友、團隊合作有利發展

2022年是各位需要認清自己的一年。找到自己的定位、工作專長會對事業更有幫助，尤其是想換工作的你們，認清自己的目標更是重要！如果想趁機進修也是很好的時機，因為今年有太歲星的幫助，可以在進修過程獲得很好的蛻變！

有穩定工作的朋友，可以趕快找好神隊友帶自己一起高昇！也能借力使力，讓自己有更多被看見、提拔的機會，不過同樣需要明確的策略跟完整的規劃才不會被拖累，或成為別人的累贅。

馬

企圖心強，適合有計畫性的做出改變！考試運佳，可多嘗試

2022年屬馬的朋友一定要拋開一切往前衝，今年的你有充分的企圖心跟魄力！因為2022年的社會環境一定會逼迫著你改變。但一股腦向前衝也不行，需要有詳細的規劃跟目標，一定要循序漸進跟按部就班，最忌諱馬牛不相干的跳躍式改變。如果有自己的企業，可以試著將格局放大；但如果是上班族、小資族，可以有計劃性地逐步突破～

值得一提的是：今年屬馬的朋友考試運頗佳，可以趁這時候多考點證照或是來點有突破性的面試、應徵！

羊

事業運極佳，但仍要有轉型的勇氣、累積專業知識，貴人才有機會幫助你！

屬羊的朋友在2022年有極佳的事業運，不只老天幫忙，連自身對未來的發展也很有企圖心，能夠全心全意的衝刺，就連貴人都會受你的積極影響，來助你一臂之力，不管是轉型、成長、升遷都很有機會。

但這一切卻不是平白無故就能擁有的，屬羊的朋友仍需要充實內在，對企業家們需要有積極轉行的勇氣、旁人才有機會提供協助；上班族、小資族也要充實自己專業領域的知識，成為大家爭相合作的對象，才有機會廣結善緣、累積貴人運。

相關文章：升職｜不懂包裝自己 擦鞋仔自然得勢 即學4招讓上司更器重你

+ 8

猴

迎來全新的生活跟機會，開啟斜槓人生！

2022年對屬猴的朋友來說，是最具「蛻變」的一年！新的事業思維、新的組織與規劃，都會在今年衝擊著屬猴的朋友們，保持改變的靈活性，就能學習到新的技能、迎來新的生活！簡而言之，今年的你很有機會開啟斜槓人生喔～

雞

以靜制動、以不變應萬變，趁機充實內在、學習專業知識

疫情趨緩，台灣的經濟有逐漸復甦的趨勢。找工作的人多、工作機會也多，對但屬雞的朋友而言2022年卻不是好機會，不建議重新創業或是轉型、換工作；但即使如此，還是可以為自己安排學習、充實的機會，更需要多向身邊的前輩、專家請教、指引方向。

狗

適合積極轉換跑道！單打獨鬥會十分辛苦，建議尋找強大的合作對象

在大家都在積極變動、換職的2022年，屬狗的朋友們也可以跟上步伐，唯有「變」才是你事業的轉機。對管理企業的屬狗朋友們，要學會「商業合作」，學找有力的合作夥伴，因為在今年你們穩定發展的契機十分微弱，必須學會系統管理、改變公司體質和培養強大的團隊！一般上班族、小資族的朋友們，則可以積極轉換跑道，考取證照也是不錯的策略。

豬

單打獨鬥失敗率高，建議用團隊模式執行工作！

豬都是需要團體生活的，在2022年更是如此。這一年，屬豬的朋友們有很多企劃、機會，但與人合作的成功機會較高；但人多難免分工雜亂、意見多，建議工作執行之前要先建立好規則跟計畫，以團隊模式進行，不需要考慮太多個人因素。

想知道更多2022年虎年戀愛運、健康趨勢，可以多參考陶文老師的《2022虎年開財運賺大錢》喔～而且除了生肖可以對照，還有星座解析！從各方面詳細分析明年運勢，幫你逢凶化吉、招好運！

相關文章：進步｜花時間進修不如先多閱讀 7個成長道理 30歲後一定要明白

+ 15

相關文章：搵工｜見工面試表現失準先別自責 5條HR低質提問誰也不會答得好

+ 12

延伸閱讀：

洗版必拍「巨大版」角落小夥伴in高雄！限定周邊太好buy，揪團一起去夢時代囉！

【塔羅測驗】你是哭點低的人嗎？簡單看出你的「愛哭指數」＆「哪些事會逼哭你」！

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】