虎年最適宜跳槽的5大星座　雙魚別衝動辭職、天蠍新工易升職發達

農曆年節即將到來，如果不滿意現在的工作，或是想要找尋更好的新工作，過完年後就是很好的轉職時機，在網路上有擁有高人氣的星座老師白瑜就在個人youtube頻道《白瑜 心星占星》分享了轉職後會賺更多的星座前五名，如果對年後轉職還沒有方向的，那就一起來看下這篇吧～



臨近新年不少打工仔都會心大心細想轉工跳槽，有占星師就認為以下５大星座最適宜轉職！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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Top 5 處女座

白瑜老師提到，處女座常常在猶豫要把事業重心放在賺錢還是要繼續在有前瞻性的領域裡深耕，這時就建議處女座可以嘗試轉職或以兼職的方式，多試試不同的工作，以確認自己的興趣及職涯方向，但如果這份工作能讓他結交到好朋友、生活的開心並且更有價值，那對處女座來說就會是一個好工作喔～

Top 4 雙魚座

一般雙魚座在工作上都會按照著他們所計畫的步調進行，但當雙魚座把份內的事做好了，卻發現收入與付出不成正比、同事合不來或缺少前瞻性等問題的話，就會產生轉職的念頭，但雙魚座總是容易把事情想得很美好，會因為衝動或不切實際的想法就換到了下一份工作，因此白瑜老師建議雙魚座還是要先顧到自己的興趣、收入，並且在夢想與現實間達到平衡，等萬事俱備再開始行動。

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Top 3 白羊座

白瑜老師認為，白羊座其實在工作上非常一板一眼，甚至做事情都有點三分鐘熱度，但是白羊座在工作上的意志力及決心可是不會輸的！因此白瑜老師建議白羊座可以在嘗試不同的工作及興趣時，把自己只有三分鐘熱度的項目秉棄掉，畢竟工作與賺錢是白羊座的安全感及自信來源，所以當白羊座逐漸穩定也找到方向，那就會成為非常成熟且靠得住的白羊囉～

Top 2 天蠍座

好強又愛面子的天蠍座都會設定很高的職涯規劃，並且在過程中非常苛刻的要求自己，也許在過程中會因為遇到貴人或好的資源，但也常常因為受不了委屈或人事鬥爭等所帶來的情緒問題而負氣離職，白瑜老師建議，面子是自己努力賺來的，被尊重也是靠自己的專業能力所得到的，天蠍座提升自己的能力後再轉職絕對能升官甚至大賺錢喔～

Top１ 雙子座

白瑜老師認為聰明的雙子座在剛踏入職場應對工作的時候非常的游刃有餘，但是當遇到問題時無法拿出自己的專業能力，或是工作時總是用投機取巧、耍小聰明的方式進行，最後被身邊的同事發現自己其實空有其表，就會不假思索的轉職，甚至不斷的變換自己的工作，白瑜老師建議應該先精進自己的工作能力或加強學習，等到有了這些社會體悟後，落腳的工作就會讓雙子發光發熱喔！

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